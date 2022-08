Vesa-Matti Loiri menehtyi vakavan sairauden uuvuttamana 10. elokuuta.

Yksi kaikkien aikojen suomalaisista viihdetaiteilijoista, Vesa-Matti Loiri, menehtyi 77-vuotiaana 10. elokuuta.

Koko kansan Uuno Turhapuroa on jäänyt kaipaamaan paljon hänen uraansa seuranneita tavallisia kansalaisia, mutta myös julkisuuden henkilöitä, jotka muistelevat Loiria sosiaalisessa mediassa.

Ilta-Sanomat kokosi tähän artikkeliin julkisuuden henkilöiden päivityksiä Loirin muistoksi Instagramista.

Näyttelijä Mikko Leppilampi teki yhteistyötä Vesa-Matti Loirin kanssa muun muassa elokuvassa Kaksipäisen kotkan varjossa (2005).

Leppilampi on julkaissut kuvan elokuvan kuvauksista. Leppilampi suree syvästi Loirin poismenoa.

– Rakas, Vesku. Olit teatterikoulusta lähtien mulle tärkeä mentori, suunnannäyttäjä ja ystävä. Välitit aidosti. Jokainen kohtaaminen kanssasi oli merkityksellinen ja syvä. Välillä irroteltiin arjesta ja toisinaan taas syvennyttiin pohtimaan elämän tarkoitusta – molempia aina huolella. Viisautta, huumoria ja empatiaa riitti aina ja loppuun asti. Kiitos yhteisistä hetkistä. Kiitos viihteestä ja taiteesta.

– Oot mun idoli. Lämmin osanottoni perheelle ja lähimmäisille. Sanat eivät nyt riitä. Sydän tietää, Leppilampi kirjoittaa.

Iskelmälaulaja Saija Tuupanen muistaa Loiria kertoen, että hän on ikuinen Uuno-fani.

– R.I.P. Vesa-Matti Loiri. Hyvää taivasmatkaa! T. Ikuinen Uuno-fani, Tuupanen kirjoittaa sydän- ja itkuhymiöin kuvatekstissä.

Laulaja Antti Tuisku on myös julkaissut yhteiskuvan viihdetaiteilijan kanssa.

– Lepää rauhassa Vesku. Olit minulle ja niin monille muille niin paljon enemmän kuin yksi suurimmista viihdetaiteilijoista ikinä.

Aleksi Valavuori on julkaissut monelle tutun kuvan yhdestä Loirin tunnetuimmista roolihahmoista, Uuno Turhapurosta.

– Kulttuurikentän suurin on poissa. Vesa-Matti Loiri pelasi läpi koko kulttuurikentän, niin urheilun, viihteen, taiteen, musiikin kuin elokuvienkin saralla.

– Lepää rauhassa yksi kaikkien aikojen suurimmista suomalaisista, Vesa-Matti Loiri. Kiitos kaikista hetkistä, joita meille uskomattomilla lahjoillasi tarjoilit läpi koko kulttuurikentän. Työsi ja ainutlaatuinen perintösi jää elämään sukupolvilta toisille. Syvä osanottoni läheisille, Joonakselle terveiset sinne yläkertaan, Valavuori kirjoittaa viitaten Loirin vuonna 2019 menehtyneeseen Joonas-poikaan.

Laulaja Eini kuvailee Loiria ihanaksi ja sielukkaaksi ihmiseksi.

– Hyvää taivasmatkaa Rakas Vesku. Niin ihana ja sielukas ihminen. Taiteilija vailla vertaansa. Suuri kunnioitus, discokuningatar kirjoittaa.

Näyttelijä Krista Kosonen on julkaissut Instagramissa nuoruuskuvan esiintyvästä Loirista, ja sen oheen lyhyen muistokirjoituksen.

– Vesa-Matti Loiri. Kiitos naurusta, taiteesta ja musiikista, Kosonen kirjoittaa sydän- ja kyyhkyshymiöin.

Näyttelijä Kalle Lamberg kirjoittaa, että häneen Loirin poismeno osui kovasti.

