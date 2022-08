Osa maailmantähdistä on muuttunut hurjasti teiniajoistaan, toiset näyttävät siltä kuin eivät olisi vanhenneet lähes lainkaan.

Tunnemme maailmantähdet pitkälti heidän valmiin menestyksensä ja aikuisen ulkonäkönsä kautta. Mitä kaikkien tuntemien tähtien elämässä tapahtui kuitenkin ennen parrasvaloja, tai jos spottivalot jo osoittivat heihin lapsesta saakka, millaista heidän elämänsä oli teini-ikäisinä tai nuorina aikuisina?

Ilta-Sanomat kokosi tähän artikkeliin eräiden tunnetuimpien julkisuuden henkilöiden nuoruuskuvia ja -tarinoita. Tunnistaisitko heidät kadulla?

Punatukkaista Britannian prinssi Harrya kutsuttiin nuorena ”party-prinssiksi”. Hänen elämänsä oli paljon railakkaampaa kuin veljensä prinssi Williamin, jonka tulevana kuninkaana on aina täytynyt pitää kuninkaan kruunu mielessään.

Prinssi Harry kertoi myöhemmin The Daily Telegraphille, että hänen äitinsä prinsessa Dianan äkillinen kuolema vuonna 1997 vaikutti prinssiin vakavasti, ja hän patosi tunteensa kahdeksi vuosikymmeneksi.

Nuori prinssi tallentui useaan otteeseen paparazzien kameroihin juhlahumussa. BBC:n mukaan prinssi Harrya syytettiin 17-vuotiaana myös kannabiksen polttamisesta. Hovi vahvisti tuolloin huhut, mutta totesi, että prinssi oli käyttänyt kannabista vain muutaman kerran eikä käyttö ollut säännöllistä.

Tämän hetken maailman nuorin itse rahansa hankkinut naismiljardööri Rihanna on lähtöisin Barbadokselta.

Rihanna Robyn Fenty kasvoi vanhempiensa avioriitojen keskellä, ja hän purki Hello! Magazinen mukaan tunteitaan musiikkiin. Rihanna perusti kahden luokkatoverinsa kanssa bändin, ja he esiintyivät amerikkalaiselle tuottajalle Evan Rogersille.

Rogers kertoi Entertainment Weeklylle, että hän näki tuolloin teini-ikäisessä Rihannassa potentiaalia ja nauhoitti tämän kanssa demon. Rihanna muutti Yhdysvaltoihin, ja hän esiintyi räppäri Jay-Z:lle. Kahdeksan kuukautta myöhemmin vuonna 2005 aloitteleva 17-vuotias tähti julkaisi debyyttialbuminsa Music of the Sun, joka myi platinaa.

Britannian prinssi Williamin on pitänyt nuoresta saakka ottaaa enemmän vastuuta kuin pikkuveljensä, sillä hän on elänyt koko elämänsä tietäen tulevasta asemastaan.

William oli jo nuorena avoimempi äitinsä musertavasta menetyksestä, ja hän yritti auttaa prinssi Harrya tämän kamppaillessa asian kanssa teini-ikäisenä ja nuorena aikuisena.

Prinssi William valmistui US Entertainment Weeklyn mukaan 19-vuotiaana vuonna 2000 Etonista ja piti sen jälkeen välivuoden matkustellen ja tehden vapaaehtoistyötä. Vuonna 2001 hän aloitti opiskelut St Andrewsin yliopistossa.

Yliopistossa hän tapasi herttuatar Catherinen, ja heidän yhteinen historiansa alkoi.

Kris ja Caitlyn Jennerin tytär Kylie Jenner tuli tunnetuksi Keeping Up With The Kardashians -tv-ohjelmasta. Nykyään hän on yksi maailman tunnetuimmista sosiaalisen median tähdistä.

Vasta 13-vuotiaana Jenner sai The Sunday Timesin mukaan 100 000 dollarin palkan kynsilakanpoistoainemainoksesta. Jennerin mukaan hänen vanhempansa totesivat 15-vuotiaalle Jennerille, että hänen täytyy elättää itse itsensä. Hän ei ole sanomansa mukaan sen jälkeen saanut upporikkailta vanhemmiltaan senttiäkään.

The Timesin mukaan Jenner itseasiassa maksaa palkkaa äidilleen, joka toimii nykyään tyttärensä yrityksen managerina.

Näyttelijä Halle Berry oli Hello! Magazinen äärimmäisen epävarma itsestään teini-ikäisenä. Berry kävi koulua tummaihoisena koulussa, jossa oli pääasiassa vain valkoisia lapsia.

– On sairasta, kuinka paljon halusin olla pidetty, Berry on kertonut.

