Annemari, Eetu ja Mauri esiintyivät ilkoalasti tv:ssä – näin julkinakuilu vaikutti heidän elämäänsä

Naked Attraction on 2020-luvun yksi kohauttavimmista tosi-tv-formaateista. Ohjelmassa alasti kumppania etsineet osallistujat kertovat nyt IS:lle, mitä heille kuuluu.

Ohjelmassa sinkut etsivät rakkautta tutustuen ensin kumppaniehdokkaiden kehoihin. Mukana on kuitenkin pieni tvisti, sillä osallistujat ovat täysin alasti. Koppeihin astuneet ehdokkaat esitellään ohjelman päähenkilölle kehonosa kerrallaan aloittaen alapäästä. Päähenkilö valitsee sitten mieluisimmat ehdokkaat kehojen perusteella ja tiputtaa osallistujia yksitellen pois, kunnes jäljelle jää kaksi kilpailijaa.

Sen jälkeen päähenkilö riisuutuu itse ja kaikki kohtaavat kasvokkain ja saavat jutella. Päähenkilö valitsee kahdesta jäljelle jääneestä lopulta toisen, jonka kanssa hän suuntaa treffeille, mutta sillä kertaa kuitenkin pukeutuneina.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström on juontanut Naked Attraction Suomea kahden kauden verran. Kolmas kausi on tekeillä.

Suomen versiota juontaa seksuaaliterapeutti Marja Kihlström. Kausilla on nähty monenlaisia kehoja ja osallistujia, mutta mitä heille kuuluu nyt? Ilta-Sanomat kysyi muutaman osallistujan kuulumiset rohkean ohjelman jälkeen.

Annemari Johanssonia revitään yhteiskuviin

Kuopiolainen Annemari Johansson osallistui Naked Attraction Suomen ensimmäiselle kaudelle. Nainen säväytti ääriään myöten tatuoidulla kehollaan. Kokoelmaan kuuluu muun muassa kaksi huomiota herättänyttä Audi-automerkin tatuointia pakaroissa.

– Toisessa kannikassa lukee Audi ja toisessa A5. Olen aivan henkeen ja vereen Audi-kuski. Sanotaanko näin, että rakastan autoani enemmän kuin montaa ihmistä, Annemari kertoi Ilta-Sanomille jakson julkaisun jälkeen vuonna 2020.

Johansson osallistui ohjelmaan koppiin asettautuvana kumppaniehdokkaana. Kumppania ei ohjelmasta löytynyt, ja Johansson viihtyy edelleen sinkkuna.

– Elelen elämääni lasteni ja koiramme kanssa. Olen viettänyt kesää ajelemalla prätkällä, kolmen lapsen äiti toteaa.

Annemari Johanssonin kanssa halutaan usein yhteiskuvia.

Johansson kertoo IS:lle, ettei hän ole varsinaisesti edes etsinyt miestä itselleen.

– Kokemukseni mukaan miehistä on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä, nainen naurahtaa.

Rohkeaan ohjelmaan osallistuminen oli Johanssonille huikea elämänkokemus. Hänen lähipiirinsä ja perheensä suhtautuivat osallistumiseen kannustavasti.

– Osa ihmetteli, että vitsin hurja, miten uskallat. Ne ketkä minut tuntevat, totesivat että on hienoa, että minulla oli pokkaa lähteä mukaan, Johansson kertoo.

Johansson kertoo, etteivät hänen 16-, 12- ja 6-vuotiaat lapsensa olleet moksiskaan äitinsä osallistumisesta televisio-ohjelmaan alasti.

– Meillä on hirveän avoimet välit, eivätkä lapset ottaneet osallistumistani yhtään negatiivisesti.

Johansson kertoo olevansa iloinen saamastaan huomiosta.

Nainen toteaa, että ohjelma on todellakin tehnyt hänet tunnetuksi. Hän on myös aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa, ja julkisuuden myötä Johanssonin kanssa halutaan kaduilla jopa yhteiskuvia.

