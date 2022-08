Kjell ja Mårten Westön äiti koki surullisen kohtalon – varoivat kavereiden kutsumista kotiin ja turvautuivat yhteen henkilöön pahimpina aikoina

Kjell Westöllä on lapsuudestaan muistikuva: Hän on kuusivuotias, kun he ovat isän Taunuksessa menossa Veikkolaan hoitokotiin katsomaan äitiä. Takapenkillä on myös Mårten-vauva.

Äidin tapaamista hän ei muista. Sellaisia muistot ovat: hajanaisia.

Kun Kjell ja Mårten Westö alkoivat tehdä yhteistä Vuodet-tekstikokoelmaansa (Otava), he päättivät kirjoittaa myös äitinsä sairaudesta, koska ei äiti itsekään salaillut kroonista masennustaan.

– Äiti suhtautui avoimesti sairauteensa. Hän kuului psykososiaaliseen yhdistykseen ja puhui ruotsinkielisessä tv-ohjelmassakin masennuksestaan, Kjell kertoo.

– Hän oli ilahtunut, kun Neil Hardwick ja Tellervo Koivisto kertoivat julkisesti masennuksestaan, Mårten muistaa.

Christina-äiti sairastui Kjellin syntymän jälkeen masennukseen, josta ei koskaan toipunut täysin. Se vaikutti hänen poikiensa elämään– kuten myös monet hyvät asiat.

Mutta kirjassaan veljekset kirjoittavat paljon muustakin kuin äitinsä masennuksesta. He käyvät läpi, mitä heidän elämänsä aikana on tapahtunut, yksityisesti ja yleisesti.

Kjell Westö on veljeään tunnetumpi. Mårten Westö on kirjoittanut runo- ja novellikokoelmia, mutta eniten hän on vaikuttanut kirjojen kääntäjänä. Kirjoittamisen hän aloitti HBL:n rock-kriitikkona.

Veljekset eivät muistuta toisiaan ulkonäöltään, mutta he ovat kuulemma yhtä säntillisiä töissään. Pienikin kirjoitusvirhe on heille iso moka.

– Mårten on rauhallisempi ja harkitsevampi, Kjell kertoo yhden eroavaisuuden.

– Olet sä kuitenkin aika paljon seestynyt, Mårten huomauttaa.

– Nuorempana olin niin kärsimätön, että kanssani oli raskasta viettää iltaa. Sä olet ollut aina fiksu ja ihmisenä kypsä, Kjell toteaa.

” Nuorempana olin niin kärsimätön, että kanssani oli raskasta viettää iltaa. Sä olet ollut aina fiksu ja ihmisenä kypsä.

Kjell Westö.

Kjellin mieleen on jäänyt reissu Ruotsiin Bruce Springsteenin konserttiin, jonne pikkuvelikin pääsi. 18-vuotias Mårten solahti heti itseään vanhempien jengiin.

Musiikki on aina yhdistänyt veljeksiä. He ovat nyt samassa yhtyeessä, kuten he olivat myös 1980- ja 1990 -lukujen vaihteessa.

– Musiikkia kuultiin jo lapsuudenkodissa. Kun mentiin mökille Ruovedelle, autossa soi aina Finnhitsejä, Mårten muistaa.

Perheen isä John Erik oli Musiikki Fazerin johtaja ja myöhemmin Kansallisoopperan hallintojohtaja. Vanhemmat myös lukivat paljon, eikä kirjahyllyssä ollut vain tietokirjasarjaa koristeena.

Kotona puhuttiin ruotsia, mutta suomenruotsalaisuus ei ollut muuten erityisen vahvana heidän elämässään.

– Olin jo keski-ikäinen, kun tajusin, että Helsingin kaikki suomenruotsalaiset eivät ole kaksikielisiä, Kjell kertoo.

Hurriksi nimittelyä he saivat silti kuulla kotikulmillaan Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä. Ja aina oli pieni pelko, että suomenkieliset vetävät turpaan.

Mårten ratkaisi ongelman pelaamalla fudista suomenkielisten kanssa. Hänestä tuli HJK:n pelaaja. Sillanrakentajana suomen- ja ruotsinkielisten välillä hän on myös kääntäjän työssään.

Ison ikäeron takia he tutustuivat toisiinsa syvällisemmin vasta aikuisena. Se olikin sitten perusteellista, sillä he aloittivat kirjeenvaihdon, joka tapahtui aluksi paperilla, myöhemmin meileissä.

Sattumalta molempien kesäpaikka on Nauvossa, ei tosin huutoetäisyyden päässä toisesta.

– Perheetkin perustimme samoihin aikoihin, Mårten kertoo.

Mårten on naimisissa näyttelijä-kirjailija Henrika Anderssonin kanssa. Heillä on kaksi lasta. Kun he tutustuivat, Mårten totesi Henrikan kirjahyllyn nähdessään, että ”kiva kun sinäkin pidät Claes Anderssonista”. Kyllähän Henrika isästään tykkäsi.

– Claes suhtautui aina kannustavasti kirjoittamiseeni, Mårten kertoo.

