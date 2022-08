Ulkomailla asuvat, tunnetut suomalaiset kertovat, miksi kesällä on pakko päästä takaisin kotimaahan – yksi asia korostuu kaikilla

Singaporessa kohta kuusi vuotta asunut Viivi Avellán on käymässä Suomessa. Kuten joka vuosi. Mikä vetää Viivin ja muut muuttolinnut takaisin juurille?

Viivi Avellánin rahoitusalalla työskentelevän aviomiehen työ vei perheen kuusi vuotta sitten Singaporeen. Viivi itse on nykyään Innovation Home -yrityksen osakas ja maajohtaja Singaporessa.

Mielenkiintoiset mutta vaativat työt tarvitsevat vastapainonsa, ja siksi kesät halutaan viettää Suomessa.

– En voisi kuvitellakaan, ettemme kävisi täällä kesäisin. Olemme tulleet tänne aina kahdeksi kuukaudeksi, Viivi kertoo.

Viivi Avellán perheineen viettää joka kesä kaksi kuukautta Suomessa.

Käynneillä on parina viime kesänä ollut hintansa. Singaporessa koronarajoitukset ovat olleet hyvin tiukat, ja paluu Suomesta on onnistunut vain koronakaranteenin kautta.

– Maahan pääsivät vain maan omat kansalaiset. Monet ulkomaalaiset eivät ole uskaltaneet poistua Singaporesta, koska vaikka siellä olisi koti, varmuutta takaisin pääsystä ei ollut.

Jos maasta poistui, paluuseen piti anoa lupa. Palattaessa oli vietettävä kaksi viikkoa karanteenissa hotellihuoneessa.

– Avioliitto kesti koronakesien hotellikaranteenit, ja olemme niiden jälkeen kaikki vielä hengissä, Viivi hihkaisee huumorilla.

– Se varmaan kertoo, kuinka paljon veri vetää tänne.

Perheellä on ollut tapana ottaa lapset koulusta vähän ennen lukukauden loppua, jotta Suomessa on ehditty olla pidempään. Niin ei enää jatkossa voi tehdä. Viivi arvelee, että Suomessa tullaan vastaisuudessa olemaan kesäisin viisi viikkoa, koska kahdeksan- ja kuusivuotiaiden poikien kasvaessa koulu alkaa olla entistä tärkeämpää.

” Kaivamme koko perhe maasta uusia perunoita. Se on pitkään ollut perinne.

Heti lentokoneesta päästyä huomaa eron Singaporeen.

– Pojat aina sanovat, että onpa raikas ja puhdas ilma.

Viivi rakastaa Suomen luontoa.

– Suomalaisesta aidosta luonnosta saa elinvoimaa. Singaporessa luontokin on ihmisen muokkaamaa. Talomme pihalla on pari banaani- ja kookospuuta, mutta Suomessa vietämme suurimman osan kesälomaa saaristossa oikeassa luonnossa.

Marjat ja kalastus ovat Viiville tärkeitä.

– Sienestykseen asti en pysty täällä olemaan, se menee aina ohi. Rapujuhliin ehdimme osallistua, koska ravustus alkoi jo heinäkuussa.

Suomeen saavuttua toteutetaan aina tietty rituaali.

UUsien perunoiden nauttiminen graavilohen ja sillin kanssa on nautinto, joka pitää saada kokea aina mahdollisimman pian tänne päästyä. Samoin puusaunan lämmittäminen vie mieltä kohti flow-tilaa.

– Kaikki tuollaiset ovat ihania kokemuksia, joista nauttii vuosien myötä aina enemmän.

Suomen itsenäisyyden arvo saa lisämerkitystä, kun sitä katsoo maailman toiselta laidalta.

– Arvostan suunnattomasti heitä, jotka taistelivat meille tämän itsenäisyyden. Euroopan syrjäkulmalla sijaitseva pieni Suomi on nostanut itsensä monin tavoin maailmankartalle. Sen ajatteleminen saa melkein itkemään, Viivi myöntää ääni liikutuksesta väristen.

Isänmaallisuus ilmenee välillä yllättävilläkin tavoilla.

– Olen alkanut kuunnella kaikenlaista suomalaista musiikkia, jota en ennen juuri tehnyt.

