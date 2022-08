Herttuatar Meghanin veli moittii siskoaan tuoreessa haastattelussa – täräyttää suorasukaisen mielipiteensä myös Harryn esiintymisistä

Herttuatar Meghan ei ole ottanut yhteyttä isäänsä tämän keväisen sairauskohtauksen jälkeen, mikä on suututtanut hänen sisaruksiaan.

Herttuatar Meghanin velipuoli Thomas Markle Jr, 56, kritisoi siskoaan jälleen mediassa.

Kritiikki koskee sekä Sussexin herttuaparin puuttumista politiikkaan että Meghanin huomioimattomuutta isäänsä Thomas Marklea, 77, kohtaan.

Thomas Markle sai toukokuussa aivohalvauksen ja joutui sairaalaan viideksi päiväksi. Hän menetti puhekykynsä ja toipuu edelleen sairauskohtauksesta.

Lue lisää: Herttuatar Meghanin isä kiidätettiin sairaalaan – Samantha-tyttäreltä pisteliäs kommentti huolestuttavasta tilanteesta

Veljen mukaan heidän isänsä kuntoutuu hyvää vauhtia. Se kuitenkin hiertää, ettei Meghan ole esittänyt kiinnostusta isänsä vointia kohtaan.

– Ei lainkaan, Markle Jr kommentoi GB Newsin haastattelussa Daily Mailin mukaan.

– Mitä voisi odottaa tässä kohtaa? Hän ei soittanut ensimmäisen sydänkohtauksen aikaan, tai aivohalvauksen – miksi hän soittaisi nyt?

Meghanin velipuoli Thomas Markle Jr kertoi suhteestaan siskoonsa Australian Big Brother -ohjelmassa viime vuonna.

Veli kritisoi Meghanin käytöstä ja ihmettelee, miten muut asiat menevät isän edelle.

– Se on mysteeri. Se vaivaa häntä (isää) jatkuvasti, mutta hän selviää siitä, Thomas Markle sanoo.

Samassa haastattelussa Thomas Markle Jr ruoti myös prinssi Harryn esiintymistä kansainvälisen Nelson Mandela -päivän yhteydessä. Puheessaan prinssi kävi laajasti läpi eri aiheita aina ilmastonmuutoksesta Yhdysvaltain aborttilakiin ja Ukrainan hyökkäykseen.

– Menet Mandelan muistopäivään YK-taloon, joka on avoinna kaikille, ja aloitat puheen maailmanrauhasta ja politiikasta, millä ei ole mitään tekemistä asian kanssa siinä hetkessä.

– Sussexien tulisi jatkaa kanojen pelastamista Montecitossa ja pysyä poissa politiikasta, veli täräyttää.

Sairauskohtauksen jälkeen myös Samantha Markle tölväisi Meghania julkisesti. Samanthan mukaan iso syy hänen isänsä terveyden romahtamiseen löytyy Meghanista.

– Hän (isäni) tarvitsee vain hieman lepoa. On hullua, miten paljon häntä on kidutettu ja kuinka paljon hän on joutunut kestämään viime vuosina kiitos sisareni väheksynnän. Se on anteeksiantamatonta, Samantha tylytti Daily Mailin mukaan.