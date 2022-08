Main ContentPlaceholder

Huippumalli haussa -kilpailuun osallistuva Jarrah, 24, tiesi jo varhain syntyneensä väärään kehoon – oman siskon toteamus jäi mieleen

Jarrah on aina seurannut Huippumalli haussa -ohjelmaa ja on iloinen, että Suomen uusi kausi on päivitetty 2020-luvulle.

Jarrah on aina unelmoinut mallin urasta.

2000-luvulla hurjassa suosiossa ollut Huippumalli haussa -mallikilpailun Suomiversio palaa ruutuun syksyllä. Nykyään hyvin kapeakatseiseksi ja ongelmalliseksi tuomittu 2000-luvun formaatti on MTV:n tiedotteen mukaan päivitetty tälle vuosikymmenelle. Kilpailu avattiin kaikille hakijoille ja tällä kaudella kokoon, ikään ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä halutaan laajentaa. Haussa on karismaattinen, persoonallinen ja muuntautumiskykyinen tulevaisuuden huippumalli. MALLIKISAAN lähti mukaan myös ohjelman julkisesti ensimmäinen transtaustainen kilpailija Jarrah, 24. Biologisesti pojaksi syntynyt Jarrah kertoo, että hän tiesi jo lapsesta saakka olevansa nainen. – Olen aina tiennyt, että olen tyttö ja kasvoin naiseksi, mutta vähän kivisemmän tien kautta. 13-vuotiaana tulin ulos kaapista, ja vahvistin myös ulkopuolelle sen, minkä jo tiesin itsestäni, Jarrah kertoo. Jarrah lähti sukupuolenkorjausprosessiin jo teini-ikäisenä. Jarrah lähti sukupuolenkorjaushoitoihin jo teini-ikäisenä. Hänen lähipiirilleen transsukupuolisuus ei tullut yllätyksenä. – Siskoni kommentoi silloin hyvin, että nytkö vasta tajusin tämän, Jarrah kertoo. Nyt 24-vuotiasta Jarrahia kiusattiin lapsena hänen tyttömäisyydestään. – Se on sinänsä ollut ihan ”oikein”, koska feminiinisyyteni on näkynyt jo silloin niin selkeästi, Jarrah toteaa. Haute couture ja avantgarde -mallin töistä ja muotiviikoilla runwaylla kävelemisestä haaveileva Jarrah jännittää ohjelman myötä eniten, millaisen vastaanoton hän saa. – Tiedän, että on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, mutta sitten palaan aina siihen, että kaikilla on ihmisarvo ja ihmisoikeudet, ja ne ovat jakamattomia ja yleisiä. Lapsuudesta saakka kansainvälisestä mallin urasta unelmoinut Jarrah on iloinen, että uudessa Huippumalli haussa -kilpailijoiden joukossa on nähtävissä paljon monimuotoisuutta. – Huippumuodissa pitää olla kaikenlaisia ihmisiä, ja huippumuoti kuuluu kaikille. Toivon, että tämä kausi on kansainvälisestikin yksi askel siihen suuntaan, että mallin työtä voivat tehdä erilaiset ihmiset, ja erilaisuus on nimenomaan rikkaus. Uusi Huippumalli haussa -kausi alkaa MTV:llä syyskuussa. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.