Suomi vetää puoleensa kesäisin, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että tänne palattaisiin kokonaan.

– Pitäisi tapahtua jotain todella mullistavaa, että muuttaisimme Suomeen. Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta Suomeen tulo ei näytä todennäköiseltä.

Liikemies Henry Aflecht muutti viisi vuotta sitten Espanjaan. Viime vuonna hän vaihtoi kirjansa virallisesti Portugaliin, mutta Espanjan-talon remontointi on venynyt ja pitänyt häntä nyt Espanjan puolella kuukausia pidempään kuin oli tarkoitus.

– Suomesta lähdin keleihin kyllästyneenä, mutta vaikutti siinä myös väsyminen yleiseen poliittiseen ilmapiiriin. Ärsytti ja harmitti, kun kotimaan asioiden hoitaminen ei toiminut. Ei ainakaan omasta mielestä järkevällä tavalla, Henry Aflecht perustelee.

Nykyään Suomessa tulee käytyä muutaman kerran vuodessa. Äidin lisäksi täällä on asioita, joita on oppinut arvostamaan vasta kauempaa katsoen.

Suomalaiset kesäillat kuuluvat siihen joukkoon.

– Espanjassa pimeä tulee läpi vuoden iltakymmeneltä. Valoisia öitä ei ole lainkaan. Vaikka olen ollut pois vasta viisi vuotta, olen alkanut kaivata suomalaisia kesäöitä.

Henry Aflecht on asunut Espanjassa nyt viisi vuotta, mutta pian edessä on muutto Portugaliin.

Toinenkin Suomessa asuessa itsestäänselvyys vetää puoleensa.

– Raikasta hengitysilmaa ei osannut aiemmin arvostaa. Suomessa henki kulkee ihan eri tavalla kuin Espanjassa. Sen huomaa heti Suomeen saapuessaan.

Kauaa ei Espanjassa ehtinyt olla, kun epäkohtia alkoi tulla vastaan. Espanjaa pidetään mukavana maana eläkeläisille ja lomalaisille. Sen Aflecht ymmärtää, mutta jos pyrkii tekemään muutakin kuin oleskelemaan, alkaa putkahdella esiin vähemmän miellyttäviä puolia. Aflecht on omistanut Espanjassa radiokanavan sekä remontoinut kahta taloa.

– Kun tänne asettuu asumaan vakituisemmin, huomaa, että moni asia toimii sittenkin Suomessa erinomaisesti verrattuna täkäläiseen. Tässä maassa ei toimi mikään, Aflecht sanoo.

Kyse on isosta kulttuurierosta. Espanjalaisessa elämänasenteessa koetaan tärkeänä panostaa työn ulkopuoliseen elämään.

– Työtä tehdään vain sen verran, että kunkin kuun laskut saadaan maksettua. Sen pidemmälle ei juuri mietitä, Aflecht kertoo.

– Kamelin selkä saattaa kohta katketa tähän eteläeurooppalaiseen tekemiseen, jota on suomalaisena hyvin vaikea hyväksyä, Aflecht lisää.

Siltä tuntuu ainakin nyt. Paikalliseen tapaan kuukausilla venynyt remontti on saanut innon laantumaan, mutta ties vaikka se ainakin osittain palaisi, kunhan talo on valmis.

– Tällä hetkellä ajattelen asuvani täällä remontin jälkeen pari vuotta. Sitten alan tosissani siirtyä Portugaliin.

Espanjan länsinaapuriin Aflecht kertoo ihastuneensa, koska hänen kokemustensa mukaan siellä kohdellaan turisteja paljon paremmin kuin Andalusiassa.

Sekin on mahdollista, että Suomi vetää puoleensa sen verran vahvasti, että tänne voisi palata kokonaankin.

– Saatan tehdä hyvinkin nopeita ratkaisuja, ja löytää itseni jostain suomalaisesta pikkukylästä. Olen nopean toiminnan mies, joten saa nähdä, milloin niin voisi käydä, Henry pyörittelee.

– Olen ollut aina erittäin isänmaallinen. Isänmaallisuutta minusta ei saa kitkettyä pois, ja vaikeaa sen on lisääntyäkään, koska se on ollut minulle aina niin tärkeä arvo. Asun missä tahansa, Suomi on minulle joka tapauksessa aina ykkönen, Aflecht vakuuttaa.

