Vesa-Matti Loirin uskottu mies vetäytyi Samuli Edelmannin kanssa mökille tekemään surutyötä – näin he kommentoivat riipaisevaa tilannetta

Pete Eklund ja Samuli Edelmann kertovat rankan päivän jälkisistä tunnelmista.

Musiikki- ja elokuva-alan monitaituri Pete Eklund sai keskiviikkona aivan ensimmäisten joukossa tiedon taiteilijalegenda Vesa-Matti Loirin kuolemasta. Tämä oli tiedossa jo hyvissä ajoin, sillä Eklund oli noin 25 vuoden ajan paitsi Loirin läheisin ystävä myös tämän eräänlainen omaishoitaja. Hän oli Loirin niin sanottu uskottu mies.

Lähes heti perään tiedon sai myös taiteilijasuuruus Samuli Edelmann, joka oli vuosikausia yksi Loirin parhaimmista ja läheisimmistä ystävistä. Näyttelijä-laulaja Edelmann ja Loiri tekivät yhteistyötä myös työrintamalla.

IS tavoitti kaksikon puhelimitse myöhään keskiviikko-iltana. Ystävykset olivat vetäytyneet Eklundin mökille surutyötä tekemään.

– Sanat ovat tässä hetkessä vähissä. Veskun poismeno riipaisee minua todella, todella syvältä, vaikka sen tiesi väistämättä tapahtuvan näinä aikoina. Kun todellisuus sitten iskee vasten kasvoja, niin näin mahtavan ystävän menettämistä on äärimmäisen vaikea niellä, Eklund kertoi.

– Meitä on ollut tässä jo pitkään kolme ystävää, jotka ovat kulkeneet yhtä matkaa niin fyysisesti kuin sielullisesti – Vesku, minä ja Pete (Eklund). Nyt joukosta on valitettavasti yksi poissa, ja se todella sattuu, Edelmann puolestaan totesi.

Eklund oli keskiviikkona päivällä käynyt hyvästelemässä ystävänsä helsinkiläisessä sairaalassa. Pitkin päivää hänen puhelimensa oli soinut miltei tauotta.

– Tämä on ollut erittäin rankka päivä. Päätinkin jo iltapäivällä vetäytyä tänne ”landelle” muistelemaan rauhassa Maestroa ja pyysin luonnollisesti Samulin mukaan, Eklund selvittää.

– Täällä olemme saunoneet ja kuunnelleet Veskun upeaa musiikkia. Ainakaan tässä vaiheessa meillä ei ole muuta sanottavaa.

Yksi Edelmannin ja Loirin tunnetuimmista yhteisprojekteista oli elokuva Tuomittuna kulkemaan (2012), jossa he esittävät isää ja poikaa. Edelmann ja Loiri myös levyttivät samannimisen kappaleen, jonka he laulavat duettona. Kulisseissa kävi usein selväksi, että he tunsivat toisensa monella tavoin sielunveljikseen.

Kaikkiaan yli 70 elokuvassa näytellyt Loiri menehtyi 10. elokuuta helsinkiläisessä sairaalassa. Persoonallisena laulutekstien tulkitsijana tunnettu Loiri sairasti kahta syöpää, joista ei enää ollut parantumista. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

