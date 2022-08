Jussi Hakulinen ja tytär Ellinoora kertoivat väleistään harvinaisessa haastattelussa vuonna 2018 – tällainen oli isän ja tyttären läheinen suhde

Tytär Ellinoora Hakulinen muistelee vuoden 2018 yhteishaastattelussa isänsä vaikeita vuosia. – Muistan vain sen tunteen rinnassa, joka oli raskas, hän sanoi.

Laulaja-lauluntekijä Jussi Hakulinen kuoli kuluvan viikon alussa 57-vuotiaana.

Ilta-Sanomat julkaisee uudelleen kesällä 2018 tehdyn harvinaisen yhteishaastattelun, jossa Jussi Hakulinen puhuu väleistään tyttäreensä Ellinoora Hakuliseen.

KAKSI tuntia ennen sovittua tapaamista Jussi Hakulisen, 53, tyttäreltä Ellinoora Hakuliselta, 22, tulee tekstiviesti.

”Isä pisti just viestiä, että sillä on oikeudenkäynti 12.30”.

Isän ja tyttären yhteishaastattelu alkaa lopulta Porin Rossossa 3,5 tuntia myöhässä.

Jussi tulee paikalle nais­ystävänsä kyydillä suoraan oikeudenkäynnistä. Äitinsä luona asuva Ellinoora tulee kotoaan bussilla.

– Miten siinä kävi, Ellinoora kysyy isältään oikeudenkäynnistä.

– Mä voitin, Jussi sanoo.

Värikkään elämän elänyt Jussi Hakulinen on nähty ennenkin käräjillä. Tämänkertaisen oikeudenkäynnin syy oli nuoremman tyttären huoltajuus.

Suku on Jussi Hakuliselle tärkeä.

– Olen tehnyt paljon biisejä lähisukulaisista ja niiden kohtaloista, hän kertoo.

Jussi Hakulisen Yö-yhtyeelle sanoittama klassikko Joutsenlaulu kertoo Jussin leskeksi jääneen tädin ja hänen miehensä tarinan.

Jussin esikoistytär Ellinoora Hakulinen seuraa isäänsä muusikon uralle. Hän valmistuu loppuvuodesta Palmgren-konservatoriosta klassisen musiikin linjalta.

Kaksikko tekee jo yhdessä duokeikkoja. He esittävät Jussi Hakulisen kappaleita.

Jussin esikoistytär Ellinoora Hakulinen, 22, seuraa isäänsä muusikon uralle.

MUSIIKKIALALLE lähteminen on ollut aina Ellinoora Hakuliselle itsestään selvää.

– Mikään muu ei aiheuta yhtä suurta innostusta kuin musiikki, Ellinoora sanoo.

– Ellinoora debytoi jo 2009 Yön Parrasvalot-levyllä, Jussi kertoo. Silloinkin he lauloivat duona. Ellinoora oli 13-vuotias.

Jussin mielestä Ellinoora on löytänyt viime aikoina oman äänensä. Tytär on laulanut klassisen musiikin kuorossa 15 vuotta.

– Voin sanoa, että hän on päässyt täydellisesti eroon klassisen kuoron tekniikasta, jossa ei saa erottua, mutta pitää laulaa oikein, Jussi Hakulinen sanoo.

Ellinooran ääni on isän mielestä persoonallinen.

– Se ei ollut sitä ennen, kun hän oli vakaasti kuoroihminen.

– Älä vihaa kuoroa, Ellinoora sanoo ja hymyilee.

– En mä vihaa, Jussi sanoo.

YÖ-YHTYEEN perustajajäseniin kuulunut Jussi Hakulinen aloitti biisien kirjoittamisen jo 13-vuotiaana.

Hän erosi Yöstä 1985.

– Jos aikoo tehdä elinikäisen uran, pitää tehdä myös omia biisejä, hän neuvoo.

– Ja jos tekee sopparin, pitää lukea myös pieni präntti, Ellinoora hymyilee isältään kuulemalleen vinkille.

Jussin mielestä Ellinoora on samanlainen kuin hän oli itse nuorena.

– Olen kuullut muiltakin, että olen kuin faija nuorena, Ellinoora sanoo.

Heillä on samanlainen huumorintaju. Molemmat nauravat kyseenalaisille asioille.