Kirjailija Vera Vala on asunut ulkomailla 25 vuotta. Siitä ajasta suurin osa on kulunut eri puolilla Italiaa, mutta myös puolitoista vuotta Seychelleillä lentäjämiehen työn takia. Viime vuodet kirjailija on asunut perheensä kanssa Milanon lähellä.

Kuluneen neljännesvuosisadan aikana Vala on käynyt Suomessa vähintään kerran vuodessa.

– Ainoa vuosi, jolloin kävin Suomessa vain kerran, oli pandemiavuosi 2020. Yleensä käyn kolme, neljäkin kertaa vuodessa, Vera Vala sanoo.

Vera Vala tulee käymään Suomessa syksyn aikana useita kertoja tapaamassa suomalaisia lukijoitaan.

Seuraavan kerran hän astelee entisen kotimaan kamaralla elokuun puolivälissä. Silloin hänet tuo tänne uuden kirjan Italialainen peli ilmestyminen.

– Kirjaan liittyvien tilaisuuksien takia käyn Suomessa tänä syksynä useita kertoja. Kirjoitan suomalaisille lukijoille, joten on ilo päästä myös tapaamaan heitä.

Samalla pääsee nauttimaan muistakin asioista, joiden takia tänne on tultava aina välillä.

– Metsä on minulle hyvin tärkeä. Aiemmin menin aina heti Suomeen saavuttua kunnon havumetsään.

Kun Valan äiti muutti Pohjanmaalta Keravalle, sieltäkin löytyi sopiva pieni metsikkö.

– Varsinkin aiemmin metsässä liikkuminen oli ihan konkreettisestikin henkireikä, koska asuin Rooman keskustassa eikä minulla ollut siellä luontoa lähellä. Isoissa kaupungeissa on niin paljon saasteita, että kävin välillä tervehdyttämässä keuhkojani Suomessa.

– Suomessa henki kulkee ihan eri tavalla. Varsinkin, jos ehtii olla täällä vähänkään pidempään.

– Tyttären toin Suomeen ensimmäisen kerran viisikuukautisena. Hänelle Suomi on tärkeä maa, jossa hän haluaisi viettää enemmänkin aikaa.

” Suomalaisuus on iso osa identiteettiäni. Niin iso, etten ole edes harkinnut hakevani Italian kansalaisuutta.

Se on saanut miettimään koko perheen muuttoa tänne.

– Kolmen vuoden päästä voisi olla hyvä aika, koska silloin Greta aloittaisi lukion Suomessa.

Siinä vaiheessa aviomiehen eläkeikään olisi enää vain pari vuotta.

– Sen ajan hän voisi käydä töissä Suomesta.

Italialainen aviomies on kotoisin Alpeilta, joten hänelle kylmyys ja lumi ovat tuttuja.

– Suomalainen talvi ei häntä houkuttele, mutta hän rakastaa suomalaista metsää ja kalastamista, joten ne korvaisivat säähaittoja.

Milanon seudulla on vallinnut kuluneen kesän ajan lähes 40 asteen helle.

– Jos Euroopan helteet pahenevat tulevina vuosina, Suomen viileämpi ilmasto alkaa varmasti kiinnostaa entistä enemmän.

Poronkäristys, lohikeitto ja tuoreet marjat kuuluvat suomalaisherkkuihin, joita nautitaan aina täällä käydessä.

– Ja salmiakkijäätelöä saa syödä vaikka joka päivä, Vera nauraa.

Kirjoittamisen ohessa hän aloitti kolme vuotta sitten psykologian opinnot. Psykologian kandidaatiksi jo valmistunut Vala jatkaa nyt kohti maisterin tutkintoa. Häntä houkuttaisi harjoittaa psykologin ammattia Suomessa kirjoittamisen ohessa.

– Suomessa psykologeista on pulaa, Italiassa ylitarjontaa.

Vala on huomannut itsessään, mutta myös monissa muissa ulkosuomalaisissa, tietyn piirteen.

– Iän mukana Suomea on alkanut ikävöidä entistä enemmän. Suomalaisuus on iso osa identiteettiäni. Niin iso, etten ole edes harkinnut hakevani Italian kansalaisuutta.