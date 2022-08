Anne Heche yhä koomassa rajun kolarin jäljiltä: ”Tila on erittäin kriittinen”

Aiempien raporttien jälkeen näyttelijä Anne Hechen tila on ottanut käänteen huonompaan.

Viime perjantaina vakavaan kolariin joutunut yhdysvaltalaisnäyttelijä Anne Heche, 53, on yhä koomassa ja kriittisessä tilassa, kertoo The Guardian.

Onnettomuus sattui, kun Heche törmäsi autollaan taloon Los Angelesin Mar Vistassa, ja sekä auto että talo syttyivät tuleen. Palo saatiin sammutettua tunnin sisään, ja Heche kärsi vakavista palovammoista.

Aiemmin kolarin jälkeen Hechellä kerrottiin olevan vakavia palovammoja, mutta hänen tilansa kerrottiin olevan vakaa ja hänen odotettiin selviävän vammoistaan. The Guardian kuitenkin kertoo, että viimeisin julkisuuteen annettu raportti kertoo näyttelijän tilan muuttuneen huonompaan suuntaan.

– Vaikka aiemmissa raporteissa kerrottiin, että Hechen tila on vakaa, hän menetti tajuntansa ja vaipui koomaan vähän onnettomuuden jälkeen.

– Tällä hetkellä Annen tila on erittäin kriittinen. Hänellä on vakavia vaurioita keuhkoissa, joihin hän tarvitsee mekaanista hengitysapua, sekä palovammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa.

Niin Hechen auto kuin se talo, johon näyttelijä autollaan törmäsi, syttyivät onnettomuuden myötä palamaan.

Onnettomuutta tutkitaan yhä, ja Page Six kertoo, että tutkinta on edennyt rikostutkinnaksi. Sivuston mukaan poliisit epäilevät Hechen mahdollisesti olleen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi nainen, jonka taloon Heche autollaan törmäsi, on kertonut loukkaantuneensa onnettomuudessa ja tarvinneensa sairaalahoitoa.

Anne Heche tunnetaan muun muassa rooleistaan tv-sarjoissa Teoria miehistä ja Gracie’s Choice sekä elokuvassa Kuusi päivää, seitsemän yötä. Daytime Emmy -pystillä palkittu näyttelijä on luonut uraa myös käsikirjoittajana sekä ohjaajana.

Hechellä on taustaa huumeiden kanssa, ja hän päätyi vuonna 2000 psykiatriseen sairaalaan nautittuaan ekstaasia ja päädyttyään tuntemattoman ihmisen kotiin. Näyttelijä on puhunut mielenterveysongelmistaan avoimesti ja kertonut, että ne juontavat juurensa hänen lapsuuteensa.