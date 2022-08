Anne Heche kärvisteli palavassa autossa puoli tuntia ennen pelastusta – perhe pyytää rukouksia

Silminnäkijä arvioi Hechen ajaneen yli 140 kilometrin tuntinopeudella päin taloa, minkä seurauksena auto ja talo syttyivät kumpikin tuleen.

YHDYSVALTALAINEN näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Anne Heche, 53, on edelleen sairaalassa tehohoidossa perjantaina tapahtuneen auto-onnettomuuden jäljiltä.

Lue lisää: Näyttelijä Anne Heche joutui kamalaan auto-onnettomuuteen – paloi vakavasti

– Anne on teho-osastolla, ja hän on onnekas, että on elossa. Hänellä on vakavia palovammoja ja hänellä on pitkä toipuminen edessään. Hänen tiiminsä ja perheensä yrittävät edelleen käsitellä, mikä johti onnettomuuteen, näyttelijän läheinen kertoi CNN:lle lauantaina.

Heche törmäsi perjantaina autollaan taloon Mar Vistan alueella Los Angelesissa, minkä seurauksena sekä hänen autonsa että kyseinen talo syttyivät ilmiliekkeihin. Kovasta iskusta huolimatta Heche pysyi koko ajan tajuissaan.

– Anne kertoi, ettei hänellä mennyt kovin hyvin, onnettomuuden nähnyt ja paikalle saapunut naapuri toteaa People-lehdelle.

Silminnäkijät yrittivät saada Hecheä ulos autosta ennen kuin pelastuspartio saapui paikalle. Naapuri lisäsi talossa asuvan henkilön olleen paikalla onnettomuuden sattuessa, mutta tämä sai pelastettua itsensä ja lemmikkinsä.

Daily Mailin mukaan Heche kärvisteli palavan auton sisällä jopa puoli tuntia ennen kuin hänet saatiin turvaan 59 pelastajan voimin. Palo saatiin sammutettua noin tunnissa. Kaksikerroksinen asunto jäi asuinkelvottomaksi.

Heche ajoi kovaa ylinopeutta, kun hän suistui tieltä ja törmäsi asuntoon, Los Angelesin poliisin tiedottaja Jeff Lee kertoi CNN:lle. Törmäyksen nähnyt naapuri arvioi naisen ajaneen yli 140 kilometriä tunnissa.

Poliisi tutkii parhaillaan tapahtunutta. Hechen vammojen merkittävä luonne on CNN:n lähteiden mukaan estänyt poliisia haastattelemasta häntä.

TMZ raportoi, että hänen tilansa estää lääkäreitä myös tekemästä mitään testejä sen selvittämiseksi, ajoiko hän alkoholin vaikutuksen alaisena.

– Hänen perhe ja ystävät pyytävät rukouksia ja kunnioittamaan hänen yksityisyyttään tänä vaikeana aikana, Hechen edustaja kertoi People-lehdelle.

Näyttelijä James Tupper lähetti myös rakkaita terveisiä Hechelle, jonka kanssa hän oli yhdessä yli kymmenen vuotta, ennen kuin he erosivat tammikuussa 2018. Tupper julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa Heche poseeraa parin yhteisen 13-vuotiaan pojan Atlasin kanssa.

– Ajatuksia ja rukouksia tälle ihanalle naiselle, näyttelijälle ja äidille. Rakastamme sinua, hän kirjoittaa kuvatekstissä.

– Vaikka Anne ja minä emme ole enää yhdessä tämänpäiväiset traagiset uutiset olivat musertavia minulle ja kaikille, jotka rakastavat häntä, näyttelijä Thomas Jane, jonka kanssa Anne seurusteli vuosina 2019–2020, kertoi Daily Mailille.

Anne Heche on on esiintynyt useissa televisio- ja elokuvarooleissa. Emmy-palkittu näyttelijä on pitänyt itsensä kiireisenä viime kuukausina useiden projektien äärellä. Hän näyttelee muun muassa Girl in Room 13 -elokuvassa, joka saa ensi-iltansa tänä syksynä, sekä tulevassa kauhutrillerissä Full Ride. Lisäksi Heche nähdään All Rise -televisiosarjan tuoreella kaudella ja HBO:n uudessa The Idol -tv-sarjassa. Hän kirjoittaa parhaillaan myös toista kirjaansa.

Heche joutui psykiatriseen sairaalaan vuonna 2000, kun hän päätyi tuntemattoman ihmisen kotiin nautittuaan ekstaasia. Heche on puhunut julkisesti mielenterveysongelmistaan, jotka johtuvat hänen isänsä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun hän oli lapsi. Heche joi ja käytti huumeita luodakseen mieleensä fantasiamaailman ja saadakseen olonsa turvalliseksi.