Berryn mukaan hän oli todella aktiivinen esimerkiksi koulun urheilutoiminnassa, järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa, jotta sai ihmiset pitämään itsestään. 18-vuotiaana hän voitti myös paikalliset missikisat.

25-vuotiaana Vuonna 1991 Berry aloitti näyttelijänuransa tv-sarjassa Living Dolls.

Näyttelijä Johnny Depp kärsi läpi lapsuutensa äitinsä arvaamattomasta käytöksestä, joka oli julmaa ja väkivaltaista.

– Tunsin oloni täydellisen hämmentyneeksi kaikesta, mitä ympärilläni tapahtui, Depp on kuvaillut Danny Whiten kirjoittamassa kirjassa Johnny Depp: Unauthorized Biography.

Deppin ensimmäinen vaimo, meikkitaiteilija Lori Anne Allison esitteli nuoren miehensä Hollywood-näyttelijä Nicolas Cagelle. Cage houkutteli Deppiä näyttelijänuralle. Depp ei koskaan ollut kiinnostunut alasta, mutta kun kynien puhelinmyynnistä saadut rahat eivät meinanneet vuokriin, hän päätti koettaa onneaan.

Lahjakkuus huomattiin myös koekuvauksissa, ja vuonna 1984 Painajainen Elm Streetillä -elokuva sai ensi-iltansa Johnny Depp yhtenä pääosan esittäjistä.

Lue lisää: Johnny Deppin äiti kohteli poikaansa hirvittävällä tavalla – näin julman lapsuuden eläneestä pojasta tuli maailman­kuulu tähti, jonka ura mureni hetkessä

Takavuosien filmitähti Marilyn Monroe, oikealta nimeltään Norma Jean Baker eli vaikean lapsuuden. Hänen äitinsä sairasti paranoidista skitsofreniaa.

Monroeta palloteltiin eri sijaiskodeissa, ja Monroe myöhemmin kertoi, että hänet raiskattiin 11-vuotiaana. Hän jättäytyi pois koulusta 15-vuotiaana. Monroe meni naimisiin poikaystävänsä Jimmy Doughertyn kanssa vuonna 1942 vain 16-vuotiaana, mutta he erosivat vuonna 1946.

Monroe unelmoi aina elokuvatähden urasta, ja hän aloitti työskentelemisen mallina. Vuonna 1946 tehtyään elokuvasopimuksen Twentieth Century Foxin kanssa, hän alkoi käyttämään itsestään nimeä Marilyn Monroe ja värjäsi brunetet hiuksensa blondiksi.

Laulaja Justin Timberlake oli alle parikymppisenä suositun poikabändi ’NSyncin jäsen.

Timberlakella oli kuuluisa suhde poptähti Britney Spearsiin vuosituhannen vaihteessa.

Mediassa heistä luotiin kuva puhtoisena pariskuntana, jonka kumpikin osapuoli oli neitsyt ja esiaviollista seksiä ei ollut tarkoitus harrastaa. Myrskyisän eron jälkeen Timberlake kuitenkin paljasti harrastaneensa seksiä Spearsin kanssa, ja vihjasi Spearsin pettäneen miestä.

Timberlakella ja Spearsilla oli pitkään tulehtuneet välit, mutta Timberlake pyysi pari vuotta sitten Spearsilta anteeksi käytöstään.

Lue lisää: Justin Timberlake pyysi anteeksi Britney Spearsilta ja Janet Jacksonilta – ”Tiedän epäonnistuneeni”

Poptähti Beyonce, eli Beyonce Knowles aloitti uransa tyttöbändi Destiny’s Childsissa. Destiny’s Child oli yksi 2000-luvun alun suosituimpia R&B-yhtyeitä.

Beyonce aloitti soolouransa ollessaan vain 22-vuotias. Hänen albuminsa Dangerously In Love ja erityisesti debyyttikappaleensa Crazy In Love nousivat listojen kärkeen ja tekivät Beyoncesta viimeistään maailmankuulun.

Beyonce kertoi Harper’s Bazaar -lehdessä aiemmin, että nuorena hän oli hyvin ujo eikä osallistunut illanviettoihin.

– Teini-ikäisenä koulukaverini eivät edes tienneet, että osaan laulaa, koska en meinannut uskaltaa edes puhua heille. Energiani meni Destiny’s Childiin ja levytyssopimuksen saamiseen. Uhrasin paljon menestyksen eteen.

Näyttelijä Natalie Portman syntyi Jerusalemissa, Israelissa vuonna 1981.

Portman aloitti näyttelijänuransa teini-ikäisenä vuonna 1994 elokuvassa The Professional. Ovet avautuivat Portmanille suuriin Hollywood-elokuviin eturivin tähtien sekaan. Portman opiskeli samalla Harvardin yliopistossa ja valmistui sieltä vuonna 2003 ollessaan 22-vuotias.

