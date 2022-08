Suvi Teräsniska kertoo motkottaneensa miehelleen yhdestä tärkeästä asiasta – sitten yllätys tapahtui ikimuistoisella tavalla

Laulaja Suvi Teräsniska on ollut kumppaninsa kanssa kihloissa kymmenen vuotta. Hän kertoo nyt Instagramissa, miten häntä aikanaan kosittiin.

Suvi Teräsniska on ollut kumppaninsa kanssa kihloissa jo 10 vuoden ajan.

Laulaja Suvi Teräsniska jakoi Instagram-tilillään nostalgisia kuvia kymmenen vuoden takaa. Kuvat ovat Suvin ja hänen puolisonsa Simo Aallon matkalta Ranskaan.

– Nämä siloposket oli 10 vuotta sitten Pariisissa lomamatkalla ja mä saatoin välillä vähän motkottaa leikkimielisesti että kun toinen ei saa edes kosittua, Suvi kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Maanantaina Suvi kuitenkin juhlisti sosiaalisessa mediassa olleensa kihloissa kumppaninsa kanssa kymmenen vuoden ajan.

Suvin odottama ele tapahtui lopulta. kun Simo oli polvistunut Eiffel-tornin juurella karusellissa.

– Olkoon seuraavat 10 vuotta armollisia ja rakkaudentäyteisiä. Pikkumiehet pitää kyllä huolen että ne on vauhdikkaita, Suvi kirjoittaa.

Avioparin rakkaustarina roihahti, kun Suvi palkkasi Simon yhtyeensä monitorimiksaajaksi.

– Mä palkkasin bändiini uuden teknikon. Sittenhän siinä kävi lopulta niin, että me ihastuttiin, rakastuttiin, mentiin kihloihin ja naimisiin ja nyt meillä on kolme lasta, Suvi on kertonut Vain elämää -ohjelmassa.

Ohjelmassa Suvi on kertonut myös pariskunnan kokeneen ison kriisin.

– Korona ei ole ollut varmaan yhdellekään parisuhteelle helppo asia. Eilen kun puhuttiin siitä häpeästä, että täytyy uskaltaa sanoa, niin mä uskallan sanoa ääneen, että... Tämä kevät ei ole ollut kauhean helppo meidän parisuhteessa, hän kertoi kyynelehtien.

Suvin ja Simon (oik.) loma-asunto koki muodonmuutoksen Huvila & huussi -ohjelmassa.

Suvi on kertonut IS:lle vuoden 2021 lopussa, että heillä menee Simon kanssa hyvin. Avioliittokriisi kasvatti ihmisenä ja auttoi näkemään asiassa uusia piirteitä.

– Vedämme yhteistä köyttä nyt ja samaan suuntaankin vielä. Totta kai meillä edelleen tulee erimielisyyksiä, mutta se kuuluu asiaan. Jos niitä ei tulisi, ei se olisi normaalia.