Henny Harjusola nähdään MTV:n uudessa Sometähtien sinkkuelämää -tosi-tv-ohjelmassa.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja kampaajayrittäjä Henny Harjusola osallistuu MTV:n uuteen Sometähtien sinkkuelämää -tosi-tv-ohjelmaan, jossa etsitään rakkautta ja kuvataan deittailua katsojille päiväkirjamuodossa itse.

28-vuotias Harjusola paljastaa, ettei hän ole juurikaan käynyt elämässään treffeillä. Hän on seurustellut kerran vakavasti hollantilaisen miehen kanssa, jonka kanssa suhde päätyi kuitenkin hiljattain eroon.

Harjusola halusi kuitenkin lähteä rakkaudennälkäiseen uutuusohjelmaan mukaan.

– En ole koskaan puhunut missään sosiaalisissa medioissani näistä asioista, ja ajattelin, että ehkä nyt on aika, kertoo Harjusola, jolla on lähes 80 tuhatta seuraajaa Instagramissa ja yli 100 tuhatta tilaajaa Youtubessa.

Harjusolaa ohjelman julkaisu jännittää todella paljon.

– Minua jännittää todella paljon, mitä ihmiset sanovat. Ohjelman alussa tulee todella iso paljastus parisuhde- ja deittailuelämästäni, jonka olen pitänyt salassa hyvän tovin, Harjusola vihjaa.

Ihmisten reaktio ohjelmasta jännittää Henny Harjusolaa.

Harjusola toteaa, että vaikka hänen käymänsä treffit voidaan laskea yhden käden sormilla, hän on kohdannut jonkun verran ennakkoluuloja deittaillessaan.

– Varsinkin sellaisia käsityksiä on paljon, että hei voisin muuten viedä sinut ulos, mutta koska ihmiset saattavat tunnistaa sinut, niin en halua. En kuitenkaan nykyään ajattele niistä oikein mitään, se on heidän häviönsä.

Valtava julkisuus tekee oman osansa rakkauden etsimisessä.

– Totta kai koen paineita, että minua seuraa paljon ihmisiä. Se on yksi syy, minkä takia olen halunnut pitää tällaiset asiat salassa, koska jos tapahtuu jotain – tulee riita tai ero ja se on kaikkien nähtävillä, se on jotain mitä en halua, Harjusola kertoo.

Harjusola lähti kuitenkin innoissaan ohjelmaan mukaan.

– Olen sellainen, että jos minulle heitetään haaste, lähden mukaan. Jos ei ikinä laita itseään uuteen ympäristöön tai epämukavuusalueelle, niin ei koskaan oikein voi saavuttaa mitään, Harjusola tiivistää.

Sometähtien sinkkuelämää -ohjelma alkaa MTV Katsomossa 25. elokuuta.