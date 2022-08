Khloe Kardashianille ja Tristan Thompsonille syntyi toinen lapsi

Kardashianin esikoistyttö True sai isoveljen.

TOSI-TV-TÄHTI Khloe Kardashianille, 38, ja hänen ex-puolisolleen Tristan Thompsonille, 31, on syntynyt toinen lapsi, vahvistavat useat amerikkalaismediat.

Sijaissynnyttäjä synnytti parille poikavauvan. Ex-pariskunta ilmoitti aiemmin, että laskettu aika olisi vasta marraskuussa. Lähteen kertovat muun muassa People-lehdelle, ettei uuden tulokkaan nimeä ole vielä päätetty.

Maaliskuussa 2021 Keeping Up with the Kardashians -sarjassa lääkärit kertoivat, ettei Khloe Kardashianin ole turvallista enää tulla uudestaan raskaaksi. Heinäkuussa, seitsemän kuukautta pariskunnan eron jälkeen, paljastettiin, että heille syntyy toinen lapsi sijaissynnyttäjän avulla.

– Khloe on uskomattoman kiitollinen poikkeukselliselle sijaisjäsenelle tällaisesta kauniista siunauksesta. Haluaisimme pyytää ystävällisyyttä ja yksityisyyttä, jotta Khloe voi keskittyä perheeseensä, Kardashianin edustaja tiedotti.

Parin esikoinen, tytär True, on nyt 4-vuotias.

Kardashian ja Thompson alkoivat seurustella vuonna 2016 ja saivat tyttärensä Truen kaksi vuotta myöhemmin. He erosivat kesäkuussa 2021, mutta jatkoivat kuitenkin yhdessäoloa.

Kardashian päätti lopullisesti suhteen tämän vuoden tammikuussa, kun dna-testi vahvisti, että koripalloilija Thompson oli saanut lapsen toisen naisen, Marlee Nicholsin kanssa. Kyseinen lapsi on nyt reilu puolivuotias.

Thompson jäi kiinni pettämisestä myös silloin, kun Kardashian oli viimeisillään raskaana. Lopulta pari teki tuon jälkeen sovinnon.

Thompsonilla on myös neljäs lapsi, 5-vuotias Prince ex-kumppaninsa Jordan Craigin kanssa.