– Loiri oli uskomaton tekijä. Tulkitsija. Taiteilija. Loiri oli kiistatta yksi suurimmista suomalaisista esikuvistani komedian saralla. Kuulun niihin moniin jotka kasvoivat aikuisiksi Loiria katsellen ja kuunnellen!

– Unohtumattomia roolisuorituksia, uskomaton komediallinen rytmi ja taito. Mestari omalla alallaan. Sain tavata Loirin vain muutaman kerran, mutta hän oli aina ystävällinen, ihminen joka ihmetteli ja jopa toppuutteli sitä lapsenomaista ihailuani, jota en pystynyt mitenkään peittämään! Syvät osanotot läheisille ja lepää rauhassa mestari!

Näyttelijä Roope Salminen muistelee myös Loiria kuvan kera, jossa hän on pukeutunut Uuno Turhapuron klassikkoasuun. Kuvassa Loiri ja Salminen kättelevät ja katsovat toisiaan.

– Valtavat osanotot jokaiselle läheiselle. @veskuloiriofficial on legenda, monimuotoinen rohkea taiteilija ja jätti monien sukupolvien ajan kestävän jäljen suomalaiseen taide- ja viihdekenttään.

– Mulle herra Loiri on totta kai isoimpia idoleita nimenomaan siinä, miten hän teki aina ammatillisesti, mitä halusi ja näytti, että vaikka olisit kirjaimellisesti Suomen historian tunnetuin sketsihahmo, voit silti myös koskettaa ihmisiä musiikilla ja roolitöillä, jos ne vaan tekee tarpeeksi hyvin.

– Mun uran kohokohtia oli, kun sain haastatella Loiria vuosia sitten.

Salminen jatkaa, että hän sai onnekseen todeta Loirille itse, kuinka paljon taiteilija on hänelle merkinnyt.

– Sanoin vitsillä, että mustakin tulee vielä joskus jotain ja hän vastasi, että voi olla että tulee, voi olla että ei, mutta muista nauttia matkasta. Lepää rauhassa herra Loiri, Salminen lopettaa kirjoituksensa.

Jääkiekkoilija Teemu Selänne kuvailee Loiria idolikseen.

– Vesku Loiri on poissa, mun idoli nro. ”Uuno”. Olit mun kirjoissani se suurin. Käsittämätön hieno ihminen, superlahjakas monitaituri, herkkä ystävä, joka antoi uskomattomia kokemuksia ja elämyksiä kaikille meille suomalaisille. Lepää rauhassa ystävä. Kiitos kaikesta, sua en unohda koskaan, Selänne kirjoittaa kuvatekstissä.

Räppäri Elastisen, oikealta nimeltään Kimmo Laihon, julkaisemassa kuvassa Loiri näyttäisi olevan dj-pöydän ääressä, ja Elastinen katselee taustalla hymyillen.

– R.I.P. Oli onni päästä tuntemaan ja viettää kanssasi aikaa. Suuret on suuria, Elastinen kirjoittaa kuvatekstissä.

Laulaja Robin Packalen on tehnyt oman versionsa Loirin klassikosta, Eino Leinon runoon perustuvasta Lapin kesä -kappaleesta.

Packalen esitti kappaleen Loirille Loirinuotiolla-ohjelmassa vuonna 2014.

Packalen on lisännyt myös Instagramiinsa yhteiskuvan Loirin kanssa. Kuvatekstin lopussa Packalen lähettää Loirille terveiset, ”nähdään myöhemmin”.

– Rest In Peace. Oli äärettömän suuri kunnia saada tuntea sinut Vesku. Tulet aina olemaan mulle suurin syy, miksi elämästä pitää ottaa kaikki irti! See you later, Packalen kirjoittaa.

Myös räppäri Pikku G, oikealta nimeltään Henri Vähäkainu, on julkaissut kuvan Loirin sekä laulaja-näyttelijä Samuli Edelmannin kanssa.

– Kiitos Vesku kaikista upeista hetkistä, keskusteluista ja ystävyydestä. Suuri menetys. Lepää rauhassa mestari. Syvät osanottoni läheisille, Pikku G kirjoittaa.

