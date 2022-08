Chrissy Teigen jälleen raskaana – aiempi keskenmeno lisää odottavan äidin jännitystä

Perhe odottaa nyt kolmatta lastaan.

Malli Chrissy Teigen, 36, ja laulaja John Legend, 43, odottavat kolmatta yhteistä lastaan. Teigen ilmoitti uutisen Instagram-tilillään.

– Viimeiset pari vuotta ovat olleet tunteiden sumentamat, mutta ilo on jälleen täyttänyt kotimme ja sydämemme. Miljardi pistosta myöhemmin (jalkaan laitettuna, kuten näkyy) meillä on uusi tuloillaan. Jokaisella lääkärikäynnillä olen sanonut itselleni ”okei, jos lapsi on terve tänään, ilmoitan asiasta”. Mutta sitten huokaisen helpotuksesta, kun kuulen lapsen sydämenlyönnit ja päätän, että olen edelleen liian hermostunut, Teigen kirjoittaa kuvatekstissä.

– En usko, että tulen koskaan poistumaan lääkärikäynnistä enemmän innostuneena kuin hermostuneena. Mutta tähän mennessä kaikki on täydellistä ja kaunista ja tunnen oloni hyvin toiveikkaaksi ja uskomattomaksi. Tätä kaikkea on ollut todella vaikeaa pitää niin pitkään sisälläni, hän jatkaa.

Päivityksessä Teigen esittelee pyöristynyttä vatsaansa mustassa t-paidassa ja läpikuultavissa alushousuissa. Hänen reidessään näkyy mustelma pistosten jäljiltä.

Pariskunnalla on entuudestaan kaksi lasta, 6-vuotias Luna ja 4-vuotias Miles.

Lokakuussa 2020 Teigen sai keskenmenon ja pari oli nimennyt menetetyn lapsensa Jackiksi. Tuolloin Teigen kuvaili keskenmenon olleen kaikkein suurin kipu, jonka hän voi kuvitella. Lisäksi hän sanoi Instagram-julkaisussaan olevansa surullinen siitä, ettei hän tulisi enää ikinä raskaaksi.

Suuren menetyksen jälkeen Teigen tukahdutti pitkään suruaan ja ahdistustaan juomisella. Hän ilmoitti jättäneensä alkoholinkäytön kokonaan viime syksynä.

Alkuvuodesta Teigen kertoi Instagram-tilillään aloittaneensa lapsettomuushoidot koeputkihedelmöityshoidoilla. Hoidossa naisen munasarjoja stimuloidaan hormoneilla, joita Teigen on pistänyt reiteensä. Pistosten avulla munasoluja kypsyy enemmän. Pariskunta turvautui lapsettomuushoitoihin myös edellisten lasten kohdalla.