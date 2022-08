Muistatko Cosbyn tv-perheen vanhimman tyttären? Katosi supersuosion jälkeen tyystin ja otti elämälleen uuden suunnan – tältä hän näyttää 64-vuotiaana

Sabrina Le Beuf kokee uudessa työssään samankaltaisia tunteita kuin näyttelijänä aplodeja saadessaan.

Moni muistaa näyttelijä Sabrina Le Beaufin tv:n komediasarja The Cosby Show’sta. Le Beauf näytteli yhtä perheen viidestä lapsesta, tytär Sondra Huxtablea.

Le Beauf esiintyi sarjassa muita lapsia vähemmän, sillä hänen hahmonsa opiskeli tuolloin yliopistossa. Sondra-hahmon rinnalla nähtiin usein hänen poikaystävänsä, myöhemmin aviomiehensä, Elvin (Geoffrey Owens). Le Beaufin esittämä Sondra nähtiin sarjan kaikilla kahdeksalla kaudella.

Le Beauf (vas.) näyttelijäkollegansa Keshia Knightin kanssa.

Niinä kahdeksan vuoden aikana, joina Le Beauf kuvasi The Cosby Show’ta, hän tähditti myös muita ohjelmia. Hänellä oli rooleja esimerkiksi The Sinbad Show’ssa ja Hotel, Star Trek: The Next Generation -ohjelmassa.

Vuonna 1999 näyttelijä teki paluun televisioon Cosby-ohjelmassa, ja antoi myös äänensä Bill Cosbyn Fatherhood-sarjaan 2000-luvun alussa. Hänen viimeisin roolinsa oli vuonna 2009 ilmestyneessä elokuvassa The Stalker Within.

Teatteria opiskellut näyttelijä on nähty vuosien aikana myös teatterin lavalla useissa eri näytelmissä.

Nykyisin 64-vuotias Le Beauf on jättänyt näyttelemisen. Hän viihtyy poissa julkisuuden valokeilasta ja on opiskellut itselleen sisustussuunnittelijan ammatin.

Le Beauf kertoi People-lehdelle vuonna 1999 sisustamisen ruokkivan hänen aivoissaan samaa osaa kuin näytteleminen.

– Kävelet tyhjään kotiin, askel askeleelta rakennat sitä ja se herää henkiin, aivan kuin rakentaisit hahmoa. Kun se on valmis ja ihmiset tykkäävät siitä, kyseessä on sama asia kuin näyttelijän saamat aplodit, hän vertasi Bestlife-julkaisun mukaan.

Le Beauf oli naimisissa Michael Reynoldsin kanssa vuosina 1987–1996, mutta liitto ei toiminut pidempään.

– Myönsimme sen, että olimme hyvin erilaisia ihmisiä, nainen on kuvaillut.

New Orleansissa syntynyt ja Los Angelesissa kasvanut Le Beauf elää nykyisin New Yorkissa. Hän jakaa paloja elämästään Instagramissa, jossa nähtyjen kuvajulkaisujen perusteella hänen arkeensa kuuluu ainakin lemmikkejä, luontoa ja leivonnaisia.