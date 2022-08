Britney Spearsin ex-aviomies rikkoo vuosikymmeniä kestäneen hiljaiselonsa – Britney näpäyttää takaisin

Laulaja Britney Spearsin ex-aviomies väittää, ettei tähti olisi nähnyt poikiaan moneen kuukauteen.

Laulaja Britney Spearsin entinen aviomies ja lasten isä Kevin Federline on rikkonut vuosien hiljaisuuden ja puhuu Spearsiin liittyvistä asioista tv-haastattelussa. Entisellä avioparilla on kaksi yhteistä lasta Sean Preston, 16, ja Jayden, 15.

Federline on halunnut pitää pojat poissa parrasvaloista, joiden loisteessa Spearsin elämää on tarkasteltu jo vuosien ajan, kertoo Daily Mail. Nyt mies kuitenkin on avannut sanaisen arkkunsa ja esittää väitteitä, joiden mukaan Spearsin pojat eivät olisi nähneet äitiään moneen kuukauteen.

Federlinen mukaan kyse olisi poikien omasta päätöksestä.

Kevin Federline vuonna 2018.

Vapauduttuaan isänsä holhouksesta Spears on julkaissut sosiaalisessa mediassa paljon paljastavia kuvia. Se on Federlinen mukaan häirinnyt poikia, jotka rakastavat äitiään.

– Olen yrittänyt selittää heille, että ehkä se on vain hänen tapansa ilmaista itseään. Se ei kuitenkaan muuta sitä, mitä se tekee heille. Se on rankkaa, Federline on sanonut.

– En voi edes kuvitella, miltä tuntuu olla teini-ikäinen ja mennä lukioon.

Kommenttien tultua julki Spears otti niihin kantaa oman Instagram-tilinsä tarinat osiossa, kertoo Mirror-lehti.

– Olen surullinen kuullessani, että ex-aviomieheni on päättänyt puhua minun ja lasteni välisestä suhteesta, Spears kirjoittaa tarinassaan.

– Kuten kaikki tiedämme, teinipoikien kasvattaminen ei ole helppoa kenellekään.

Laulajan mukaan ex-aviomiehen ulostulo satuttaa. Hän kirjoittaa myös ”antaneensa poikansa näiden isälle” oman äitinsä kehotuksesta.

Spears julkaisi myöhemmin vielä kuvan Instagram-syötteeseen, jossa hän kommentoi tilannetta lisää.

– Muistutus, että julkisuuden tuomat traumat ja loukkaukset vaikuttavat minun lisäkseni myös lapsiini. Olen vain ihminen ja olen tehnyt parhaani, tähti kirjoittaa.

Britney Spears näpäyttää takaisin sosiaalisessa mediassa.

Laulaja näpäyttää myös kuviensa arvostelua.

– Holhoukseni aikana minua kontrolloitiin ja vahdittiin melkein 15 vuoden ajan. Tarvitsin luvan jopa Tylenolin (särkylääke) ottamiseen.

– Minun pitäisi tehdä paljon enemmän kuin mennä yläosattomissa rannalle.

Myös Spearsin nykyinen aviomies Sam Asghari otti asiaan kantaa omalla Instagram-tilillään. Asghari puolusteli Spearsin kuvia vedoten siihen, että vähäpukeiset kuvat ovat nykyään yleinen näky sosiaalisessa mediassa.

Britney Spears ja aviomies Sam Asghari.

Asghari myös kyseenalaistaa tarinoihinsa kirjoittamassaan tekstissä Federlinen antaman haastattelun ajoitusta.

Päättynyt holhous mahdollistaa sen, että Spears hallitsee 13 vuoden jälkeen itse omia rahojaan. Asghari vihjailee sen vaikuttavan Federlinen taloudelliseen tilanteeseen.