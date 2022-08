Maailmankuulu sanomalehti vieraili Santtu-Matias Rouvalin mahtipontisessa kartanossa – tällainen on kapellimestarin poikkeuksellinen elämäntapa Pirkanmaan tiluksilla

Kapellimestari esittelee tiluksiaan ja kertoo maalaiselämästään yhdysvaltalaisessa sanomalehdessä.

Maailman tunnetuimpiin sanomalehtiin lukeutuva New York Times on vieraillut suomalaisen tähtikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin, 36, kotitilalla Ylöjärvellä.

Rouvali esittelee lehdelle kartanoaan ja viljelyksiään. Rouvalin ja hänen vaimonsa Elinan tiluksilla kasvaa muun muassa herneitä. Tila on rakennettu 1500-luvulla, ja maata siihen kuuluu peräti 34 hehtaaria.

Kartanorakennuksen lisäksi tilaan kuuluu muita rakennuksia: sauna, vierastalo musiikki- ja tankotanssistudioilla ja autotalliin rakennettu riistahuone, jossa Rouvali nylkee ja teurastaa metsästämänsä eläimet, ankat ja peurat. Kalat hän onkii ruokapöytään läheisestä järvestä.

– Tarvitsen tätä, että saan levätä ja ottaa henkisen tauon ja olla ajattelematta musiikkia, Rouvali kertoo lehdelle.

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali rakennutti korona-aikana autotalliinsa riistankäsittelyhuoneen. Lihamestari Kari Stålhammar opastaa Rouvalille ja tämän vanhalle soitto- ja nykyiselle metsästyskaverille Antti Akkaselle peuran paloittelua.

Lehti kuvailee Rouvalia karismaattiseksi ja luontaiseksi johtajaksi, joka löysi kykynsä jo varhaisella iällä. Artikkelissa nostetaan esiin myös Rouvalin tosi-tv-menneisyys: hän oli mukana vuonna 2007 Sub-kanavalla esitetyssä Born To Rock -ohjelmassa, jossa nuorista klassisen musiikin koulutuksen saaneista koulittiin rokkitähtiä aina pukeutumista ja juhlimista myöten.

Taltta-nimisen yhtyeen voimin he lopulta esittivät tekemänsä kappaleen festivaaleilla.

– Se oli totta kai tehty viihteen vuoksi. Mutta on hyvä ottaa osaa tuollaisiin juttuihin, kapellimestari sanoo.

Santtu-Matias ja Elina Rouvali kotipihassaan Ylöjärvellä.

Tampere Filharmonian ylikapellimestarina vuodesta 2013 toiminut Rouvali kiinnostanee New York Timesia tällä hetkellä siksi, että hän on yksi suosikeista New Yorkin filharmonikoiden tulevaksi ylikapellimestariksi. Rouvali debytoi New Yorkin filharmonikoiden riveissä vuonna 2019.

Jos tarjous tulee, Rouvalilla on jo mielessään vastaus valmiina.

– Luultavasti sanoisin, että antakaa minun ottaa olut ja soitan teille takaisin.

Pesti toisi mukanaan monia muutoksia Rouvalin maaseutuarkeen.

– On vaikea sanoa vielä. Katsotaan, kysyvätkö he edes. Mutta onko kukaan kapellimestari koskaan sanonut ei New Yorkin filharmonikoille?

Orkesterin johtaja Deborah Borda kuvailee Rouvalin kanssa viettämäänsä aikaa hyvin iloiseksi ja hauskaksi. Erään kerran New Yorkissa konserttia ilmestyi kuuntelemaan Hollywood-tähti Bradley Cooper Vogue-lehden päätoimittaja Anna Wintourin kanssa.

Tapaamisessa konsertin jälkeen Cooper tiedusteli Rouvalin paidan alkuperää.

– Maestro, rakastan paitaasi, onko se Pradan? näyttelijä kysyi.

– Ei, äitini sai sen ystävältään Lahdesta, kapellimestari vastasi.