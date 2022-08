Grease-musikaalista tuttu näyttelijä ja laulaja Olivia Newton-John on kuollut.

Australialainen näyttelijä ja laulaja Olivia Newton-John on kuollut 73 vuoden iässä. Asiasta tiedotettiin hänen virallisella Facebook-tilillään myöhään maanantai-iltana.

Näyttelijä menehtyi rauhallisesti läheistensä ympäröimänä aikaisin aamulla. Hänen perheensä pyytää yksityisyyttä vaikeana aikana.

– Olivia on ollut toivon symboli jo yli 30 vuoden ajan hänen jakaessaan matkaansa rintasyövän kanssa, Facebookissa kirjoitetaan.

Newton-John taisteli elämänsä aikana useasti syöpää vastaan. Ensimmäisen kerran hän sai syöpädiagnoosin vuonna 1992. Hän kävi läpi kemoterapian ja hänen rintansa poistettiin. Rankat hoidot kuitenkin tehosivat ja näyttelijä sai terveen paperit. Newton-Johnin syöpä uusiutui vuonna 2017 ja levisi selkään. Sädehoitojen seurauksena hän menetti tilapäisesti kävelykykynsä, ja hänen kuolemastaan alkoi levitä huhuja. Newton-John kuitenkin toipui, kunnes loppuvuodesta 2020 syövän todettiin uusiutuneen, levinneen laajalle, ja lähettäneen etäispesäkkeitä ympäri kehoa.

Vuosien saatossa näyttelijä keräsi varoja syövän tutkimusta ja hoitoa varten. Facebook-julkaisussa kerrotaan, että näyttelijän nimeä kantava Olivia Newton-John Foundation Fund jatkaa edelleen työtään syövän hoitokeinojen tutkimisessa. Kirjoituksen on laatinut näyttelijän aviomies John Easterling.

Newton-John nousi koko maailman tietoisuuteen vuoden 1978 Grease-musikaalielokuvan myötä. Hittielokuva kertoo Newton-Johnin näyttelemästä Sandysta ja John Travoltan näyttelemästä Dannysta.

– Olin huolissani, että 29-vuotiaana olisin liian vanha näyttelemään lukioikäistä tyttöä. Mutta John oli hurmaava ja halusi minun tekevän sen, joten se oli yksi ratkaisevista tekijöistä. Hän on ihana mies – meistä tuli hyviä ystäviä ja hän auttoi minua kuvauksissa, koska itse en ollut kokenut näyttelijä, Newton-John muisteli eräässä haastattelussa ponkaisemistaan maailmanmaineeseen.

Grease on valittu maailman parhaaksi musikaaliksi ja on erittäin suosittu katsojien keskuudessa.

Rakastettu Grease-kaksikko teki vuonna 2012 yhdessä joulun kunniaksi kappaleen I Think You Might Like It. Olivia Newton-Johnin muita tunnettuja hittejä ovat muun muassa If Not for You ja I Honestly Love You.

Newton-John muistetaan myös erikoisesta tapauksesta, jossa hänen miesystävänsä Patrick McDermottin uskottiin pitkään hukkuneen tahallisesti veneestä hypättyään. Ruumista ei koskaan löydetty, mikä herätti epäilyksiä ja lukuisat yksityisetsivät tutkivatkin katoamistapausta vuosien ajan.

Lopulta RadarOnline-verkkolehti sai todisteita siitä, että mies olisi aloittanut uuden elämän Meksikossa. Lehden toimittajan jalkauduttua Nuevo Vallartan satamaan esittelemään kuvaa McDermottista, kadonnneeksi luultu mies tunnistettiin välittömästi. Miehen uskottiin paenneen Meksikoon rahahuoliaan. Hänellä oli maksamattomia laskuja ja velkaa yhteensä useiden kymmenien tuhansien dollarien edestä. Laskujen joukossa oli muun muassa maksamattomia elatusmaksuja. Elatusmaksut koskivat miehen entisestä avioliitosta syntynyttä poikaa.