– Yliopisto oli ihanaa aikaa. Sain ystäviä, jotka tulivat hyvin eri taustoista. Olemme olleet toistemme elämässä nyt yli 20 vuoden ajan, Portman kertoi Business Insider Mexicolle vuonna 2020.

Seurapiiritähti Paris Hilton, kasvoi Hilton-hotelliketjun perustaneessa suvussa ja eli yltäkylläistä elämää New Yorkissa.

Hilton nousi julkisuuteen toden teolla vuonna 2003 julkisuuteen vuodetusta pornovideosta, jossa 19-vuotias Hilton rakasteli poikaystävänsä Rick Salomonin kanssa. Video aiheutti Hiltonille valtavat traumat.

Videon myötä Hilton sai oman tv-ohjelman, ja pian hän liihotti ympäri Hollywoodin ja New Yorkin upeimpia juhlia, teki mallin töitä ja seurusteli kuuluisuuksien kanssa. Hiltonin käsipuolessa nähtiin usein hänen assistenttinsa ja hyvä ystävänsä Kim Kardashian, josta tuli hänen vanavedessään tähti.

Lue lisää: Nöyryyttävä seksivideo teki Paris Hiltonista tähden yhdessä yössä – kulisseissa muhi karmiva salaisuus, josta kukaan ei tiennyt

Näyttelijä Zac Efron, 34, ponnahti supertähdeksi elokuvista High School Musical, jossa hän ihastutti teinityttöjä koripalloilija Troy Boltonina.

21-vuotiaana vuonna 2008 Efron kertoi Reutersille, ettei hän koskaan osannut edes unelmoida menestyksestään.

– Kävin teininä aivan tavallista koulua, ja näytteleminen oli minulle lähinnä harrastus.

Bear Gryllsin haastattelussa vuonna 2014 Efron totesi, että nopeasti päälle rysähtänyt julkisuus vei veronsa: Efron kertoi huumeiden ja alkoholin ongelmakäytöstään julkisuuden aiheuttaman ahdistuksen vuoksi.

Laulaja Christina Aguilera oli jo nuorena yksi suosituimmista poptähdistä.

Aguileralla oli vaikea lapsuus, sillä hänen isänsä oli väkivaltainen. Rakkautensa musiikkiin Aguilera oppi musikaaliselta äidiltään.

Yahoo! Life -sivuston mukaan Aguilera oli teini-ikäisenä hyvin epävarma hoikkuudestaan. Aguilera kertoi Health Magazinelle vuonna 2021 kokeneensa paineita näyttää tietynlaiselta tehtyään läpimurron musiikkimaailmaan 1990-luvulla.

– Kun pääsin musiikkimaailmaan sisälle, vihasin olla superlaiha. Kun täytin 21, kehoni muuttui ja aloin rakastamaan kurvejani. Minun on edelleenkin vaikea katsoa vanhoja kuviani, Aguilera totesi lehdelle.

Yksi maailman seuratuin julkkispari, David ja Victoria Beckham tapasivat US Magazinen mukaan vuonna 1997 Manchester Unitedin hyväntekeväisyysottelussa.

Victoria Beckham kirjoitti vuonna 2016 British Vogueen päiväkirjamaisen tekstin, jossa hän totesi, että rakastuminen ensisilmäyksellä on mahdollista.

– Se tapahtuu Manchester Unitedin pelaajien oleskelutilassa. Olet hieman humalassa, joten yksityiskohdat eivät välttämättä jää mieleesi. Kun muut pelaajat juovat baaritiskillä pelikavereidensa kanssa, näet Davidin oleskelemassa perheensä keskellä. Hänellä on varsin söpö hymy.

– Hän ei ole vielä joukkueen ykköspelaaja, sinä olet huoneen kuuluisin. Hän kysyy numeroasi, Beckham kirjoitti.

Vuoden päästä pari meni kihloihin ja myöhemmin Beckhamit alkoivat odottaa ensimmäistä lastaan, Brooklynia.

Poptähti Britney Spears on yksi kaikkien aikojen teinitähti.

Spears esiintyi US Magazinen mukaan monen muun teinitähden tavoin The Mickey Mouse Club -ohjelmassa ollessaan 16-vuotias.

Spears kertoi Varietylle vuonna 2018, että lopetettuaan ohjelmassa, hän palasi takaisin kotiin ”elämään tavallista lapsen elämää”. Parin vuoden jälkeen Spears halusi showbisnekseen, ja hän lähetti demonsa levy-yhtiöön.

Spearsin täytyi mennä studiolle laulamaan. Tilanne oli pelottava.

– Olin tottunut laulamaan suuremmille yleisöille, mutta vastassani oli kymmenen ihmistä tuijottamassa. Suljin vain silmäni ja tein parhaani, Spears kertoi.

