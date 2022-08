Elina Gustafsson ja Ansku Bergström muuttivat yhteen – hempeät kuvat julki

Toisin kuin jotkut seuraajat ovat luulleet, eivät Elina Gustafsson ja Bergström ole aiemmin asuneet virallisesti yhdessä.

Tanssii tähtien kanssa -kuvauksissa tutustuneet, ja sittemmin seurustelemaan alkaneet ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssija Ansku Bergström kertovat sosiaalisen median tileillään muuttaneensa yhteen.

Onnellinen pariskunta paljastaa hempeiden kuvien kera, että toisin kuin monet heidän seuraajansa ovat luulleet, ei kaksikko ole vielä virallisesti asunut yhdessä. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Nyt ollaan viimein roudattu kamat yhteen ja kastettu lepokeidas 3.0 yhteiseksi lepoluolaksi, Gustafsson kirjoittaa.

Pari paljastaa, että nykyinen asuntoratkaisu on vain väliaikainen, sillä heillä on loppuvuodeksi muita suunnitelmia, joista he eivät vielä kerro sen tarkemmin.

Gustafsson ja Bergström tekivät historiaa olemalla Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ensimmäinen samaa sukupuolta oleva tanssipari. Kuvauksissa he myös rakastuivat.

Kun Bergström ja Gustafsson viime joulukuussa julkistivat suhteensa, Gustafsson paljasti saaneensa valtavan palauteryöpyn.

– Yli 1 600 kommenttia kuvan alla ja saman verran on varmaan inboxissa, Gustafsson kertoi IS:lle tuoreeltaan.

Palaute oli positiivista.

– Tietysti ajattelin, että ihmiset on onnellisia, mutta tuli yllätyksenä, että näin onnellisia. Monet ovat sanoneet, että itkua on tirauttanut, että ovat niin onnellisia meidän puolesta. Ihanaa, että ihmiset elää ja on onnellisia toistensa puolesta, se on jotenkin hienoa, Gustafsson sanoi.

Pariskunta on puhunut suhteestaan paljon sosiaalisessa mediassa. He ovat muun muassa julkaisseet paljon yhteiskuvia ja vastailleet seuraajiensa kysymyksiin. Aiemmin miehen kanssa naimisissa ollut Bergström on muun muassa paljastanut, että on seurustellut naisen kanssa aiemminkin.

Bergström on mukana uudella Tanssii tähtien kanssa -kaudella, jonka kilpailijat paljastetaan torstaina 4. elokuuta. Gustafsson puolestaan tähdittää vuoden 2023 keväällä alkavaa Iholla-sarjan uutta tuotantokautta.

