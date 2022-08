Illan Bond-elokuvassa mukana kolme tulevaa supertähteä ennen maailmanmainettaan – Playboy-malli paljasti intiimejä seikkoja seksikohtauksesta

Tänään televisiossa nähdään epävirallinen Bond-filmatisointi, joka jäi Sean Conneryn viimeiseksi 007-agentin saappaissa.

Bond-kirjailija Ian Flemingin Pallosalama-romaaniin perustuva Älä kieltäydy kahdesti -elokuva (Never Say Never Again) oli kohun keskellä jo ilmestymisensä aikaan vuonna 1983.

007-agentin rooliin palasi seitsemättä kertaa Sean Connery – 12 vuoden tauon jälkeen. Conneryn karisma kannatteli elokuvan suosioon ja monien mielestä kyseessä onkin koko Bond-sarjan viihdyttävimpien joukkoon kuuluva filmi.

Conneryn viimeistä Bond-elokuvaa ei kuitenkaan lueta sarjan viralliseksi osaksi, koska se valmistui hahmon elokuvaoikeuksia hallinnoivan Eon-tuotantoyhtiön ulkopuolella. Pallosalama oli filmattu ensimmäisen kerran jo vuonna 1965, ja elokuvaoikeuksia selviteltiin pitkästi ja hartaasti aina oikeussaleja myöten.

Elokuvassa on varsin klassiset Bond-tarinan ainekset: sankariagentti James Bond lähetetään jäljittämään SPECTRE-agenttien ryöstämiä ydinkärjillä varustettuja risteilyohjuksia, ja matka kuljettaa agentin Lontoosta Bahamalle, Nizzan paratiisimaisemiin ja edelleen Pohjois-Afrikan rannikolle.

Connery ei ole ainoa karismaa tihkuva näyttelijä elokuvassa, sillä vauhtiseikkailussa nähdään useampia tähtiä, joiden ura oli vasta käynnistymäisillään elokuvan ilmestymisen aikaan.

Yksi heistä on petollisen Bond-tytön Domino Petachin saappaisiin hyppäävä Kim Basinger, joka oli siirtynyt mallinuralta näyttelemisen pariin 1970-luvun lopulla. Ennen Bond-tytön roolia Basinger oli esiintynyt muutamissa elokuvissa, kuten Hard Country ja Emäsuoni.

Esiintyminen Sean Conneryn rinnalla nosti 30-vuotiaan Basingerin 1980- ja 1990-lukujen ihailluimpien seksisymbolien joukkoon. Loistelias ura oli aluillaan, ja vain vuotta myöhemmin Basinger sai Golden Globe -ehdokkuuden elokuvasta The Natural. Nyt 68-vuotias Basinger on sittemmin saanut urallaan monia palkintoja, joiden joukosta löytyy myös Oscar-pysti parhaasta naissivuosasta vuoden 1997 elokuvassa L.A. Confidential.

Toinen Bondin suosiosta nauttiva nainen on Fatima Blushia näyttelevä Barbara Carrera, jolle tarjottiin roolia myös kilpailevassa, Roger Mooren tähdittämässä 007-tuotannossa. Nuorelle Carreralle oli kuitenkin selvää, että hän haluaisi näytellä ihailemansa Conneryn rinnalla.

– Hän oli todella loistava suutelija. Kaikki, mitä hänestä on sanottu, pitää paikkansa, Carrera on sanonut vuonna 2020 kuolleesta Bond-legendasta.

– Mutta hän oli myös herrasmies, Carrera jatkoi.

Barbara Carrera pääsi näyttelemään ihailemansa Bond-tähden rinnalla ja nappasi roolistaan Golden Globe -ehdokkuuden.

Rakastelukohtausta kuvattaessa eteen tuli tilanne, jolloin Connery joutui lopulta pyytämään kuvauksissa paikalla ollutta vaimoaan poistumaan tilasta. Kameroiden vieressä tuijottava Micheline-vaimo nimittäin sai kaksikon pasmat sekaisin.

– Nauroimme sille pitkään kuvausten jälkeen. Michelinellä oli hyvä huumorintaju koko asian suhteen, Carrera on sanonut.

Carrera, 76, toimi menestyksekkäästi muotilehtien mallina näyttelijyyden ohella. Vuosina 1977 ja 1982 hän poseerasi miestenlehti Playboyn sivuilla.

Elokuvassa tekee yllättävän roolin myös sittemmin komediatähdeksi noussut brittinäyttelijä Rowan Atkinson, 67. Maailmanmaineeseen johtaneesta Mr. Beanista ei ollut vielä tietoakaan, kun 28-vuotias Atkinson muuntautui Nigel Small-Fawcettiksi.

Rowan Atkinson näyttelee Britannian ulkoministeriön virkamiestä vuoden 1983 Bond-elokuvassa.

Pieniä elokuvarooleja tehnyt Atkinson oli tuttu Ei yhdeksän uutiset -sketsisarjasta, kunnes 1980-luvulla sarjat Musta kyy ja Nolojen tilanteiden mies tekivät hänestä tähden. Myöhemmin Atkinson on parodioinut James Bondia elokuvissaan Johnny English.

Yksi kiehtovista tähtitarinoista löytyy kulisseista, joissa hääri vasta 1980-luvun lopulla ensimmäiset elokuvaroolinsa saanut Steven Seagal. Maailman tunnetuimpiin toimintatähtiin kuuluva Seagal aloitti uraansa elokuvien parissa taistelukoreografina, jona hän toimi myös Älä kieltäydy kahdesti -elokuvassa.

Steven Seagal tähditti vuoden 1995 elokuvaa Kaappaus raiteilla.

IMDb kertoo, ettei Seagal suinkaan kohdellut päätähteä silkkihansikkain, vaan onnistui murtamaan Conneryn ranteen eräällä treenikerralla. Connery sinnitteli murtuman kanssa vuosia, sillä luuli, että kyse olisi vain pienestä ja harmittomasta kivusta.

Sankariagentin ikääntyminen on osa illan elokuvan tarinaa.