Baby One More Time -hitin Spears teki ollessaan 17-vuotias. Spears oli tuolloin tavallisen oloinen teinityttö, joka kiljui, kun kuuli laulunsa ensimmäistä kertaa radiossa.

My Heart Will Go On -kappaleestaan koko maailmalla tunnettu kanadanranskalainen Celine Dion oli musikaalisesta perheestä.

Dion kirjoitti ensimmäisen kappaleensa 12-vuotiaana äitinsä Thérèsen ja veljensä Jacquesin avustuksella. Äiti lähetti tyttärensä demon muusikko ja manageri René Angélille. Angélil ihastui ja pyysi Dionia laulamaan hänelle kasvokkain. Angelilin kerrotaan antaneen nuorelle Dionille kynän, joka esitti mikrofonia. Dionin tuli laulaa kuin hän laulaisi jättiyleisölle. Siitä alkoi Dionin ja Angélilin pitkä työsuhde.

1980-luvulla Dion teki valtavia konserttiesiintymisiä. Konserttikiertueiden jälkeen Dion päätti pitää 18 kuukauden tauon. Pelättiin, unohtuuko Dion totaalisesti, mutta palatessaan hän lauloi täydellisellä englannin kielellä ja pysyi musiikkimaailman ykkösrivissä.

Näyttelijä Brad Pitt opiskeli Insiderin mukaan ennen näyttelijän uraansa journalistiikkaa. Hän ei koskaan saanut tutkintoaan valmiiksi, vaan muutti Missourista elokuvauran perässä Los Angelesiin 1980-luvun lopulla.

Los Angelesissa Pitt ajoi työkseen limusiinia ja toimi maskottina käyden samalla näyttelytunneilla. Seitsemän kuukauden jälkeen Pitt löysi agentin, ja hän sai ensimmäisiä roolejaan saippuaoopperoista.

Yksi varhainen, mutta tunnettu rooli Pittillä oli tv-sarja Dallasista, jossa hän näytteli parin vuoden ajan Randy-hahmoa 1980-luvun lopulla. Läpimurtonsa Pitt teki elokuvassa Thelma ja Louise 28-vuotiaana vuonna 1991.

Sinkkuelämää-tähti Carrie Bradshawina tunnettu Sarah Jessica Parker syntyi perheensä neljänneksi lapseksi vuonna 1965. Parkerin isä lähti, kun Parker oli vasta yksivuotias. Äiti ja tämän uusi mies saivat neljä lasta lisää.

Parker eli köyhän lapsuuden. Teini-ikäisenä hän toi kotiin rahaa tanssimalla ja laulamalla eri esityksissä. Vuonna 1976 Parker sai ensimmäisen Broadway-roolinsa musikaalista The Innocents. Varsinaisen läpimurtonsa Parker teki vuonna 1979 vain 14-vuotiaana, kun hän sai pääroolin Broadway-musikaalista Annie.

Debyyttielokuvansa Parker teki tähdittäessään elokuvaa Rich Kids. Suuri yleisö tuntee nykyään Parkerin kuitenkin 1990-luvun hittisarjasta Sinkkuelämää.

Näyttelijä Reese Witherspoon aloitti uransa Hollywood Reporterin mukaan vain 7-vuotiaana paikallisena mainoskasvona. 14-vuotiaana Witherspoon tähditti ensimmäistä elokuvaansa The Man in the Moon.

Näytteleminen oli Witherspoonille teininä vain harrastus, sillä oikeasti hän rakasti koulunkäyntiä. Hän oli ”kympin tyttö”, joka valitti opettajille, jos tehtävänanto ei ollut tarpeeksi haastava.

Witherspoon pääsi Stanfordin yliopistoon vuonna 1995, mutta samanaikaisesti hänelle satoi näyttelijän työtarjouksia. Lopulta Witherspoon keskeytti yliopiston ja alkoi edistämään näyttelijän uraansa täyspäiväisesti Los Angelesissa.

4-vuotiaana tenniksen pelaamisen aloittanut Serena Williams kertoi Tennis World Usa -sivuston mukaan Instagram-profiilissa vuosi sitten, ettei hänellä ollut teini-ikäisenä aikaa juhlia kuten ikätoverinsa.

– Tämä kysymys on hauska. Ei, pelasin tennistä ja kävin koulussa. Olin lukutoukka, Williams totesi fanin kysymykseen.

Serena Williams aloitti Sportytellin mukaan ammatti-uransa vain 14-vuotiaana, mitä hänen vanhempansa vastustivat.

Vuonna 2000 ollessaan 18-vuotias, Serena Williams voitti siskonsa Venus Williamsin kanssa paripelissä ensimmäisen olympiakultansa Sydneyssä vuonna 2000.