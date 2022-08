Entinen F1-kuljettaja ylistää vaimoaan somessa.

Entinen F1-kuljettaja Kimi Räikkönen, 42, ja vaimo Minttu Räikkönen, 35, viettävät 6-vuotis­hääpäiväänsä sunnuntaina 7. elokuuta.

Molemmat julkaisivat saman yhteiskuvan omille Instagram-tileilleen. Kuvassa aviopari seisoo kukkaistutuksien edessä ja katsoo toisiaan silmiin.

– Aika on kulunut nopeasti, ja tämä on ollut ihanaa. Parasta on, että meillä on vielä niin monia vuosia edessä, Kimi kirjoittaa englanniksi.

– Rakastan sinua, hän päättää kirjoituksen.

Minttu on kommentoinut miehensä kuvan alle tämän olevan hänen elämänsä rakkaus.

Molempien kuvien alle on kerääntynyt paljon onnittelevia kommentteja ja moni ihasteleekin onnellisen näköistä paria.

Räikköset menivät naimisiin vuonna 2016 Toscanassa, Italiassa. Häissä oli paikalla vain pariskunnan lähipiiri.

Räikköset ja Robin-poika vuonna 2018.

Heillä on kaksi yhteistä lasta, 7-vuotias Robin ja 5-vuotias Rianna.

Perhe asuu Sveitsin Baarissa. Räikkösten nykyinen koti on yli 20 miljoonan euro arvoinen kartano.