Lumiukko-elokuvasta tunnettu Raymond Briggs on kuollut

Brittikirjailija Raymond Briggs tunnetaan erityisesti Lumiukko-kirjastaan (1978), josta tehty lastenelokuva on rakastettu klassikko.

Brittikirjailija ja -kuvittaja Raymond Briggs on kuollut tiistaiaamuna 88 vuoden iässä, kertoo hänen kustantajansa Penguin Random House.

Briggs muistetaan Suomessa erityisesti Lumiukko-lastenkirjasta (1978), josta tehty samanniminen animaatioelokuva (1982) on noussut suursuosioon myös Suomessa.

Vaikka Suomessa ennen joulurauhan julistusta vuosittain nähtävä Lumiukko mielletään vahvasti jouluelokuvaksi, Briggs on sanonut, että tarinan tarkoituksena oli esitellä lapsille kuolevaisuuden konsepti.

– Idea oli siisti, toimiva ja hiljainen. Minun teoksissani ei ole onnellisia loppuja, Briggs sanoi Radio Timesin haastattelussa vuonna 2012.

Tarina kertoo englantilaisen pikkupojan ja eloon heräävän lumiukon välisestä ystävyydestä. Elokuvan lopussa lumiukko sulaa, ja pieni poika suree lumiukkoystävänsä menetystä.

– Luon tarinoita, jotka tuntuvat luonnolliselta ja väistämättömältä. Lumiukko sulaa, kuten vanhempani kuolivat, eläimet kuolevat, kukat kuolevat. Kaikki kuolevat lopulta. Eikä siinä ole mitään erityisen synkkää. Se on fakta elämästä, kirjailija sanoi.

Hänen viimeiseksi teoksekseen jäi marraskuussa 2019 julkaistu Time for Lights Out, joka käsittelee kuolemaa ja muun muassa hänen sussexilaisen talonsa tulevia kummituksia.

Briggs eli kumppaninsa Lizin kanssa yli 40 vuotta ennen tämän kuolemaa vuonna 2015. Hänen ensimmäinen vaimonsa Jean kuoli syöpään vuonna 1970. Briggs ei saanut biologisia lapsia mutta oli länsä lapsi- ja lastenlapsipuoltensa elämässä.

Wimbledonissa vuonna 1934 syntynyt Briggs kuvitti ensimmäiset lastenkirjansa jo vuonna 1958. 1960-luvulla hän kyllästyi kuvittamaan muiden teoksia ja alkoi tehdä omia tarinoitaan.

– Ne olivat niin huonoja, että tiesin pystyväni parempaan, hän on sanonut Guardianin haastattelussa.

– Joten kirjoitin tarinan ja annoin sen kustannustoimittajalle toivoen, että hän antaisi minulle neuvoja. Mutta sen sijaan hän sanoi julkaisevansa sen, mikä osoittaa, millainen taso oli, jos täysi noviisi, joka ei ollut koskaan kirjoittanut mitään muuta kuin kouluesseen, sai ensimmäisen yrityksensä julkaistua, Briggs sanoi.

Lumiukon lisäksi hänet tunnetaan muun muassa suureen suosioon nousseesta kirjasta Joulupukki (1973),

Briggs on kirjoittanut lisäksi muun muassa aikuisille suunnatun sarjakuvateoksen Minne tuuli kuljettaa (When the wind blows, 1982) ja sarjakuvaromaanin Herrasmies Jim (Gentleman Jim, 1980). Britanniassa hänen teoksensa Fungus the Bogeymanista ja Jim and the Beanstalkista ovat myös tärkeä osa lastenkulttuuria.

Briggs on saanut teoksistaan lukuisia palkintoja. Kirjat ovat suosittuja; muun muassa Lumiukkoa on myyty yli 5,5 miljoonaa kappaletta.

Briggsin kuolema on koskettanut Britanniaa ja maailmaa.

– Raymond tykkäsi esittää kärttyisää ammattimiestä, mutta me muistamme hänet hänen tarinoistaan rakkaudesta ja menetyksestä. Tiedän hänen saamistaan lukuisista kirjeistä, kuinka hänen kirjansa ja animaationsa koskettivat ihmisten sydämiä. Hän säilytti uteliaisuutensa ja ihmettelyn tajunsa viimeiseen asti, Briggsin edustaja Hilary Delamere sanoi Guardianin mukaan.

