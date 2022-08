Näyttelijä Anne Heche joutui kamalaan auto-onnettomuuteen – paloi vakavasti

Anne Heche sai pahoja palovammoja auton syttyessä tuleen.

Yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Anne Heche, 53, joutui perjantaina aamupäivällä vakavaan auto-onnettomuuteen. Asiasta uutisoi muun muassa FOX 11.

Heche törmäsi autollaan taloon Mar Vistan alueella Los Angelesissa, minkä seurauksena sekä hänen autonsa että kyseinen talo syttyivät tuleen.

Hechen sininen Mini Cooper vaurioitui pahasti onnettomuudessa.

TMZ:ssä kerrotaan Hechen törmänneen Mini Cooperinsa tätä ennen eri kerrostalon autotalliin. Sivulliset yrittivät auttaa Hecheä poistumaan autosta, mutta tämän väitetään perääntyneen ja jatkaneen vain matkaansa.

Palomiehet sammuttivat liekit tunnin sisällä ja lopulta vetivät auton ulos talosta. Muita loukkaantumisia ei raportoitu.

Ysärin suosikkinäyttelijä on toimitettu sairaalaan onnettomuuden jäljiltä. Hänellä on uutisoitu olevan vakavia palovammoja. Niistä huolimatta hänen tilansa on vakaa ja hänen odotetaan selviytyvän.

Daytime Emmy -palkittu Heche esiintyi pääroolissa vuonna 2006 alkaneessa Teoria miehistä -televisiosarjassa. Hän on näytellyt myös muun muassa Kuusi päivää, seitsemän yötä -elokuvassa, Gracie’s Choice -sarjassa, The Vanishedissa, I Know What You Did Last Summerissa ja Donnie Brascossa.

Heche joutui psykiatriseen sairaalaan vuonna 2000, kun hän päätyi tuntemattoman ihmisen kotiin nautittuaan ekstaasia. Heche on puhunut julkisesti mielenterveysongelmistaan, jotka johtuvat hänen isänsä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun hän oli lapsi. Heche joi ja käytti huumeita luodakseen mieleensä fantasiamaailman ja saadakseen olonsa turvalliseksi.

Näyttelijä seurusteli juontaja Ellen DeGeneresin kanssa vuosina 1997–2000. Vuosina 2001–2007 Heche oli naimisissa kuvaaja Coleman Laffoonin kanssa. Heidän poikansa Homer syntyi vuonna 2002.

Nykyään Heche seurustelee näyttelijä James Tupperin kanssa. Pari sai lapsen maaliskuussa 2009.