Mikael Renwall kohautti paljastuksella saamistaan sukupuolitaudeista: kertoo nyt, miksi vaikeistakin seksiasioista on pystyttävä puhumaan

Sosiaalisen median vaikuttaja Mikael Renwall kertoo Ilta-Sanomille myös jääneensä koukkuun täyteainehoitoihin.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja tubettaja Mikael Renwall kertoi Tiktok-videollaan viime toukokuussa saaneensa Tinder-treffikumppaniltaan ikävän yllätyksen: kaksi sukupuolitautia.

Video keräsi palautetulvan ja Renwall läksytystä kondomin käytöstä. Renwall kertoi jo jatkovideollaan, että hän haluaa puhua seksistä ja sukupuolitaudeista avoimesti. Hän myös lisäsi, että käytti kondomia, mutta sekään ei ole sataprosenttisen varma suoja tauteja vastaan, vaikkakin hyvä sellainen.

MTV:n Huippumalli haussa -pressitilaisuudessa mukana ollut Renwall kertoo kannattavansa edelleen avoimuutta seksitauteihin liittyen tabujen purkamiseksi.

– Jos minä tai kukaan muu ei puhu niistä, se lisää kuilua avoimen keskustelun suhteen, Renwall tiivistää.

– Minullakin on paljon nuoria seuraajia, joten haluan olla tietyllä tapaa esimerkki. Niitä ei kannata hävetä.

Yle uutisoi vastikään, että seksitautien määrä on Suomessa kasvussa, ja tartunnat ovat yleisempiä, mitä luullaan. Ylen mukaan joidenkin tautien, kuten kupan osalta ollaan kurkoteltu tänä vuonna jo ennätyslukemia. THL:n mukaan esimerkiksi yleisimmän seksitaudin eli klamydian tartuntaluvut ovat korkeimmat nimenomaan nuorilla aikuisilla.

Mikael Renwall kertoo IS:lle jääneensä koukkuun täyteainehoitoihin. Nyt hän on poistattanut suurimman osan aineista kasvoistaan.

– Kun ihmisiltä kysyy, ovatko seksitaudit tabuja, hirveän moni on sitä mieltä. Ne ovat niin yleisiä, että on harmillista, että ne ovat tabu. Tärkeintä olisi, että käytäisiin testeissä ja pidettäisiin huolta itsestä, Renwall kertoo.

Renwall toteaa, että vaikka hän sai jonkin verran negatiivista palautetta videoihinsa liittyen, suurin osa palautteen antajista ovat olleet kiitollisia siitä, että joku uskaltaa puhua seksitaudeista ääneen.

Renwall kertoo, että tartunnat tulivat hänelle itselleenkin yllätyksenä. Siksi hän halusi videoillaan kannustaa ihmisiä käymään sukupuolitautitesteissä säännöllisesti.

– Ei sitä koskaan tiedä. Itsekään en tiennyt.

Renwall kertoo myös viimeaikaisesta prosessistaan luopua kasvoihinsa laitetuista täyteaineista. Renwall teki aiheesta YouTube-videon joulukuussa 2021.

Someammattilainen toteaa IS:lle, että hän jäi täyteaineisiin koukkuun.

– Aloitin korjaamaan kasvojani, kun halusin suoristaa nenäni ruston. Se oli tällainen äärettömän pieni ja typerä asia, johon vain itse kiinnitin huomiota.

Renwall kertoo tutustuneensa sosiaalisen median vaikuttajien piireissä ihmisiin, jotka tekevät paljon kauneusoperaatioita. Se alkoi tuntumaan hänestäkin helpolta vaihtoehdolta muovailla omia kasvojaan itse haluamikseen.

– Se on pelottavan helppoa, sillä voit hakea jostain lähikampaajaltakin täyteaineita. Alkuturvotuksen jälkeen olettaa, että aineet olisivat jo lähteneet, ja sitten haluaa lisää. Siihen jää tosi pahasti koukkuun.

– Itselläni kävi juuri sellainen lumipalloefekti, ja kävin aina pumppaamassa täyteaineita lisää. Yhteensä kasvoissani oli varmaan lähemmäs kymmenen milliä täyteaineita, Renwall muistelee.

Renwall on poistattanut aineita kasvoistaan viisi kertaa ja hänellä on täyteaineita enää hieman jäljellä leuassaan. Hän kertoo, että prosessi on ollut pitkä ja kallis, mutta sen arvoinen.

– Näen kasvoni taas sellaisina, mitä ne ennen olivat. On ihanaa olla takaisin luonnollisessa tilassa. En lähde enää pelleilemään täyteaineilla, olen erittäin tyytyväinen nyt, Renwall kertoo.