Nico Rosberg hehkuttaa Vivian-vaimoaan hääpäivänä – julkaisi kauniin yhteiskuvan

Nico ja Vivian Rosberg avioituivat kahdeksan vuotta sitten.

Vuoden 2016 F1-maailmanmestari Nico Rosberg, 37, viettää hääpäiväänsä tiistaina 2. elokuuta. Rosberg on julkaissut vuosipäivän kunniaksi lämpimän ja rakkaudentäyteisen tekstin vaimostaan Vivian Rosbergista.

– Olen niin uskomattoman onnekas saadessani kutsua sinua vaimokseni. Kiitos, että olet fantastinen vaimo ja äiti. Rakastan sinua kuuhun ja takaisin, Vivian, mies hempeilee Instagramissa.

Kuvan hashtageihin hän on kirjannut tunnisteen hääpäivä.

Rosbergit menivät naimisiin heinäkuussa 2014. He avioituivat läheisten läsnä ollessa maistraatissa, ja kirkkohäitä tanssittiin kuukautta myöhemmin Ranskassa juhlaväen kera.

Pariskunnalla on kaksi tytärtä: vuonna 2015 syntynyt Alaϊa ja vuonna 2017 syntynyt Naila.

Rosberg lopetti F1-uransa maailmanmestaruuteen. Yksi merkittävä syy lopettamiseen oli hänen halunsa viettää aikaa perheensä kanssa.

Suomalaissukuinen Nico ja saksalainen Vivian ovat tunteneet toisensa jo lapsuudesta lähtien. Parin rakkaustarina sai alkunsa vuonna 2003, kun ystävyys syveni ihastukseksi ja rakkaudeksi Ibizan-lomalla. Molemmat olivat tuolloin 18-vuotiaita.

– Me olemme olleet jo pitkään yhdessä, ja meillä on hyvä suhde. Me luotamme toisiimme, mikä on tärkeää, koska olemme niin usein erossa. On fantastista, että Vivian on luonut oman uransa ja menestyy työssään, Rosberg kommentoi häiden aikaan Bild-lehdelle.