Pianisti Lenni-Kalle Taipale on julkaissut tuoreemman kuvan Loirin kanssa.

– Kiitos unohtumattomista yhteisistä vuosikymmenistä, sinä ikuisesti ihana hullu veljeni. Anna mennä, tutki, ole innostunut lapsi taas, Taipale kirjoittaa.

Näyttelijä Antti Luusuaniemi kiittää Loiria nauruista ja itkuista.

– Vesku. Kiitos nauruista ja itkuista joita jokainen suomalainen sielussaan kantaa. Voimia läheisille, Luusuaniemi kirjoittaa.

Laulaja Paula Vesala on julkaissut useamman kuvan Loirin kanssa. Paula Vesala ja Vesa-Matti Loiri olivat samaan aikaan mukana Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2014.

– Hyvää matkaa, ystävä. Raskas päivä meille, kevyempi sinulle.

Radio- ja tv-juontaja Lauri Kottonen muistelee lapsuutensa suurinta sankaria.

– Edelleen osaan kakki Turhapurot lähes ulkoa, mutta nyt ei ole sanoja. Tällä Laurin päivällä on jatkossa yksi merkitys enemmän. Varasin kuukauden päivät sitten tatuointiajan, ja kohta olkaa kaunistaa Härski, Uuno ja Sörsselssön. No, pääsittekin yhteen jo nyt.

– Kiitos Vesku. Jäin sulle paljosta velkaa, mutta tasataan tilit, kun nähdään.

Laulaja Kaija Koo välittää osanottonsa Loirin läheisille Instagramissa.

– Osanottoni kaikille läheisille. Osanottoni suomalaisille. Hyvin teit ja jätit kauniit jäljet. Kohtaamisemme jäivät vahvana mieleen. Viimeinen Tuusulassa, pieni hetki oli iso hetki. Kiitos Vesa-Matti.

Myös laulaja Juha Tapio kiittää julkaisemassaan kuvassa Loiria unohtumattomista kohtaamisista.

– Hyvää matkaa mestari. Kiitos unohtumattomista kohtaamisista ja kaikesta, mitä meille annoit. Olit lahja tälle kansalle. Lauletaan kun tavataan.

Toimittaja ja juontaja Marja Hintikka on julkaissut kaksi videopätkää Secret Song Suomi – Laulu rakkaudelle -ohjelmasta. Loiri osallistui ohjelman ensimmäiselle kaudelle vuonna 2020.

MTV:n Secret Song Suomi – Laulu rakkaudelle -ohjelmassa suomalaisia julkisuuden henkilöitä yllätetään erilaisilla esityksillä yleensä heidän läheistensä toimesta.

Loiri herkistyi jaksossa kyyneliin, kun hänelle esitettiin hänen oma kappaleensa Lapin kesä. Lavalle nousi vielä Loirin ystävä Esko Salminen, joka lausui Loirille runon.

– Hyvää matkaa, Vesku. Kiitos ikimuistoisista hetkistä, nauruista ja neronleimauksista, joita sain kokea seurassasi ensin lapsena television välityksellä ja nyt aikuisena televisiotuotantojen kulisseissa. Olit aina ystävällinen ja läsnä ja mitä ihanin haastateltava, vaikka ei edes olisi tarvinnut. Onneksi kerroin tämän kaiken sinulle jo eläessäsi. Hyvää matkaa, Marja Hintikka kirjoittaa videoiden yhteydessä.

Näyttelijä Janne Kataja muistelee Loiria tämän nuoruuskuvalla.

– Yksi valovoimainen tähti on syttynyt taivaalle. Kiitos ikimuistoisimmista rooleista, joiden äärellä monet meistä ovat saaneet kasvaa. Ja nauraa vapautuneesti, mutta myös liikuttua aidosti. Osanottoni omaisille ja ikuinen muisto.

Laulaja Janna Hurmerinta kertoo Instagramissa fanittaneensa Loiria 2-vuotiaasta saakka.

