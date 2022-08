Uudistunut mallikilpailu Huippumalli haussa palaa ruutuun. Vakituisina tuomareina ovat Saara Sihvosen lisäksi Jasmin Mishima, Juha Mustonen ja Viivi Huuska. Kilpailua juontaa Veronica Verho.

Ikoninen mallikilpailu Huippumalli haussa palaa ruutuun MTV:llä syyskuussa. MTV:n tiedotteen mukaan 2020-luvulle päivitetyssä ohjelmassa haetaan mallia, jolla on potentiaalia menestyä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kokoon, ikään ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä halutaan laajentaa, ja kilpailu avattiin kaikille hakijoille. Haussa on karismaattinen, persoonallinen ja muuntautumiskykyinen tulevaisuuden huippumalli.

Mallikilpailun juontajana toimii Veronica Verho. Mentorina ja päätuomarina nähdään Suomen Huippumalli haussa -ohjelman kolmannella kaudella itse kilpaillut ja nykyään kansainvälisenä huippumallina toimiva Saara Sihvonen.

Sihvosen rinnalla ohjelmassa tuomaroivat aiemmilla kausilla vierailevana tuomarina ja kuvaajana toiminut valokuvaaja Juha Mustonen sekä oman mallitoimiston perustanut Jasmin Mishima. Neljäs vakiotuomari on ohjaaja-valokuvaaja Viivi Huuska.

Huippumallina jo yli vuosikymmenen toiminut päätuomari ja mentori Saara Sihvonen on iloinen siitä, että 2000-luvun ongelmalliseksi tuomittu formaatti on päivitetty monipuolisemmaksi.

– Minulle oli todella tärkeää, että ohjelma tehdään ihmisläheisesti. Nyt voin sanoa, että tämä on tehty niin ihmisläheisesti kuin voi, ja tämä on upea formaatti, kun se tehdään näin, Sihvonen kertoo.

Saara Sihvonen tietää, mitä nykyajan mallilta vaaditaan. Tärkeintä ei suinkaan ole ulkonäkö, vaan muuntautumiskyky, asenne ja itsevarmuus.

Sihvonen tuntee muoti- ja mallimaailman. Mallimaailmassa ei ole enää vain yhtä muottia, johon jokaisen tulisi muotoutua. Sihvosen mukaan nykyään on nimenomaan tilausta monimuotoisille malleille, joilla on tarjottavanaan tarinoita.

– Tämä ala vaatii nykyään muutakin kuin ulkonäön. Mallit, joilla on joku missio ja tärkeä viesti kerrottavanaan, ovat haluttuja. Silloin on paljon kovempi rokkistara myös kuvauksissa.

Sihvosen mukaan malli- ja muotimaailma ovat nykyään aivan muuta kuin mitä stereotyyppisesti ajatellaan.

– Ajattelemme, että päästäkseen mallina huipulle pitäisi pistää henkihieverissä itsensä ruville. Se ei ole totta. Ala vaatii töitä, mutta se ei tarkoita, että se täytyisi tehdä oman hyvinvoinnin kustannuksella, Sihvonen tiivistää.

Sihvosesta voittajalla täytyy olla kolme piirrettä.

– Ensimmäinen on muuntautumiskyky. Siitä ei pääse mihinkään. Kun lähdetään mallin ammattiin, sopeutuminen auttaa saamaan erilaisia töitä. Se on fakta, Sihvonen aloittaa.

– Toinen on asenne, mutta se voi tarkoittaa hyvin erilaisia asenteita. Kolmanneksi, täytyy tulla itsevarmasti ihmisten eteen. Mallilla on vain pieni hetki aikaa vakuuttaa ihmiset. Keskityn paljon siihen, miten malli erottuu joukosta kävellessään huoneeseen, jossa on sata muuta.

Omaa mallitoimistoaan pyörittävä Jasmin Mishima on uransa aikana tullut varsin tietoiseksi mallimaailman raadollisuudesta. Avoimuus ja inklusiivisuus eli monimuotoisuuden huomioiminen ovat Mishimanille tärkeitä arvoja.

Juuri näiden arvojen vuoksi hän lähti mukaan tuomaroimaan uutta Huippumalli haussa -ohjelmaa.

– Minulle kerrottiin etukäteen, että haku on avoin kaikille, eikä ainoastaan tietyn tyyppisille henkilöille. Se viehätti minua.

Jasmin Mishima ja Juha Mustonen ovat iloisia Huippumalli haussa -ohjelman uudistumisesta.

– Aikaisempiin kausiin en olisi varmaankaan edes harkinnut lähteväni mukaan, hän kommentoi viitaten edelliskausien rajoittuneisiin kriteereihin.

Vaikka mallimaailmaan myrkyllisiä piirteitä ei korjata yhdessä yössä, on suunta Huippumalli haussa -kilpailussa Mishiman mukaan oikea.

– Kaudessa oli paljon hyvää, ja sitten on asioita, joihin tarvitaan vielä tsemppiä ja joista opitaan, Mishima toteaa.

Aiemmilla Huippumalli haussa -kausilla vierailevana tuomarina ja kuvaajana toiminut valokuvaaja Juha Mustonen on uudella kaudella pysyvä tuomari.

Myös Mustoselle oli tärkeää, että vanhanaikaista formaattia mallikilpailusta muutetaan. Kun pyyntö ohjelmaan tuli, hän kuitenkin harkitsi mukaan lähtemistä.

– Minulle oli tärkeää, että heti alussa tuotanto kertoi ohjelman uudistamisesta. Mietin kuitenkin muutaman yön, mitä mieltä olen asetelmasta, jossa pudotetaan ihmisiä niin kauan kunnes on jäljellä yksi voittaja.

Mustonen päätti lähteä mukaan ohjelmaan. Hän kertoo mallikilpailun yhdeksi hienoksi asiaksi sen, että ohjelma tavoittaa ihmisiä, joita mallitoimistot eivät välttämättä löydä.

– Näillä ihmisillä on unelma mallin ammatista, ja näen, että tälle on paikkansa, Mustonen toteaa uudenlaisesta vapaammasta formaatista.