– Kun vielä dokasin, Ellinoora teki biisin siitä, kun menin kesämökillä hakemaan saunasta vettä. Kannoin kahta sankoa ja putosin veteen. Hän teki biisin Daddy is drunk (isä on juovuksissa).

–Jos aikoo tehdä elinikäisen uran, pitää tehdä myös omia biisejä, Jussi neuvoo tytärtään.

ELLINOORA kuuli vasta koulussa, että hänen isänsä on tunnettu.

– Jotkut ovat luulleet, että olen tosi ylimielinen sen takia, Ellinoora kertoo.

– Ja myös sen takia, että mun perusilme on sellainen, että näytän vittumaiselta jopa. Minut tuntemaan oppineet sanovat, että ovat luulleet väärin. En ole ylimielinen, Ellinoora jatkaa.

Aiemmin isän ura aiheutti Ellinooralle musiikintekijänä paineita, mutta ei enää.

– Turha ottaa paineita elämästä, Jussi sanoo.

Isän ja tyttären välit ovat läheiset. Molemmat asuvat Porissa. He näkevät toisiaan paljon ja tietävät toistensa asiat. Ei ole aihetta, josta he eivät voisi puhua.

– Faija on hyvin omalaatuinen ja ehkä vähän impulsiivinen ja herkkä, Ellinoora kuvailee isäänsä.

– Meidän reaktiot ovat samanlaisia ja reaktionopeus on hyvä, Jussi sanoo.

– Hänkin on usein omissa ajatuksissaan ja kävelee väärään suuntaan, Jussi jatkaa.

Aiemmin isän ura aiheutti Ellinooralle musiikintekijänä paineita, mutta ei enää.

JUSSI ja Ellinoora ovat esiintyneet tänä vuonna jo Köyliössä, Kouvolassa, Merikarvialla ja Raumalla. Heinäkuussa heillä on keikka Porissa.

– Tässä vaiheessa on tärkeää saada kokemusta esiintymisestä, Ellinoora sanoo.

Jussi on opettanut Ellinooran soittamaan kitaraa ja opettanut hänelle sointuja.

– Faija on kannustanut ja kehunut mun osaamista.

Molemmat soittavat keikoilla useita instrumentteja. Yleisö on ottanut heidät loistavasti vastaan.

Keikat eivät ole olleet myynnissä missään. He ovat esiintyneet pyynnöstä yksityistilaisuuksissa.

– On kivaa olla keikalla jonkun kanssa, joka osaa asiansa, Ellinoora sanoo.

– Kouvolan keikalla mulla alkoi krampata käsi, kun nostin kitaraa. Mä menin soittamaan Joutsenlaulun koskettimilla, ja hän soitti kitaralla, vaikka ei olla ennen tehty niin, Jussi Hakulinen kertoo.

Jussin mielestä tärkeintä keikalla on rentous.

– En jännitä vähääkään. Lava on paikka, johon mä kuulun. Teen siellä mitä osaan parhaiten. Soitan ja laulan omia biisejä, ja tytär on vielä mukana. Se on ihan täydellistä.

JUSSI Hakulisella on ollut elämässään vaikeita jaksoja.

– Toivon, että hän oppisi virheistäni. Tein aika pahoja virheitä silloin kun voin huonosti, Jussi Hakulinen miettii.

– Kaikesta oppii, Ellinoora sanoo.

– Ja kaikella on merkitys, Jussi jatkaa.

Pahimmat vuodet olivat 2005–2008, kun Jussin sisar ja äiti kuolivat.

– Olin ihan finaalissa. En liikkunut missään, Jussi Hakulinen kertoo.

Se oli aikaa, jolloin Jussi ei tehnyt keikkoja eikä biisejä.

– Makasin vain sängyssä, hän muistelee.

– En itse muista hirveästi noista ajoista, Ellinoora kertoo.

– Muistan vain sen tunteen rinnassa, joka oli raskas. Olin silloin pahimmassa teini-iässä. Tapasimme ehkä kerran kahdessa kuukaudessa. Ajattelin, että kyllä faija selviää.

Ellinoora kuvailee isäänsä anteliaaksi. Jussi on muun muassa ostanut tyttärelleen 3 000 euroa maksaneen kitaran, kun tämä oli 13-vuotias.

