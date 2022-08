Lapsitähdeltä rajuja syytöksiä suosikkiohjelman kulisseista: kuvattiin salaa bikineissä ja tuputettiin alkoholia

Jennette McCurdyn ura lapsinäyttelijänä ei ole ollut ruusuilla tanssimista hänen uutuuskirjansa mukaan.

Näyttelijä Jennette McCurdy, 30, julkaisi elämästään muistelmakirjan, jossa kertoo kamppailuistaan entisenä lapsinäyttelijänä. Hän kirjoittaa kirjassaan myös syömishäiriöstään, riippuvuudestaan ja monimutkaisesta suhteesta ylimieliseen äitiinsä – ja siitä, kuinka hän otti elämänsä takaisin omaan hallintaan.

McCurdy tunnetaan parhaiten roolistaan Sam Puckettina vuosina 2007–2012 tehdyssä Nickelodeonin televisiosarjassa iCarly, jossa hän aloitti näyttelemisen 15-vuotiaana.

Kirja paljastaa karuja seikkoja McCurdyn urasta lapsinäyttelijänä. Kerran häntä salakuvattiin bikineissä Nickelodeonin sovituskopissa, selviää New York Timesin artikkelista. Kuvaaja myös rohkaisi häntä juomaan alkoholia. McCurdy oli tapahtuma-aikaan teini-ikäinen.

On epäselvää, oliko hänen äitinsä Debra nimenomaisen tapauksen takana tai todistiko hän sen, mutta lehden esittämien otteiden mukaan hän ei todennäköisesti olisi puuttunut asiaan. Tämä oli äidin mielestä vain maineen hinta.

– Kaikki haluavat sitä, mitä sinulla on, McCurdy muistelee äitinsä kertoneen hänelle.

Muistelmakirja kantaa nimeä I'm Glad My Mom Died. McCurdyn äiti menehtyi rintasyöpään vuonna 2013. McCurdy avautuu kirjassa äitinsä manipuloivasta käyttäytymisestä ja muun muassa siitä, kuinka sairastui syömishäiriöön äidin jatkuvan painostuksen seurauksena.

McCurdy on aiemminkin ollut avoin siitä, kuinka hänen äitinsä käytti häntä seksuaalisesti hyväksi. Viime vuonna People-lehden haastattelussa McCurdy kertoi, että äiti vaati suorittaa emättimen ja rintojen tutkimukset hänelle eikä koskaan antanut hänen käydä suihkussa yksin.

McCurdy kohtasi urallaan myös toisenlaista hyväksikäyttöä. Hän kirjoittaa kirjassaan uskoneensa saavansa iCarlysta oman spin-offin nimeltä Sam & Cat, mutta päätyi tekemään sen yhdessä popmuusikko Ariana Granden kanssa.

New York Timesin mukaan Nickelodeon esti häntä hyväksymästä muita työtarjouksia tv-sarjan aikana. Tämä sääntö ei kuitenkaan koskenut Grandea.

Kun Sam & Cat -sarjan teko lopetettiin vuonna 2014, Nickelodeon tarjosi hänelle lähes 300 000 euroa, ettei hän koskaan puhuisi julkisesti kokemuksistaan. Uudessa muistelmakirjassaan iCarly-tähti kirjoittaa hylänneensä tarjouksen.

Jennette McCurdy aloitti näyttelijän työt jo 8-vuotiaana. Hän teki ensimmäisen roolinsa elokuvassa Shadow Fury vuonna 2001. Hänellä oli myös pieni rooli elokuvassa Murha Hollywoodissa (2003).

Myöhemmin hän on näytellyt lähinnä Disney Channelin ja Nickelodeonin elokuvissa, kuten Tiger Cruise (2004) ja The Last Day of Summer (2007). McCurdy on lisäksi vieraillut useissa tv-sarjoissa.