Poikien traagiset kohtalot vaikuttivat Vesa-Matti Loiriin loppuelämän ajan

Viihdetaiteilija menetti elämänsä aikana kaksi poikaansa sekä vaimonsa.

Vesa-Matti ja Joonas Loirin suhde oli myrskyisä, mutta viimeiset vuodet he olivat hyvissä väleissä.

Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri kohtasi ennen kuolemaansa paljon surua. Loiri joutui elämänsä aikana tekemään jokaisen vanhemman raskaimman matkan, oman lapsen hautaamisen peräti kahdesti.

Viimeisin tragedia tapahtui loppukeväästä 2019, kun Loirin kolmanneksi vanhin lapsi, Joonas Loiri, kuoli 37-vuotiaana. Hän menehtyi yllättävään sairaskohtaukseen kotonaan. Joonaksen kuolema tuli hänen omaisilleen ja perheelleen täytenä yllätyksenä.

Kirjailija Jari Tervon vuonna 2019 kirjoittama elämäkerta Loiri. kertoo tapahtumista Joonas Loirin kuoliniltana. Vesa-Matti Loiri kuuli ovikellon äänen, muttei heti tunnistanut ovikellon rimputtajia.

– Epäilin heitä Jehovan todistajiksi, mutta he olivatkin entinen vaimoni Riitta, tyttäreni Jenni ja Joonaksen ystävät Marko ja Petra. He kertoivat Joonaksen kuolleen, Loiri muistelee kirjassa.

Joonaksella oli kuolinpäivänään käynnissä muutto, mutta mies muuttikin pois kokonaan tästä ajasta.

Lue lisää: Joonas Loiri kuoli vuosi sitten vain 37-vuotiaana – Vesa-Matti Loiri rikkoi hiljaisuuden julkaisemalla pojastaan kuvan, jossa piilee koskettava viesti

Lue lisää: Tragediat ovat koetelleet Vesa-Matti Loiria: myös Jan-poika ja Mona-vaimo kuolivat äkillisesti

Vesa-Matti Loiri julkaisi poikansa kuolinpäivänä Facebookiin heistä vanhan yhteiskuvan, jossa Joonas on vielä aivan pieni. Hän kommentoi kuvaa ainoastaan sydämellä.

– Suruni on musertava. Ei tällaiseen voi varautua. Tuntuu tosi pahalta, Loiri totesi IS:lle.

Kesän aikana suru teki sairaaksi. Loiri kertoo elämänkertakirjassaan sykkeensä lyöneen kolmisenkymmentä kertaa minuutissa ja häntä pyörrytti. Kerran hän loukkasi päänsä kaaduttuaan vessassa ja hänet oli vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Vanhaan sydämeen asennettiin tahdistin, joka piti Loirin mukaan sykkeen kuudessakymmenessä kerrassa minuutissa.

– Olen ylpeä pikkuveljestäni Joonaksesta. Hän joutui kokemaan elämässään erittäin vaikeita ja surullisia asioita. Siitä huolimatta hän ei koskaan luovuttanut tai sulkenut sydäntään, isosisko Jenni kuvaili MTV:n haastattelussa.

Joonas tunnettiin myös artistinimellä Joonas L. Muusikkona, ohjaajana ja dj:nä uraa luonut Joonas oli julkaissut esikoisalbuminsa Kinky Panda vain kaksi kuukautta ennen kuolemaansa.

Lue lisää: Joonas Loiri ahdistui Vesku-isänsä julkisuudesta – vasta Jasper Pääkkösen jämäkkä kehotus korjasi tulehtuneet välit

Ehti Joonas näytelläkin, tavallaan. Tervo kirjoittaa Loiri-kirjassa, että Joonas juoksi paljain pyllyin Nasse-sedän perässä Uuno Epsanjassa -elokuvassa. Pojan oli tarkoitus näytellä isänsä kanssa myös Uuno Turhapuro muuttaa maalle -elokuvassa, mutta tämä ilmoittikin, että ”tänään ei ole näyttelemispäivä”.

Roolin elokuvassa teki lopulta Jenni, joka on näytellyt isänsä kanssa myöhemmin useissa produktioissa.

Joonas vietti elämästään paljon ulkomailla. Myös kuuluisan isän varjo leijui yläpuolella. Elokuva-ala kiinnosti, muttei kameran edessä, vaan sen takana. Joonas työskenteli jo 17-vuotiaana suomalaisella ATV-kanavalla ja editoi videoita.

Joonas päätti 25-vuotiaana muuttaa töihin Kiinaan Shanghaihin ja sen jälkeen Hongkongiin. Hän työskenteli tietokoneanimaation parissa, tuotti musiikkivideoita merkittäville aasialaisartisteille ja teki musiikkia itse. Hänellä oli Hongkongissa myös oma The Lars Brothers -niminen tuotantoyhtiönsä.