– Hyvää matkaa rakkain Vesku. Nyt pääsit poikiesi luo. Fanitin sua 2-vuotiaasta saakka. Äitini aina kertoo tarinaa yhdestä mun ensimmäisistä lauseista, joka oli vitsi Uuno Turhapuro elokuvasta. Se meni näin: ”Uunon vaimo kysyi Uunolta, pidätkö pikkulinnuista. Uuno vastasi, riippuu kastikkeesta”.

– Aikuisena pääsin tutustumaan sinuun, laulamaan kanssasi ja käymään mitä parhaimpia keskusteluja, mikä suuri kunnia. Kiitos kaikesta. Jälkesi tämän maan kulttuurikenttään on mittaamattoman suuri. Ikävä jää. Voimia kaikille läheisille surutyöhön.

Laulaja Jenni Vartiainen muistelee edesmennyttä ystäväänsä.

Vartiainen kertoo, että Loiri oli soittanut hänelle vuoden alussa ja kertonut Vartiaiselle, että hänen aikansa käy vähiin.

– Rakas ystävä on poissa. On ollut loputon ilo ja kunnia tuntea suurimmista suurin sydän ja valloittavin taiteilija. Soitit heti vuoden alussa ja kerroit, että aika käy nyt vähiin. Onneksi ehdittiin hyvästellä muutamankin kerran. Kiitos kaikesta, meidän yhteiset hetket jää sydämeen. Uteliasta matkaa toiselle puolelle. Love you.

Laulaja Maija Vilkkumaa toteaa, että yksi kaikkien suurimmista on poissa.

– Sain istua Veskun seurassa muutaman illan joskus, ja niistä illoista tuli sellainen olo, että elämä on hauska ja kaunis ja suuri. Harvoin kohtaa niin karismaattista ihmistä, mutta senhän te kaikki jo tiesittekin. Kiitos niistä illoista.

– Hyvää matkaa ja voimia läheisille suuressa surussa, Vilkkumaa kirjoittaa kuvatekstissä.

Laulaja Olavi Uusivirta on julkaissut Loirin Eino Leino -vinyylistä kuvan ja sen oheen pitkän tarinan eräästä kohtaamisesta Loirin kanssa. Uusivirta kertoo, että hän näki kerran Loirin baaritiskillä konjakin kera.

– Olin aikeissa mennä koputtamaan hänen olkapäätään, kunnes tajusin että järkyttävän suuri osa hänen elämästään koostuu hetkistä jolloin joku tuntematon ihminen koputtaa häntä olkapäähän.

– Olin tehnyt kappaleen, jonka esittämiseen olin aivan liian nuori, noin kaksikymmentäviisivuotias. Tiesin kirjoittavani sitä Loirille, jota en tuntenut, mutta jonka tietysti tunsin niin kuin jokainen vastaantuleva suomalainen tuntee Loirin. Päätin olla koputtamatta olkapäätä. Päätin etten koskaan tapaisi Vesa-Matti Loiria. Hän ei tarvinnut enää yhtään ystävää, hän oli jo riittävän yksinäinen.

– Sain pitää lapsuuteni mielikuvan. Sain pitää Höyhensaaret, mahdollisesti ensimmäisen suomenkielisen kappaleen jonka muistan. Sain pitää ilman joka väreili oudosti, kun Philipsin suuresta lattiakaiuttimesta kantautui tummana tanssahteleva, notkea loirinääni joka lauloi: ”ja mitä ma nielin ja vaikenin / ja mitä ma ajattelin”. Hyvää matkaa, Runonlaulaja!

Samasta teoksesta on julkaissut kuvan myös laulaja Irina. Oheen hän on kirjoittanut lyhyen muistotekstin Loirille.

– Kiitos kaikesta, musiikista ja rooleista.

Laulaja Mira Luoti välittää osanottonsa läheisille julkaisemansa yhteiskuvan yhteydessä.

– Suuri suomalainen. Kansantaiteilija. Valtava osanotto läheisille.

Myös laulaja Stig, oikealta nimeltään Pasi Petteri Siitonen, muistelee Loiria yhteiskuvalla.

– Hyvää seuraavaa etappia päällikkö ja voimia läheisille.