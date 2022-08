MILF-termin ”kantaäiti” teki intiimin paljastuksen – näin rietas rooli vaikutti omaan seksielämään

Hiljattain Jennifer Coolidge on ollut mukana Emmy-ehdokkuuksia kahmineessa White Lotus -tv-sarjassa.

Näyttelijä Jennifer Coolidge, 60, nousi kansan tietoisuuteen roolistaan American Pie -elokuvissa, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1999. Hittielokuva poiki näyttelijälle useita rooleja ja mojovat tulot, mutta menestyksen anti ulottui myös Coolidgen yksityiselämään, kertoo New York Post.

Legendaarisessa komediaelokuvasarjassa Coolidge näyttelee Jeanine Stifleriä, erään päähenkilön äitiä. Vaikkei Coolidgen hahmo ole elokuvissa pääosassa, on hänen elämänsä varsin vauhdikas: ensimmäisessä elokuvassa hänellä on nopea suhde oman poikansa ystävän kanssa.

Jennifer Coolidgen hahmo American Pie -elokuvissa.

Nyt 60-vuotias näyttelijätähti kertoo Variety-lehden haastattelussa, että American Pie -elokuvat vauhdittivat hänen seksielämäänsä valkokankaan ulkopuolellakin. Coolidge kertoo, että seksikumppaneita on elokuvan ansiosta kertynyt melkoisesti.

– On varmaan 200 ihmistä, joiden kanssa en olisi harrastanut seksiä ilman rooliani, hän kertoo People-lehden mukaan.

– Elokuva hyödytti minua niin paljon. Seksielämäni muuttui paljon aktiivisemmaksi American Pien myötä.

Yleisesti Coolidgen American Pie -hahmo tunnetaan elokuvahistoriassa alkuperäisen kypsiin naisiin viittaavan MILF-termin ”äitinä”. Eräässä elokuvan kohtauksessa käsikirjoittajat kertovat tämän tarkoittavan ”mother i’d like to f**k”, eli vapaasti suomennettuna ”äiti, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä”.

Myöhemmin Coolidge on tullut tunnetuksi useista elokuvarooleistaan, joista yksi tunnetuimmista on hänen roolinsa Blondin kosto -elokuvassa. Hiljattain hän on näytellyt vuonna 2021 ilmestyneessä White Lotus -sarjassa. Roolisuorituksellaan hän ansaitsikin tv-alan Emmy-palkintoehdokkuuden.