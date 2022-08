Kim Kardashiania tapaillut Pete Davidson joutui somehyökkäyksen kohteeksi – ulostuloilla oli raju seuraus

Kany West tunnetaan raflaavista somejulkaisuistaan, jotka ovat viime aikoina kohdistuneet usein Pete Davidsoniin.

Pete Davidson on tv:stä tuttu näyttelijä ja koomikko.

Hiljattain tosi-tv-tähti Kim Kardashianista eronnut koomikko Pete Davidson on joutunut käymään traumaterapiassa räppäri Kanye Westin häiriköinnin takia, kertoo People-lehti.

Koko Kardashianin ja Davidsonin yhdeksän kuukautta kestäneen suhteen ajan West on heitellyt sosiaaliseen mediaan suoria ja epäsuoria koukkuja, jotka kohdistuivat Davidsoniin. Esimerkiksi maaliskuussa räppäri julkaisi musiikkivideon, jossa hän kidnappaa ja hautaa ”elävältä” Davidsonia esittävän muovailuvahahahmon.

Nyt Davidsonille läheinen lähde paljastaa People-lehdelle, että somehäiriköinti on vaikuttanut Davidsoniin enemmän kuin aikaisemmin on päälle päin vaikuttanut. Koomikko on nimittäin joutunut käymään terapiassa käsitelläkseen Westin asiattomien julkaisujen herättämiä tunteita.

– Kanyen ja hänen pelleilynsä herättämä julkisuus ja negatiivisuus ovat laukaisseet Petessä tunteita, joiden vuoksi hänen on pitänyt hakea ammattiapua, lähde kertoo People-lehden mukaan.

Kim Kardashian ja Pete Davidson erosivat yhdeksän kuukauden serusutelun jälkeen.

Davidsonille läheinen lähde kertoo myös, että Davidson ja Kardashian olivat vielä yhdessä ollessaan yrittäneet tehdä häiriköinnille lopun ilmoittamalla Westin käytöksestä somealustojen ylläpitäjille, kuitenkin tuloksetta.

– He ottivat Instagramiin monta kertaa yhteyttä, jotta alustan ilmapiiristä tehtäisiin turvallisempi.

Pete Davidson on näyttelijä ja koomikko, joka tunnetaan muun muassa Saturday Night Live -ohjelmasta. Hänen suhteensa Kardashianin kanssa alkoi juurikin samaisessa ohjelmassa, kun Kardashian vieraili show’ssa ja vaihtoi Davidsonin kanssa suudelman osana sketsiä.

Pariskunta ilmoitti erostaan aivan hiljattain elokuun alussa. Varsin julkista yhteiseloa viettäneen parin suhde kesti noin yhdeksän kuukautta.