Martina Aitolehti paljastui jalkapallotähti Alexei Eremenko juniorin salarakkaaksi lokakuussa 2004. Paljastumista edelsi viikkojen intensiivinen suhde, joka salattiin visusti ja jota peiteltiin kaikin mahdollisin keinoin.

Tosi-tv-tähti ja hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti, 40, ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen lokakuussa 2004, kun hänen salasuhteensa jalkapalloilija Alexei Eremenko junioriin paljastui.

Aitolehti kertoo Hippo Taatilan kirjoittamassa uutuuskirjassa Martina – taistelija (WSOY) lyhyestä, mutta intensiivisestä suhteestaan venäläistaustaiseen jalkapalloilijaan.

Aitolehden mukaan suhde alkoi, kun Eremenko laittoi hänelle viestiä pian Aitolehden voittaman Miss Hawaiian Tropic -kauneuskilpailun jälkeen. Aitolehti vastasi viestiin, vaikka tiesi Eremenkon olevan tahollaan kihloissa pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa.

– Lähinnä mä ajattelin, että flirttailu on kivaa, why not, Aitolehti kertaa kirjassa.

Aleksei Eremenko kuvattuna vuonna 2005.

Seuraavat viikot Aitolehti vietti kirjan kuvailun mukaan kuin Suomen Hollywoodissa. Karismaattinen ja urheilullinen Eremenko oli itsevarma ja osti rakastajattarelleen lahjaksi Victoria’s Secretin tuotteita.

– Ihastuin Alexeissa sen röyhkeään itsevarmuuteen ja pelisilmään. Se ei hannaillut tippaakaan, vaan oli tosi varma otteissaan. Ei mitään anteeksipyytelyä, Aitolehti sanoo kirjassa.

Aitolehti myöntää, että sala­suhteessa ”kutkutti myös kielletyn hedelmän maku”. Eremenko ei piilotellut suhde­statustaan, mutta asiasta päätettiin yhdessä vaieta. Eremenko oli kirjan mukaan muun muassa palkannut omia PR-henkilöitä, jotka kuljettivat Aitolehden hotellin takaovesta keittiöiden läpi sisään Eremenkon huoneeseen katseilta piilossa.

– Alexei tasapainoili tosi hyvin sillä rajalla, että oliko se coolia vai ei. Se saattoi buukata meille huoneen hotellista, jonka viereisessä hotellissa se asui kihlattunsa kanssa. Tänä päivänä mä en ikimaailmassa lähtisi tuollaiseen leikkiin mukaan, mutta silloin mä olin nuori ja ajattelin toisin. Ja yhä edelleen mä jollain tapaa ihailen sitä, että parikymppinen jäbä osasi pelata sellaista peliä, Aitolehti kertoo.

Näin Ilta-Sanomat uutisoi salasauhteen paljastumisesta 18 vuotta sitten.

Ennen pitkää media sai kuitenkin vihiä Eremenkon ja Aitolehden suhteesta. Muutaman viikon kuluttua romanssin roihahtamisesta Aitolehden puhelin soi ja toimittaja kysyi, onko hänellä ja Eremenkolla suhde.

– Mä oon luurin toisessa päässä ihan hiljaa. Tajuan saman tien, että vastaan mä mitä tahansa, se on sekunti ja media räjähtää, Aitolehti muistelee.

Aitolehti kertoo, ettei kumpikaan heistä osannut ennakoida asioiden mittasuhteita. Lööpit ja otsikot täyttyivät hetkeksi, mutta lopulta Eremenko palasi kihlattunsa luokse ja jatkoi pelaajanuraansa Italian Serie A:ssa.

– Se oli hauskaa oman aikansa, mutta tiet erkaantuivat yhtä nopeasti kuin yhtyivätkin, Aitolehti kertoo.