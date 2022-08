Ohjaaja Lars von Trierillä on diagnosoitu Parkinsonin tauti

Ohjaaja osallistuu rajoitetusti haastatteluihin ennen tulevan elokuvansa The Kingdom Exodusin ensi-iltaa.

Tanskalaisohjaaja Lars von Trierillä on diagnosoitu Parkinsonin tauti.

Zentropa-yhtiön lausunnon mukaan von Trier saa hoitoa oireisiinsa.

Tanskalaisen ohjaus The Kingdom Exodus saa ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla elokuussa, jossa se näytetään viiden tunnin elokuvana. Se on kolmas ja viimeinen osa The Kingdom -sarjaa.

Tauti vaikuttaa von Trierin tulevan elokuvan osalta siten, että hän osallistuu rajoitetusti haastatteluihin ennen ensi-iltaa, kertoo tuotantoyhtiö.

Vuonna 2011 von Trieriä kiellettiin osallistumasta Cannesin elokuvajuhlille, koska hän vitsaili olevansa natsi.

Von Trierin töitä ovat muun muassa Antichrist, Nymphomaniac ja Dancer in the Dark.