– Ihmiset haluavat yhteiskuvia kuin olisin joku julkkis. Viimeksi viime viikolla kaupassa joku tuli sanomaan, että hän on fanini, ja olen hänen idolinsa. Kerran yksi mies halusi minusta kuvan vaimolleen, koska hänen vaimonsa fanittaa minua.

Johanssonia huomio hämmästyttää, mutta hän on siitä iloinen. Hän pitää esillä olemisesta ja on sosiaalinen ihminen.

Aiemmin myös Napakympissä ja Suhdesoppa-ohjelmassa nähty nainen kertoo, että lähtisi mukaan Naked Attractioniin tai vastaavaan ohjelmaan mukaan uudelleen milloin tahansa.

– Sain siitä taas elämänkokemuksen ja hyvän muiston albumiin, Johansson kuvailee tunnelmiaan ohjelmasta.

Eetu Pakkanen heräsi kehopositiivisuuteen ja näkee jokaisessa vartalossa jotain kaunista

Naked Attraction Suomen ensimmäiselle kaudelle ja samaan jaksoon Annemari Johanssonin kanssa osallistui myös Eetu Pakkanen. Mies oli tuolloin valitsevassa osassa jakson päähenkilönä.

Vuonna 2020 Pakkanen kertoi Ilta-Sanomille, että ajatus ohjelmaan lähtemisestä lähti alun perin vitsistä.

– Aluksi vitsailtiin kaverini kanssa osallistumisesta, mutta formaatti jäi mietityttämään. Samana iltana päätin laittaa hakemuksen, Pakkanen kertoi.

Pakkanen kertoo nyt IS:lle, että ohjelman jälkeen on tapahtunut paljon. Hän on osallistunut myös muihin tosi-tv-ohjelmiin, ja yhdestä on jäänyt talteen todellinen elämänmuutos.

– Osallistuin Revenge Body with Aitolehti- ja Viisi miestä viikossa -ohjelmiin. Revenge bodysta tuli innostus urheiluun, ja löysin terveellisen elämäntavan. Erityisesti crossfitistä löysin uuden harrastuksen ja alan nyt ohjaamaan itse tunteja, Paakkanen toteaa.

Eetu Pakkaselle Naked Attraction oli tärkeä ohjelman positiivisemman kehonkuvan saamiseksi. Mies innostui toisen tosi-tv-ohjelman myötä urheilusta.

Pakkanen ja Johansson päätyivät ohjelmassa treffeille, mutta heidän taipaleensa ei jatkunut sen pidemmälle.

Mies kertoo olevansa tällä hetkellä sinkku. Pakkanen erosi parisuhteestaan muutama kuukausi sitten. Hän uskoo löytävänsä elämänkumppaninsa niin, että jättää vakavammin etsimättä.

– Naked Attraction oli seikkailu. Se oli mahtava kokemus, mutta en ehkä halua etsimällä etsiä suhdetta, sillä se tuntuu väkinäiseltä. Uskon luonnolliseen kohtaamiseen, Pakkanen kertoo suhdestatuksestaan.

Pakkanen kertoi jo vuonna 2020, että hänellä oli kehonkuvansa kanssa ongelmia. Hän kertoo saaneensa Naked Attractionista pitkäaikaista vahvistusta positiivisempaan kehonkuvaan.

Eetu oli Naked Attraction -jakson päähenkilö ja etsi ohjelmasta kumppania.

– Minun on ollut vaikeaa hyväksyä kehoni puutteineen ja plussineen. Ohjelma oli äärimmäinen keino kohdata oma kehoni ja epävarmuuteni, mutta se antoi minulle lisää tietynlaista rohkeutta, Pakkanen kertoo.

Mies toteaa, että ohjelma lisäsi kehopositiivista asennetta myös muiden kehoja kohtaan.

– Ohjelma vaikutti myös asenteisiin kehojen moninaisuudesta. Kun saavuin studiolle ja ennen kuin menin valitsemaan treffikumppania, en osannut odottaa ollenkaan, että katson jokaista kehoa arvokkaasti enkä edes mielessäni arvostele ketään.

Pakkanen elelee elämäänsä tällä hetkellä sinkkuna.

