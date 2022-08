Sääolosuhteet keskeyttivät eturivin artistien keikat – Lauri Tähkä ehdotti yllättävää ratkaisua pettyneille faneille

Lähestyvä myrsky ja vaarallisen voimakas tuuli keskeyttivät musiikkifestivaalit Vaasassa ja Kemissä lauantai-iltana.

Kolme päivää kestävä musiikkifestivaali Vaasa Festival jouduttiin keskeyttämään lauantai-iltana sääolosuhteiden takia. Musiikkifestivaali tiedotti asiasta sosiaalisen median tileillään.

– Vaasa Festival keskeytetään vaarallisesti lähestyvän myrskyn ja ennustettujen vaarallisten kovien myrskytuulien vuoksi.

Musiikkifestivaalin mukaan päätöksen keskeytyksestä teki Pohjanmaan pelastuslaitos.

– Lähestyvä myrsky ja voimakas vaarallinen, jopa 24m/s tuuli ylittää reilusti turvallisen tapahtuman järjestämisen rajat. Pahoittelemme tilannetta sydämemme pohjasta, mutta turvallisuus ennen kaikkea, tapahtuman Facebook-sivuilla tiedotettiin.

Festivaalin mukaan asiakkaille tiedotetaan mahdollisista kompensaatioista myöhemmin.

Vaasa Festivalin lisäksi myös Kemissä järjestettävä Satama Open Air -festivaali jouduttiin päättämään ennenaikaisesti sääolosuhteiden takia. Festivaali tiedotti hieman kello 23 jälkeen lauantaina tauosta, jonka aikana sääolosuhteita arvioitiin yhdessä viranomaisten kanssa.

Noin puoli yhden aikaan yöllä festivaali tiedotti tapahtuman päättymisestä.

– Satama Open Air -festivaali on jouduttu päättämään. Tuulen voimakkuus on ylittänyt turvallisuussuunnitelmassa määritellyn riskirajan. Voimistumisen johdosta JVG joutui päättämään esiintymisensä ja Apulanta ei päässyt esiintymään, tapahtuman Facebook-sivulla kerrotaan.

Myös Porispere-festivaalilla Porin Kirjurinluodossa Anssi Kelan konsertti peruttiin puuskittaisen tuulen takia, kun järjestäjät joutuivat muokkaamaan uudelleen lavarakenteita. Asiasta tiedotettiin niin ikään festivaalin Facebook-sivuilla.

Vaasa Festivalin lauantai-illan viimeisiin esiintyjiin lukeutui Kaija Koo, Mariska ja Lauri Tähkä. Kaija Koo ja Lauri Tähkä pahoittelivat molemmat esiintymistensä peruuntumisia Instagramissa lauantai-iltana.

– Tämän illan keikka peruttu kovan myrskyn takia. Pahoittelen koko jengin puolesta, Tähkä kirjoitti Instagram-postauksessaan.

Artisti ehdotti pettyneille faneilleen myös uutta suunnitelmaa peruuntuneen keikan tilalle.

– Nähdään jossain kaupungin karaokessa. Kiitos tuhannesti kuluneesta kesästä kaikille, Tähkä jatkoi.

Kaija Koo kommentoi peruuntunutta keikkaa Instagram-tilinsä tarinoissa. Keikan peruuntuminen sääolosuhteiden takia oli pitkäaikaiselle artistille uusi tilanne.

– 40 vuoden aikana ei ole koskaan tapahtunut tämmöistä.

– Keikkaa ei ole. Olen pahoillani, me kaikki ollaan. No can do, artisti kommentoi julkaisemallaan videolla.