Joonas Loiri menehtyi vain 37-vuotiaana.

Isän ja pojan välit olivat vuosien varrella mutkikkaat, etenkin Joonaksen ollessa nuorempi. Loirin suhde lastensa äitiin Riitta Loiriin oli myrskyisän mustasukkainen. Pari päätyi eroamaan, kun lapset olivat pieniä.

Ero oli nuorelle Joonakselle kova pala. Sen lisäksi hän joutui kestämään rankkaa koulukiusaamista. Kasvaessaan Joonas oppi vihaamaan isänsä nimeä. Hän kuuli asiasta kuittailua kaikkialla päivittäin.

Loiri-kirjassa Tervo kirjoittaa, että Joonaksen luokkakaveri Jasper Pääkkönen kyllästyi Pahoja poikia kuvattaessa molempien valitukseen viileistä väleistä. Pääkkönen käski kaksikon lähteä laivalle selvittämään asiat.

Isä ja poika polkaisivat hetken mielijohteesta 24 tunnin risteilylle. Aalloilla he istuivat yökerhon yläkerrassa ja katselivat salaa ihmisiä heille naureskellen. Puhuessaan he tajusivat, että ajattelivat asioista aivan samalla tavoin.

– Ei sen ollut tarkoitus olla mikään välienselvittelyreissu. Päätettiin vain, että mennään. Varmaan kumpikin ajatteli, että asiat voisivat nyt järjestyä, Loiri muisteli IS:lle vuonna 2008.

Lopulta he tekivät sovinnon. Isästä ja pojasta tuli ystävät. IS:lle vuonna 2018 antamassaan haastattelussa Joonas kertoi, kuinka pitää isäänsä parhaana kaverinaan.

– Suhteemme on ollut vuoristorataa, mutta isästä on tullut paras kaverini ja hyvin läheinen. Hänelle voi puhua mistä vaan. Isä sanoo suoraan, jos olen lähdössä väärille jäljille, Joonas iloitsi tuolloin.

Vesa-Matti Loiri tyttöystävänsä Marita Hakalan ja poikansa Joonas Loirin kanssa vuonna 1992.

Loirin Joonas-poika ei ollut koko kansan taiteilijan elämän ainoa traaginen menetys. 25 vuotta aiemmin Loirin esikoispoika Jan kuoli auto-onnettomuudessa vain 20-vuotiaana.

Isän tyyni suhtautuminen lapsensa poismenoon herätti vuonna 1994 hämmästystä. Tervo kirjoittaa Loiri-elämänkerrassa, että Loirin äiti Lily oli ihmetellyt, miksei lapsensa menettänyt isä itke. Loirin mukaan hän ei pitänyt rakkaan Janin kuolemaa loppuna, vaan uskoi sielun vaeltavan.

Loiri oli elämänsä aikana naimisissa kolmesti, joista kaksi päättyi eroon. Miehen viidestä lapsesta kolme on enää elossa.

Jan syntyi liitosta Mona Loirin kanssa. Myös Mona menehtyi auto-onnettomuudessa 16 vuotta ennen poikaansa. Jan oli tuolloin vain 4-vuotias. Vuonna 1979 syntynyt Jenni ja vuonna 1982 syntynyt Joonas syntyivät Loirin kolmannesta avioliitosta Riitan kanssa.

– Olen aina fanittanut Veskua, se on niin hyvä! Olen aina tykännyt sen töistä, Jenni kehui isäänsä IS:lle vuonna 2000.

– Se on ollut lapsellinen ja lapsenmielinen. Ei perinteinen hyvä isä, mutta ihan mahtava, Jenni sanoo Vesku-dokkarissa (2010).

Tytär Jenni näytteli isänsä rinnalla Uuno Turhapuroissa. Hänet on nähty vuosituhannen taitteessa myös muun muassa Nelosen tv-sarjassa Mustan kissan kuja sekä sarjoissa Putkinotko ja Susi rajalla.

Avoliitossa Stina Toljanderin kanssa syntyivät Loirin nuorimmat pojat, vuonna 1995 syntynyt Ukko ja vuonna 1996 syntynyt Sampo.

Sampo kertoi IS:lle vuonna 2019 pitävänsä isäänsä enemmänkin hyvänä ystävänä.

– Isäni on elänyt hyvin poikkeuksellisen elämän. Tai kaikkien elämä on omalla tavallaan ainutlaatuinen, mutta isä on kyllä todella uskaltanut heittäytyä ja toteuttaa villeimpiäkin unelmiaan. Minusta ihmisten ylipäätään tulisi uskaltaa näyttää villejäkin tunteitaan, Sampo totesi.

Lue lisää: Julkisuutta karttavat Loirin pojat Ukko ja Sampo ilmestyivät isänsä haastatteluun – tätä mieltä he ovat ronskista kirjasta