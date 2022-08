Kommentti: Paljaat pakarat festareilla eivät oikeuta koskettelemaan – uusi dokumentti kertoo rajua tarinaa seksuaaliseen ahdisteluun liittyvistä asenteista

Seksuaalinen ahdistelu ei ole jotain, mitä pitäisi vain kestää. Siihen liittyvissä asenteissa näkyy onneksi muutosta 20 vuoden takaiseen, kirjoittaa toimittaja Janna Nousiainen.

Vuonna 1999 järjestetyllä Woodstock-festivaalilla ”näytä tissit” huutelulta eivät säästyneet edes festivaalin harvat naisesiintyjät.

Yleisösurffanneet naiset kokivat toistuvasti seksuaalista häirintää, kun nuoret miehet vetivät naisten paitoja alas ja kourivat luvatta heidän rintojaan. Naiset ja festivaalin työntekijät kertoivat myöhemmin, kuinka raiskauksia tehtiin myös keskellä yleisömerta.

Vain pienestä määrästä tehtiin ilmoitukset poliisille.

Suoratoistopalvelu Netflixissä hiljattain julkaistu Trainwreck: Woodstock ’99 -dokumentti kertoo nimensä mukaisesti festivaalista, jossa lähestulkoon kaikki meni pieleen.

Monet muistavat vuoden 1969 Woodstockin, joka tunnetaan rauhan ja rakkauden festivaalina.

Festivaali elvytettiin vuonna 1994 ja viimeisen kerran vuonna 1999, joka rauhan ja rakkauden sijaan muistetaan raivosta, mellakoista ja seksuaalisesta häirinnästä.

Ilmapiirin on jälkeenpäin kuvattu olleen sellainen, että seksuaalista ahdistelua tuli vain kestää.

Kun dokumenttia katsoo vuonna 2022, huomaa onnekseen, että jonkinlaista edistystä on tapahtunut asenteissa seksuaalista häirintää kohtaan viimeisten 23 vuoden aikana.

Tästä iso kiittäminen on muun muassa vuonna 2017 alkanutta Me Too -kampanjaa.

Tässä kohtaa on hyvä painottaa, että seksuaalista häirintää tehdään edelleen paljon. Moni häirintätapaus ei koskaan edes näy tilastoissa. Saatamme siis tunnistaa ja tuomita sitä tänä päivänä aiempaa enemmän, mutta se ei tarkoita, että seksuaalista häirintää olisi vähemmän.

Töitä on vielä siis paljon tehtävänä.

Yksi festivaalin järjestäjä ja promoottori John Scher muotoili dokumentin tekijöille lähivuosina tallennetuissa haastatteluissa, ettei Woodstockissa tapahtunut sen enempää seksuaalista häirintää kuin samankokoisessa kylässä ja siksi se ei olisi ollut varsinaisesti ongelma.

Seksuaalisen häirinnän ei ikinä tule olla normi, joka vain tapahtuu ja se täytyisi hyväksyä. Yksikin tapaus on liikaa.

Suoratoistopalvelu HBO:n vuoden 2021 samaa aihetta käsittelevässä Woodstock 99: Peace, Love, and Rage -dokumentissa samaisen promoottorin mielestä paidattomat naiset olivat itse osasyyllisiä, koska kulkivat alueella rinnat paljaana.

– Olen kriittinen satoja alastomia naisia kohtaan, jotka odottivat ettei heihin kosketa, Scher sanoo dokumentissa.

Jälleen kerran joku syyllistää seksuaalisen häirinnän uhria sen perusteella, miten tämä oli pukeutunut.

Väännetään siis vielä rautalangasta: seksuaalinen häirintä tai raiskaus ei koskaan ole uhrin syy. Syy on ihmisen, joka ei kunnioita toisen ihmisen koskemattomuutta.

Vietin juuri viikonlopun Flow Festivaaleilla, jossa useat henkilöt olivat pukeutuneet näyttävästi ja paljastavasti. En onneksi todistanut yhtäkään tilannetta, jossa paljaat pakarat eivät olisi saaneet olla rauhassa.

En kuitenkaan voi puhua muiden festivaalikävijöiden puolesta, vaikka minun festivaalikuplassani ilmapiiri tuntui turvalliselta myös läpinäkyvässä mekossani.

En myöskään voi sanoa, ettei tämän päivän festareilla tapahtuisi häirintää. Kyllä sitä tapahtuu.

Onneksi kuitenkaan Woodstock ’99:n kaltainen ilmapiiri ei enää elä yhtä vahvasti, jossa seksuaalista häirintää tulisi vain kestää. Siitä todisteena toimittaja Ina Mikkola myös muistutti Flow Festivaaleilla esitysten välissä yleisöä turvallisen tilan periaatteista.

Toivottavasti jonain päivänä siitä ei tarvitsisi enää erikseen muistuttaa.