Tähtijuontajalle kävi tuttu moka suorassa tv-lähetyksessä – vieras kuittasi tilanteen hauskalla letkautuksella

Tv- ja radiojuontaja Ryan Seacrest pukeutui ennen tv-lähetystä liian vauhdikkaasti ja unohti yhden tärkeän asian.

Amerikkalainen keskusteluohjelma Live With Kelly and Ryan herätteli katsojansa tiistaiaamuna erikoisella tavalla, kun ohjelman toiselle juontajalle, Ryan Seacrestille, sattui vaatteidensa kanssa monille tuttu kiusallinen moka, kertoo People-lehti.

Seacrest aloitteli ohjelmaa tuttuun tapaan esittelemällä vieraansa, joka oli tiistaisessa jaksossa muun muassa How to Look Good Naked -sarjasta tuttu tv-persoona Carson Kressley. Kun kaksikko istui alas tuoleilleen aloittaakseen keskustelunsa, huomasi Seacrest yllättäen, ettei hän ollut hoitanut pukeutumistaan ennen kuvausten alkua aivan loppuun asti.

– Muuten, sepalukseni on auki, juontaja ilmoitti kasuaalisti samalla, kun veti housujensa vetoketjua kiinni.

Keskustelu olisi voinut muuttua kiusalliseksi, mutta vieraan roolia hoitanut Kressley ei mennyt tilanteessa vaikeaksi, vaan suhtautui siihen huumorilla.

– Olet vain niin iloinen, kun pääsit näkemään minut, hän vitsaili.

Seacrest aloitti American Idol -ohjelman juontajana vuonna 2002.

Vitsiin juontaja vastasi luonnollisesti itsekin vitsillä.

– Minä vain heitin nämä vaatteet päälleni viime hetkellä kun näin, mitä sinulla on ylläsi. Minun täytyi tehdä nopea asunvaihdos.

People-lehti kertoo, ettei tämänkertainen vaatemokailu ollut Seacrestille ensimmäinen laatuaan. Samantyyppinen tilanne nähtiin aiemmin tänä vuonna American Idol -ohjelmassa, jossa Seacrest oli nopean vaatteiden vaihtamisen seurauksena pukenut housunsa samaan tapaan ylleen hutiloiden.

Ryan Seacrest on amerikkalainen televisio- ja radiojuontaja, joka on ollut mukana juontamassa useita ohjelmia. Monille hän on tuttu American Idol -laulukilpailun juontajana. Urallaan juontaja on ansainnut useita televisioalan Emmy-palkintoehdokkuuksia, joista yksi on poikinut hänelle arvostetun pystin.