– Ymmärsin, että jokaisessa kehossa on jotain kaunista. Se oli upea kokemus.

Huonoakin palautetta on kohuformaatin myötä tullut.

– Olen persoonana aika näkyvä, ja jos olen ihmisten seurassa, tykkään olla äänessä ja olen usein keskustelun avaaja. Herätän siis paljon mielipiteitä muutenkin. Ohjelmaan osallistuminen on ollut joillekin ponnahduslauta kertoa oma mielipiteensä minusta, Pakkanen aloittaa.

Hän kertoo kuitenkin tottuneensa ikäväänkin palautteeseen eikä anna sen mennä ihon alle.

– Syynä yleensä näillä ihmisillä on usein kateus siitä, ettei itse uskalla tai minut nähdään jotenkin uhkana.

Myös Pakkanen tulee välillä tunnistetuksi ohjelmasta.

– Olin juuri käymässä Weekend-festivaaleilla, ja siellä muutamakin tyyppi tuli kysymään, mistä olen tuttu, ja älysi, että hei, olet Naked Attractionista, Paakkanen naurahtaa.

Mauri Jalonen löysi ohjelman tiimoilta parisuhteen – ohjelmasta löytyi apu myös itsetunto-ongelmiin

Ohjelman ensimmäiselle kaudelle osallistui myös Mauri Jalonen.

Tuolloin Tuusulassa asuva Jalonen löysi ohjelman avulla parisuhteen, kun ohjelman toiseen jaksoon osallistunut Riia otti häneen yhteyttä. Riia ihastui Jaloseen miehen jakson perusteella, ja lähetti ihastuksensa kohteelle pari viestiä.

– Kirjoitin hyvin varovaisesti, että kiinnostuin hänestä ohjelman perusteella ja hän jäi mieleeni, Riia kertasi Ilta-Sanomille viime vuoden maaliskuussa.

Pari kertoi IS:lle viime maaliskuussa seurustelleensa muutaman kuukauden ajan. Nyt Jalonen kertoo, että pari erosi viime vuoden marraskuussa.

– Meillä oli erilaiset elämäntilanteet, Jalonen kertoo eron syyksi.

Mauri Jalonen löysi ohjelman myötä parisuhteen, mutta tätä nykyä hän elelee sinkkuna.

Lue lisää: Yllätyssuhde kohuformaatin kulisseissa! Riia laittoi Maurille viestiä nähtyään hänet alasti tv:ssä – ”Se oli aluksi kiusallista”

Jalonen kertoo, että hänelle kuuluu kaikesta huolimatta hyvää. Hän muutti omaan asuntoon Järvenpäähän ja valmistui ammattiin.

– Elelen sinkkuna. Toki etsin mielelläni parisuhdetta, mutta vielä ei ole tullut sellaista henkilöä vastaan.

Mauri Jalonen valmistui vastikään ammattiin.

Jalonen kertoo, että hän sai pääasiassa positiivista palautetta ohjelmaan osallistumisesta. Ainoastaan Jalosen isää jännitti pojan osallistuminen rohkeaan tosi-tv-ohjelmaan.

– Muuten sain palautetta, että oli helvetin kova veto osallistua. Sain hyvää palautetta, vaikka silloin tuntui, että oma esiintyminen meni pilalle, Jalonen naurahtaa.

Mauri ei ole saanut ohjelmaan lähtemisestä negatiivista palautetta.

Jalosta ei ole tunnistettu kadulla, mutta hänen vanhat tuttavansa esimerkiksi yläasteelta laittoivat miehelle viestiä nähtyään Jalosen ohjelmassa. Negatiivista palautetta Jalonen ei ole saanut.

– En kyllä toisaalta niitä kuuntelisikaan. He voisivat mennä itse esiintymään ohjelmaan paremmin, jos olisi valittamista, Jalonen toteaa.

Ohjelmaan osallistuminen alastomana auttoi Jalosta hänen itsetuntonsa kanssa.

– Minulla on aina ollut paljon itsetunto-ongelmia. Sain ohjelmasta mukavan itsetuntoboostin.