Sirkka, 20, syntyi lestadiolaisperheeseen ja taistelee nyt mallikilpailun voitosta – uskoo osallistumisensa aiheuttavan närkästystä

Palo mallin töitä kohtaan on 20-vuotiaalla Sirkalla kova. Hän toivoo, että Huippumalli haussa -ohjelma toimisi ponnahduslautana julkisuuteen.

Sirkka on yksi Huippumalli haussa -kilpailun voittajaehdokkaasta.

Oululainen Sirkka, 20, lähti toteuttamaan unelmaansa mallinurasta osallistumalla Huippumalli haussa -tv-sarjan uudelle kaudelle. Lestadiolaistaustainen mallinalku toivoo, että voisi inspiroida muitakin tekemään elämällään juuri niin kuin he haluavat.

Mallinuraansa aloittelevalla Sirkalla on lähihoitajan tutkinto takataskussaan, mutta palo mallintöitä kohtaan on kova. Yhtenä intona mallinuralle on myös hänen oma taustansa lestadiolaisena.

– Haluan näyttää, että myös he voivat tehdä mallin töitä, jos haluavat, Sirkka kuvailee.

20-vuotias Sirkka on tehnyt hommia lähihoitajana.

Omaan tekemiseen mallina lestadiolaistausta ei sen kummemmin vaikuta, mutta Sirkka toivoo, että hänen mallinuransa voisi toimia inspiraationa jollekin toiselle.

– Ehkä joku lestadiolainen saattaa katsoa, että oi vitsi, ehkä minäkin voin tehdä noin, jos haluan, hän tuumii.

Vaikka ajatuksissa on tv-sarjan katsojien inspirointi, kertoo Sirkka, että hänen osallistumisensa aiheuttaa todennäköisesti myös närkästystä. Muiden kielteisyys ei kuitenkaan menoa hidasta, ei omissa valinnoissa eikä mallinurallakaan.

– Ihan varmasti tulee negatiivista sanomista. Kaikilla saa olla omat mielipiteet, mutta tämä on minun elämäni. Teen, mitä itse haluan, hän toteaa.

– Ihan sama, mitä tekee, niin aina on joku, joka ei tykkää tai jolla on jotain negatiivista sanottavaa. Mallimaailmassa on tosi tiukka kilpailu, jonkun mielestä mulla voi olla sentti liikaa tuolla tai täällä. Mutta ei pidä ottaa itseensä.

Tv-ohjelmassa neljätoista mallikokelasta taistelee huippumallin tittelistä.

Sirkka toivoo, että Huippumalli haussa -ohjelma toimisi hänen mallinuralleen ponnahduslautana: tv-ohjelma on oiva tapa saada näkyvyyttä. Julkisuudesta hänellä ei ole ennestään kokemusta, mutta mallinalku ei mahdollista julkisuusmyllytystä kavahda.

– Julkisuus on vain sivutuote työstä. Tiedän, että paskaa voi tulla jossain vaiheessa niskaan. Mutta se on vain osa julkisuutta.

Huippumalli haussa alkaa MTV3-kanavalla 12.9.