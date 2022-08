Wellnessmalli-finalisti Ellenillä ja huippumalli­ehdokas-Jerellä on yllättävä sukulaisuus­suhde – yhteinen intohimo on nivonut kaksikon tiukasti yhteen

Ellen ja Jere ovat syntyneet juuri ja juuri eri vuosituhansilla, mikä tekee heidän sukulaisuussuhteestaan vähintäänkin erikoisen.

Helsinkiläisen Ellenin ja tamperelaisen Jeren perimässä selvästi kulkee sitä mallimaailman hakemaa kuuluisaa jotakin: Ellen on raivannut tiensä Wellnessmalli-kilpailun finaalipoppooseen, ja Jere nähdään syyskuussa tavoittelemassa huippumallin titteliä uudistuneessa Huippumalli haussa -tv-sarjassa.

Erikoista kaksikossa on kuitenkin se, että 23-vuotias Jere on 22-vuotiaan Ellenin eno.

Erikoiselta vaikuttava sukulaisuussuhde-ikäero-yhdistelmä selittyy mallinalkujen lestadiolaistaustalla. Ellenin äiti, joka on Jeren sisko, on monilapsisen perheen esikoinen, kun taas Jere itse on perheen kuopus.

– Ellenillä on myös minua vanhempi veli, jonka eno olen, nauraa Jere sukukoukeroitaan.

Ellenin ja Jeren perhe on aina ollut hyvin läheinen, mutta kaksikon pieni ikäero on nivonut heidät yhteen varsin lujasti. Samantyyppiset asiat ovat aina kiinnostaneet samaan aikaan, joten puhuttavaa on riittänyt.

Vaikka yhdistäviä tekijöitä on aina ollut, ovat Jere ja Ellen silti hieman äimänä siitä, että heidän urahaaveensa lopulta muovautuivat näin samanlaisiksi. Lähivuosina kumpikin on ollut enemmän tai vähemmän tietoinen toisen mallihaaveista, mutta alan kilpailuihin hakeminen tuli etenkin Ellenille puskista.

– Jere yhtäkkiä laittoi mulle viestiä, että voiko hän tulla luokseni Helsinkiin yökylään. Sanoin että totta kai. Sitten aloin tiedustella, että minkä takia hän on tulossa ja sitten kuulin, että hän on menossa Huippumalli haussa -castingiin, hän kuvailee.

Vaikka mallimaailma osaa ajoittain olla raadollinen, ovat Ellen ja Jere toisilleen myllytyksessä tukena. Kaksikko käy yhdessä kuvailemassa toisiaan somea varten, ja tähän asti kertyneellä mallikokemuksella toiselle voi tarvittaessa ojentaa auttavan kätensä.

– Tosi paljon ollaan jaettu ajatuksia ja kaikkia vinkkejä puolin ja toisin, Ellen kertoo.

– Nyt kun molemmilla on samoja hommia, niin on löytynyt lisää yhteisiä juttuja. Totta kai se lisää sitä, että haluaakin hengata enemmän yhdessä, kommentoi Jere.

Palo mallintöitä kohtaan on Ellenillä ja Jerellä kumpaisellakin kova. Ja kova työ onkin se, mitä mallimaailmassa menestyminen vaatii. Ellenin mukaan hän ja Jere jakavat kuitenkin suvussa kulkevan piirteen, josta ei ole mallintyössä ainakaan haittaa.

– Meitä ehdottomasti yhdistää äidin puolen suvulta tuleva iloisuus ja aurinkoisuus. Luonteet kyllä yhdistää meitä, olemme molemmat rempseitä ja positiivisia, hän kertoo.