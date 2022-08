Mikko Alatalon 30 vuoden vääntö hittibiisin käännösoikeudesta päättyi – sitten uskonnollisen järjestön laulukirjasta paljastui yllätys

Eric Claptonin klassikkobiisin suomennos pääsi Sley-järjestön laulukirjaan.

Muusikko Mikko Alatalo, 71, saa 30 vuoden odotuksen jälkeen levyttää suomeksi kitaristilegenda Eric Claptonin klassikon Tears In Heaven. Alatalo yritti saada kappaleeseen käännösoikeuksia jo kauan sitten, mutta kielto oli ehdoton. Nyt kuitenkin Claptonin leiristä näytettiin Alatalolle vihreää valoa.

Laulusta on juuri ilmestynyt myös toinenkin suomennos. Tekijä on hiukan yllättävä taho, raamatunselitystieteen professori Lauri Thuren.

Käännöksen tehnyt Thuren on Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan eli raamantunselitysopin professori.

– Tiesimme, että Mikko Alatalo ei ollut saanut lupaa silloin kun hän sitä ensimmäistä kertaa haki. Lähdimme hakemaan lupaa sillä linjalla, että kappale käännetään äärimmäisen sanatarkasti, Thuren kertoo.

– Englanninkielistä laulua on vaikea kääntää, koska englantiin mahtuu sanoja kaksinkertainen määrä suomeen verrattuana. Pyrimme siihen, että tekstissä on samat ajatukset kuin Claptonilla, jotta se hyväksyttäisiin.

Thuren oli yllättynyt, kun lupa myönnettiin.

Suomennos löytyy Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n eli Sley-järjestön laulukirjasta Siionin kannel 2. Versiota ei ole toistaiseksi vielä levytetty.

– Käännöslupa on tätä laulukirjaa varten. Siionin kanteleen lauluja levytetään aika paljon. Varmaan jossain vaiheessa joku haluaa levyttää sen, Thuren sanoo.

Claptonin versio alkaa sanoilla would you know my name. Thurenin version nimi tulee ensimmäisistä sanoista: Ehkä tuntisit.

Englantilainen muusikko Eric Clapton kirjoitti laulun sen jälkeen kun hänen 4-vuotias poikansa Conor oli pudonnut pilvenpiirtäjän ikkunasta ja menettänyt henkensä. Clapton ei ollut paikalla, mutta hänen murheellinen tehtävänsä oli tunnistaa poikansa ruumis.

Mikko Alatalo teki ensimmäisen vaimonsa muistolle kappaleesta käännöksen Taivaassa ei ole kyyneleitä.

Alatalo teki käännöksen pian sen jälkeen, kun hänen ensimmäinen vaimonsa Marja oli tehnyt itsemurhan syksyllä 1992.

Sekä Claptonin että Alatalon versioilla on traaginen tausta, mutta surullinen on myös Thurenin versio.

– Minulta on pieni lapsi aikoinaan kuollut, ja sen takia tämä laulu tuntuu kovin henkilökohtaiselta, Thuren toteaa.

61-vuotias Lauri Thuren on ollut Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori vuodesta 2002. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia Uuden testamentin retoriikan tutkijoita.