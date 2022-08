Anne Kukkohovi kokee kovia Atlantin yli -realitysarjassa: tippuu pää edellä veneen lattialle

Kolmannella Atlantin yli -ohjelman kaudella ei tapaturmilta vältytä.

Hurjan Atlantin yli -realitysarjan kolmas kausi pyörähtää pian käyntiin. Ohjelmassa joukko suomalaisjulkkiksia ja miehistö ylittää Atlantin purjehtimalla. Kukaan ei pysty lähtiessä ennustamaan, millaiset myrskyt merellä odottavat.

Ohjelman luotsaaja Joel Harkimo kutsuu rohkealle matkalle viisi julkisuudesta tuttua henkilöä. Kaudella ovat mukana tubettaja, laulaja ja lauluntekijä Sara Forsberg, yrittäjä, juontaja ja ex-malli Anne Kukkohovi, tv-viihteen moniottelija ja Duudsonien voimahahmo Jarno Laasala, poplaulaja Pete Parkkonen sekä ravintoloitsija ja huippukokki Michael Björklund.

Uuden tuotantokauden trailerilla nähdään, kuinka seurueen yllättää jo heti alkumetreillä voimakas myrsky. Purjevene hörppää valtaisia aaltoja yllensä. Yllä siintää pikimusta taivas, jossa välkkyy voimakkaat salamat.

– En tiedä, mikä tässä sarjassa on, että onko tämä niin kuin kirottu. Mutta joka kerta, kun me lähdetään, niin me satutaan sellaiseen isoon aallokkoon ja tosi kovaan keliin, Harkimo toteaa.

Anne Kukkohovia myräkkä koettelee kaikista koviten. Trailerin lopussa nähdään, kuinka hän tippuu sängystä veneen lattialle.

– Hän tuli pää edellä, muut kauhistelevat.

Kukkohovilla on käynyt matkan aikana myös mahdollisesti luovuttaminen mielessä, sillä yksi miehistössä olevista tsemppaa häntä trailerilla nähtävässä kohtauksessa.

– Pelkoja kohti, Kukkohovi. Sä olet tullut saatana tänne keskelle avomerta, etkä lähde tässä vaiheessa enää kääntymään takaisin.

Anne Kukkohovi julkaisi Instagram-tilillään itsestään kuvan joulukuussa kolme viikkoa kestäneen purjehdusreissun jälkeen.

– 20 tunnin unien jälkeen onnistuin avaamaan puhelimeni, Kukkohovi kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvassa näkyy, kuinka hänen kätensä on mustelmien peitossa ja naisen itsensä mukaan hän sai merimatkalla ”yli sata mustelmaa”.

– Tämä uskomaton matka on vihdoin ohi! Purjehtiessamme kolme viikkoa, tuuli oli kova koko matkan Portugalista St Martiniin.

Veneen kipparina toimii tälläkin kertaa Kenneth ”Kentsu” Thelen, vahtipäällikkönä on Lintu-purjeveneen omistaja Jyrki Mäki ja kokenut purjehtija ja pelastusvastaava Patrick Neuhaus.

Merimaileja kertyy tulevalla kaudella enemmän: matkan lähtösatama on Portugalin kauniissa Cascaissa, josta on määrä purjehtia kolmessa viikossa Karibian Saint-Martinille.

Atlantin yli 3. kausi TV5 ja discovery+ 24.8. alkaen.