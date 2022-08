Sirpa Selänne julkaisi lemmekkään yhteiskuvan Teemun kanssa – someseuraajat haltioissaan: ”Kuinka kaunis pari!”

Teemu Selänne nappasi Sirpa-vaimon hellään syleilyyn.

Sirpa Selänteen julkaisema yhteiskuva puolisonsa Teemu Selänteen kanssa ihastuttaa Instagramissa. Kuvassa Teemu on napannut Sirpan kainaloonsa ja pari poseeraa kameralle hymyssä suin.

Selänteet asuvat Yhdysvalloissa, mutta viettävät usein kesäisin aikaa kotimaassaan. Sirpa Selänne kirjoittaa Instagramissaan perheen palaavan pian kotiin Kaliforniaan Suomessa vietetyn kesän jälkeen.

– Mukavaa viikkoa kaikille! Enää pari viikkoa täällä Suomessa ennen kuin muuttolintuina taas lennetään toiseen kotiin! Sirpa Selänne kirjoittaa.

Yhteiskuva on kerännyt Instagramissa runsaasti kommentteja.

– Kuinka kaunis pari! Sirpa sinulla on kaunis hymy, Instagramissa ihastellaan.

– Ihana kuva teistä.

Kommenteissa toivotaan, että Sirpa päivittää perheen kuulumisia Instagramiin myös kesän jälkeen.

– On kiva seurata viihtymistä täällä. Ja toisessa kodissa myös. Sirpa jaksathan laittaa tänne kuvia ja Teemu myös, kommenteissa kirjoitetaan.

Selänteiden rakkaustarina on kestänyt jo 33 vuotta. Sirpa Selänne kertoi heinäkuussa Me Naisten haastattelussa, ettei kipinä ole kadonnut minnekään pitkässä liitossa.

– Olemme yhä aika hulluina toisiimme ja mustasukkaisia toisistamme, Sirpa sanoi Me Naisille.

– Rakkauden tunteemme ei ole leipiintynyt. Se on tosi voimakkaasti läsnä.

Hän kertoi parin pitävän huolta siitä, että heillä on kahdenkeskistä aikaa niin, että toisesta ei tule itsestäänselvyys.

– Hyvä seksi on tärkeää. Pitää satsata siihen, että sanotaan ääneen, jos on mennyt jo muutama päivä liikaa ilman. On tärkeää, että seksistä keskustellaan ja otetaan toisen tarpeet huomioon. Täydellistä on, jos tarpeet kohtaavat. Me olemme tosi seksuaalisia ja pidämme huolta, että homma toimii.