– Tapasimme aina kun Teosto-korvaukset tulivat ja annoin rahaa, Jussi kertoo. Molempia naurattaa.

Toinen raskas ajanjakso Jussi Hakulisen elämässä oli vuosina 2013–2015.

– Silloin minulla oli huonosti asiat ja käytin päihteitä, mutta niihin oli syy. Elin ympäristössä, jossa en viihtynyt. Sen huomaa sitten kun pääsee pois. Huomaa olevansa eri ihminen.

VIIME syksynä Jussi Hakulinen sairastui eturauhassyöpään. Syöpä oli koteloitunut. Se ei ollut lähettänyt etäpesäkkeitä.

– Minut leikattiin. Terveys on nyt kunnossa. Olin pitkään sairas, hän sanoo. Hänet on todettu terveeksi maaliskuussa.

– Aluksi pelotti, mutta minulle kerrottiin, että isä selviää, Ellinoora kertoo.

Jussi Hakulisen molemmat sisarukset ovat kuolleet syöpään. Vanhempi veli kuoli keväällä. Sisar oli kuollessaan nuorempi kuin Jussi on nyt.

– Olen kokenut paljon. Sen takia en pelkää kuolemaa. Olen nähnyt kaiken, mitä olen halunnut. Olen selvinnyt monista tilanteista, mistä moni muu ei olisi selvinnyt.

Ehkä tärkein oma sanoitus Jussi Hakuliselle on Kun nuoruus katoaa.

– En pysty vetämään sitä. Se kertoo kuolleista sukulaisistani.

Melkein kaikki hänen sukulaisensa ovat kuolleet: isä, äiti ja sisarukset. Hän on suvussaan oman sukupolvensa viimeinen. Serkut ovat jo yli 80-vuotiaita.

– Nuoruus katoaa on suora kertomus elämästäni.

NYT 53-vuotiaana Jussi Hakulinen tuntee itsensä henkisesti nuorekkaaksi. Hän suunnittelee tekevänsä uuden levyn sekä kirjoittavansa gradunsa loppuun.

– Tämä Vain elämää -keissi on vienyt voimia. Odotan, että siihen saadaan selvyys, ja alan sitten tehdä levyä.

Kohu alkoi vuosi sitten, kun Samu Haber esitti Vain elämää -ohjelmassa Jussi Hakulisen Joutsenlaulun. Uutta sovitusta ei olisi saanut esittää ilman Jussin lupaa.

Suunnitteilla on myös omaelämäkerrallinen kirja, jonka yhtenä tekijänä on Jussi Hakulinen itse. Elämäkerrassa kaksi toimittajaa, jotka tuntevat Jussin hyvin, kirjoittavat oman näkemyksenä hänestä.

– Isyys merkitsee sitä, että toivoisin pystyväni osoittamaan lapsilleni, että pystyn yhä 53-vuotiaana puhumaan puolet nuorempien ihmisten kanssa, kolmen lapsen isä miettii.

– Olen kohdannut ikätovereita ja huomannut, että minulla ei ole oikein mitään puhuttavaa. Tunnen itseni nuoremmaksi kuin olen. En huomaa eroa ajattelussa siitä kun olin nuori.

Jussi Hakulinen oli vain 19-vuotias, kun Yö sai timanttilevyn ensimmäisestä levystään Varietee.

Se on Hakulisen mielestä Yö-yhtyeen paras levy.

– Tämä kiteyttää kaiken, hän sanoo.

– Kukaan meistä ei osannut yhtään mitään. Treenasimme hirveästi vuoden. Meillä oli hyvä bändihenki ja teoriatuntemus oli täysin olematon, mutta kaikki soittivat samasta pakasta.

Jussi Hakulinen toivoo, että he saisivat Ellinooran kanssa tehtyä musiikkia, jota kuunnellaan vielä 20 kuluttua.

– Moni kuvittelee olevansa kuningas, kun soittolistoissa soi oma biisi. Kauko Röyhkä sanoi, että musiikin arvoa ei mitata sillä, että biisi soi radiossa neljä kuukautta, vaan sillä, että se muistetaan vielä 15 vuoden kuluttua.