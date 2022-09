Selviytyjät-konkari Niko Saarinen kertoo, mitä katsojat eivät näe tv:ssä – yksi puheenaihe aiheutti hillittömän seurauksen kuvausten päätyttyä

Toistamiseen Selviytyjiin lähteminen oli kuin olisi repinyt juuri parantuneen haavan auki, Niko kertoo. Niukalla ruokavaliolla olleet osallistujat hekumoivat ruualla niin, että kotona moni päätyi tekemään yllättävän ostoksen.

Radiojuontaja ja somevaikuttaja Niko Saarinen, 35, ei valmistautunut mitenkään etukäteen ennen lähtöä uudelleen Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.

Edellisellä kerralla Niko pääsi testaamaan pelitaitojaan Pohjola-kaudella, mutta nyt hän lähti testaamaan pelitaitojaan enemmän sarjan normaaleihin maisemiin – eli viidakkoon.

– Ajattelin, ettei se voisi olla niin vaikeaa kun sen on jo kerran kokenut. Jotenkin ne ensimmäiset juonittelut tuntuivat ihan kuin ne repisivät jonkun haavan auki, joka oli juuri kerennyt parantumaan, Niko kertoo Selviytyjien pressitilaisuudessa.

Viidakko veti Nikon sanojen mukaan kropan eri tavalla heikoksi kuin Haaparannan kylmä ilmasto. Eniten Selviytyjän konkari pelkäsi kuitenkin koti-ikävää.

– Tiesin, että se tulee hankaloittamaan asioita ja se myös näkyy pelissä.

Niko Saarinen Selviytyjät Suomi -ohjelman pressitilaisuudessa.

Tietynlaisia paineita tuo myös se, kun sekä yleisö että muut pelaajat ovat jo kerran nähneet pelitaktiikat.

– Kyllä sanon, että tuota peliä on vaikeampi pelata, kun on jo kerran pelannut sen. Se paine on todella hurja ja kaikki on jotenkin tuplasti pahempaa tällä kertaa.

Syksyllä saarella tapahtuneet asiat ovat jälleen läsnä, kun ohjelma tulee ulos. Sen lisäksi Niko ja myös ohjelmassa mukana oleva radiojuontaja Karoliina Tuominen pitävät jälleen Selviytyjät-podcastia, jossa he puivat kauden tapahtumia.

– Siinä menemme niin syvälle sinne peliin ja vielä kerran pallottelemme, että mitä jos.

– Ja sehän on pahin Selviytyjien jälkeen, jos menee siihen mielentilaan että mitä jos. Koska kaiken voi aina tehdä toisella tavalla.

Juonittelu ja strateginen pelaaminen on tärkeässä roolissa Selviytyjissä. Nikolle kuitenkin erityisesti yksi asia oli niin tärkeä, ettei hän siitä olisi halunnut pelin vuoksi luopua.

– Koetin pitää tietynlaisen lojaaliuden jotain henkilöä kohtaan. Minulla oli ajatus, että Selviytyjissä tarvitaan aina se joku lähimmäinen, kenelle voi purkaa ajatuksia ja sitä peliä ilman pelkoa siitä, että hän kertoo sen heti seuraavalle.

Juonittelun ja kaiken keskellä Niko myös muistutti itselleen, että kyseessä on loppujen lopuksi realitysarja.

– En ole valmis tekemään ihan kaikkea sen eteen, että voittaisin kolmekymmentä tonnia.

Nikon lisäksi konkareina uudella kaudella ovat Virpi Kätkä, Viivi Vaattovaara, Markus Pöyhönen, Wallu Valpio, Helmeri Pirinen ja Joalin Loukamaa.

Selviytyjistä puhuttaessa puhutaan usein karuista olosuhteista ja viidakon haasteista. Kameroille tallentuu paljon juonittelua ja pelaamista, mutta saarella tapahtuu paljon muutakin.

– Meillähän on todella paljon hauskoja hetkiä siellä, mikä ei ikinä välity katsojille.

Niko naureskelee muistolle, kun kilpailijat tekivät aamulla herätessään kuvitteellisia Hesburger-tilauksia. Mitä Nikon kuvitteellinen pikaruokatilaus sitten sisälsi?

– Olisin syönyt ihan mitä vaan hesetilauksesta. Kyllä ihan mega-ateriasta lähdettiin liikenteeseen ja otetaan se tuplana siihen. Pehmikset, dipit ja kaikki. Sitten tiedätkö, kun melkein saat sen maun suuhun, kun mietit sitä.

Nälkää kuvitteellinen ruokatilaus ei tietenkään helpottanut. Helpotusta ei tuonut myöskään se, kun kilpailijat innostuivat miettimään, mitä kaikkea airfryer-keittimellä voisi tehdä.

– Tiedän puhuvani todella monen Selviytyjän puolesta, me ostettiin kaikki airfryerit heti kauden jälkeen. En ollut edes kuullut siitä laitteesta, mutta se oli ensimmäinen asia jonka ostin päästessäni kotiin, Niko nauraa.

Pikaruoan miettimisen lisäksi rannalla oli aikaa myös pelata rantapelejä ja pelleillä yhdessä.

– Meille ne hetket ovat todella tärkeitä, eihän se ole kellon yli sitä pelin pelaamista kuitenkaan.

Selviytyjät Suomi alkaa Nelosella sunnuntaina 28. elokuuta. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.