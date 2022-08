Rakastetun Pingu-hahmon alkuperäinen ääninäyttelijä on kuollut

Italialaisen Carlo Bonomin on kerrottu kuolleen 86-vuotiaana.

Pingu-hahmo on tuttu monelle suomalaiselle.

Rakastetun Pingu-hahmon alkuperäinen ääninäyttelijä on kuollut. Italialaistaustainen Carlo Bonomi menehtyi 86 vuoden iässä. Asiasta uutisoi AfNews.

Bonomi toimi ääninäyttelijänä Pingun hahmoille vuosina 1986-2000. Pingun lisäksi Bonomi on antanut äänensä myös Milanon rautatieasemalla kuuluneille kuulutuksille, jotka kuuluivat siellä vuoteen 2008 asti. Sen lisäksi hänen äänensä on kuultu monissa muissa animaatioissa.

Pingu on hahmona ollut monelle sukupolvelle merkittävä. Rakastetun noot noot -äännähdyksen tekijän poismeno onkin herättänyt tunteita somessa.

– Olen surullinen kuullessani Pingun ääninäyttelijä Carlo Bonomin menehtymisestä, kirjoittaa eräs.

– Pingu oli yksi parhaista lapsuuteni ohjelmista, ei vain minulle vaan kaikille ympäri maailmaa. Lepää rauhassa Carlo. Noot noot ei unohdu koskaan.

– Rakastettava pingiivini tulee ikuisesti olemaan osa perintöäsi, twiittasi yksi käyttäjä.

Pingu on sveitsiläinen animaatiosarja, jossa seurataan nuoren pingviinin elämää. Pingu-niminen pingviini on monen rakastama ja sen on luoneet Erika Brueggemann ja Otmar Gutmann. Sarjan pilottijakso julkaistiin 1986 ja sarjaa tehtiin vuoteen 2006 asti.

Sitä tehtiin 156 jaksoa, joiden lisäksi on julkaistu myös kaksi erikoisjaksoa. Bonomin jälkeen sarjassa Pingua ääninäyttelivät David Sant ja Marcello Magni.

Suomessa Pingua on esitetty Ylen kanavilla sekä Ruudussa ja C Morella.