Kjellillä on kaksi lasta ex-puolisonsa Jenny Westergårdin kanssa. Nykyään hän on aviossa lastenkirjailija Lena Frölander-Ulfin kanssa.

On veljeksillä ollut yhteenottojakin. Kun Mårten debytoi runoilijana 1990, samalla uralla oleminen ei tuntunut ensin hyvältä. Toinen tuntui olevan usein väärällä aaltopituudella, sillä onnistumiset ja takapakit tulivat aina eri aikaan.

– Mutta riidat on aina selvitetty kirjeenvaihdossa tai oluella, Mårten kertoo.

Kjell Westön tähteys alkoi Leijat Helsingin yllä -romaanista. Tuli Finlandia-palkintokin. Mårtenin lukijakunta on pienempi, runo- ja novelliteokset eivät yleensä nouse myyntihiteiksi.

– Nuorempana ärsytti välillä, kun minulle tultiin kehumaan broidin kirjoja, ikään kuin minä olisin ne kirjoittanut. Samalla olen ihaillut Kjelliä siinä, miten hän pystyy hallitsemaan valokeilassa olemisen. Avoimesti tästäkin ollaan puhuttu, Mårten kertoo.

” Nuorempana ärsytti välillä, kun minulle tultiin kehumaan broidin kirjoja, ikään kuin minä olisin ne kirjoittanut.

Mårten Westö.

– Ei ole itsestään selvää, että sisarukset ovat läheisiä, Kjell sanoo.

Menestyksestään huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, Kjell on tuntenut kirjallisissa piireissä ulkopuolisuutta. Siitäkin hän kirjoittaa, kuten myös omanarvontunteen puutteestaan.

Molemmat viihtyvät maaseudulla. Mårten tietää kaiken puutarhan hoidosta. Kjell lähtee mieluiten kalaan.

– Mårten oli nuorempana moraalisesti huolestunut kalastamisestani, Kjell naurahtaa.

Yhteisenä he kokivat vastuun kantamisen äidistään. Kun vanhemmat erosivat, Kjell oli jo muuttanut kotoa. Mårtenille ei ollut aina helppoa asua kaksin äidin kanssa. Veljeltä sai onneksi tukea tarvittaessa.

– Onneksi oli veli!

Joskus Mårten istui äitinsä sängynlaidalla puhumassa Afrikan nälkää näkevistä lapsista, ikään kuin se olisi voinut tainnuttaa äidin masennuksen. Avoimena luonteena äiti ei piilotellut myöskään katkeruuttaan erosta.

Äidillä oli myös pitkiä hyviä jaksoja, jolloin hän oli kannustava ja iloinen. Sairaalahoitoa hän tarvitsi 1960-luvun jälkeen vasta 1990-luvulla.

– Mutta kyllähän sitä vierasti kavereiden tuomista kotiin, kun ei tiennyt, mikä tilanne milloinkin on, Mårten muistaa.

” Mutta kyllähän sitä vierasti kavereiden tuomista kotiin, kun ei tiennyt, mikä tilanne milloinkin on.

Perheen pelastuksena oli usein Tampereen mummu, joka tuli apuun, kun äidin ”kriisivaihe” alkoi. Ja olihan heillä isä – ja on edelleen.

– Isä on lapsenlapsilleenkin läsnäoleva ja empaattinen, Mårten kertoo.

Sitä he ovat miettineet, vaikuttiko äidin sairastumiseen se, että hänen isänsä kaatui sodassa, kun hän oli kolmevuotias.

– Jos on henkisiä haavoja, ne saattavat pulpahtaa pintaan, kun saa omia lapsia, Kjell miettii.

Mårten uskoo, että äitinsä kohtalon takia he oppivat varhain kuuntelemaan muita.

– Ja opittiin olemaan myös varpaillaan, Kjell hymähtää.

Riitelemään he eivät oppineet. Vanhemmilla oli sanaharkkaa vain erovaiheessa. Koti oli muutenkin niin hiljainen, että Kjellistä tuntui oudolta kuulla muiden perheiden äänekkäitä keskusteluja.

– Kun aloin seurustella vaimoni kanssa, jouduin opettelemaan riitelemistä, Mårten naurahtaa.

– En minäkään sitä osannut, olen edelleen huono riitelemisessä, Kjell toteaa.

” Nuorena pelkäsin saavani äidin masennuksen, koska sanottiin, että olen saman näköinen kuin hän.

Christina-äiti asui viimeiset vuotensa vanhainkodissa. Hän kuoli 2015. Vähän ennen kuolemaansa hän totesi sairaalaan kiirehtineille pojilleen: ”Äh, älkää huolehtiko turhaan.”

Kjell muistaa erään todella turhan huolensa:

– Nuorena pelkäsin saavani äidin masennuksen, koska sanottiin, että olen saman näköinen kuin hän.

Niin ei tapahtunut, mutta ehkä tietyt kokemukset herättivät veljeksissä tarpeen sanoittaa vaikeitakin tuntemuksia.

Nyt he keskittyvät omiin töihinsä. Kjellin seuraava romaani ajoittuu välirauhan aikaan. Mårtenilla on tekeillä Arttu Tuomisen dekkarin kääntäminen ruotsiksi, ja novellikokoelma.