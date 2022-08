Näyttelijä sai aiemmin lähtöpassit House of Cards -sarjasta.

Seksuaalirikoksista syytetty Oscar-tason näyttelijä Kevin Spacey, 63, on määrätty maksamaan noin 30 miljoonan euron korvaukset aiemmin tähdittämänsä House of Cards -sarjan tuotantoyhtiölle, kertoo The Guardian.

Jupakka sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun julkisuuteen levisi väitteitä Spaceyn häiritsevästä käytöksestä ja näyttelijää vastaan esitettiin syytöksiä useiden ihmisten seksuaalisesta ahdistelusta. Variety kertoo, että Spaceyn väitetään muun muassa kourineen House of Cards -sarjassa työskennellyttä avustajaa.

House of Cards on politiikka-aiheinen draamasarja.

Näyttelijää vastaan on sittemmin nostettu useampikin seksuaalirikossyyte, mutta Spacey itse kiistää syyllisyytensä. Hän onkin ilmoittanut saapuvansa vapaaehtoisesti selvittämään asiaa Britanniaan, jossa syytteet häntä vastaan on nostettu.

– Olen varma, että pystyn todistamaan syyttömyyteni, Spacey sanoi aiemmin amerikkalaiselle televisio-ohjelmalle antamassaan lausunnossa.

Tapaus teki luonnollisesti hallaa Spaceyn tähdittämän tv-ohjelman maineelle, ja House of Cards -sarjan tekijät päättivät poistaa sarjan toista päähenkilöä näytelleen Spaceyn sarjasta kokonaan. Variety kertoo, että yllättävien muutosten vuoksi tekeillä olleesta sarjan kaudesta piti poistaa iso määrä kohtauksia.

Koituneita tappioita ei voitu näyttelijää poistamalla täysin korjata, minkä vuoksi Spacey määrättiin maksamaan yhteensä massiiviset 30 miljoonan euron vahingonkorvaukset sarjaa tuottaneille yhtiöille.

Spaceyta vastaan on nostettu seksuaalirikossyytteitä Britanniassa.

Oikeuden päätös korvauksista tehtiin Varietyn mukaan vuonna 2020, mutta lopullisesti se virallistettiin vasta hiljattain. Spacey yritti nimittäin viimeiseen asti päästä irti vahingonkorvauksien maksamisesta ja pyrki saamaan aiemman oikeuspäätöksen kumottua.

Kevin Spacey on tehnyt näyttelijänä pitkän uran. Hänet tunnetaan parhaiten muun muassa Seitsemän-jännityselokuvasta sekä rikoselokuvasta L.A. Confidential. Takataskussaan hänellä on kaksi Oscar-pystiä: parhaan miessivuosan palkinto elokuvasta Epäillyt sekä parhaan miespääosan palkinto roolisuorituksestaan elokuvassa American Beauty.

Vaikka Spaceyn tie House of Cardsissa päättyi kuin seinään, ehti hän saada tunnustusta roolisuorituksestaan tässäkin sarjassa. Vuonna 2015 hänet nimittäin palkittiin Golden Globe -palkinnolla.