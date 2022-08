Kristiina Kekäläinen varautuu hintojen nousuun puita pilkkomalla.

Viime kuukausina energian hinnannousu on ollut suuri puheenaihe. Muun muassa sähkön kallistuminen alkaa toden teolla näkyä monen suomalaisen sähkölaskuissa.

IS uutisoi aiemmin, että määräaikaisten kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnat liikkuvat reilusti 20 senttiä per kilowattitunti -hinnan yläpuolella.

Urheilutoimittaja Kristiina Kekäläinen on myös varautunut Instagramissaan sähkön hinnan­nousuun. Hän julkaisi kuvasarjan metsäisistä mökkimaisemista Etelä-Savosta, jossa pilkkoo kaadetun puun osia pienemmiksi.

– Sanoiko joku, että 30c/kWh? Kekäläinen uumoilee kuvatekstissä, että sähkön hinta voisi pahimmillaan olla jopa näin paljon.

Kuvasarjassa on myös video, jossa Kekäläinen kantaa kaksin käsin isoja tukkeja mökkitontilla. Puutyöt näyttävät hikiseltä hommalta.

Kommenttikentässä Kekäläiselle satelee tsemppiviestejä rankkaan urakkaan. Yksi kysyy, mitä toimittaja meinaa kuorituista klapeista tehdä.

– Katotaan mitä keksitään, Kekäläinen vastaa.

Seuraajat huomasivat myös ensimmäisestä kuvasta hauskan yksityiskohdan. Kekäläinen on laittanut ison kumirenkaan tukin päälle suojaksi pilkkoessaan puuklapeja.

– Huomasin, että rengas tukin päällä, mikä tarkoitus, eikö klapit lentele? toinen ihmettelee.

Kekäläinen tunnetaan Urheiluruudun juontajana ja Ylen pitkäaikaisena urheilutoimittajana. Hän on ollut yhdessä suositun Puoli seitsemän -ohjelmasta tutun juontaja Mikko Kekäläisen kanssa jo 18 vuotta. Naimisiin he menivät tammikuussa 2008. Espoossa asuvalla parilla on myös kaksi lasta, 8-vuotias Martta ja 11-vuotias Otto.