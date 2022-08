Jättikorvauksiin tuomittu Amber Heard myi hulppean kotinsa – kuittasi kaupasta muhkeat voitot

Näyttelijä Amber Heard määrättiin kesäkuussa maksamaan yli 8 miljoonan korvaukset ex-miehelleen Johnny Deppille tämän kunnian loukkaamisesta.

Koko maailma seurasi keväällä 2022 silmä kovana ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäyntiä. Sotkuisen ja viikkoja kestäneen kunnianloukkaus­oikeudenkäynnin voitti Depp, ja Heard määrättiin maksamaan ex-miehelleen 10,35 miljoonan dollarin korvaukset. Summa aleni kahdella miljoonalla Heardin voitettua yhden vastakanteistaan, jonka myötä Depp määrättiin korvaamaan ex-vaimolleen kaksi miljoonaa dollaria.

Huojennuksesta huolimatta Heardilla ei ole hänen asianajajiensa mukaan varaa maksaa korvauksia, ja mahdollisesti tästä syystä hän on myynyt Yhdysvaltain Kalifornian Yucca Valleyssa sijaitsevansa kotinsa. Asiasta uutisoivan TMZ:n mukaan talon hintalappu on 1 050 000 dollaria (noin 1 025 000 euroa), ja kaupat on tehty 18. heinäkuuta.

TMZ:n tietojen mukaan Heard osti talon vuonna 2019, jolloin hän maksoi siitä 570 000 dollaria (noin 556 000 euroa). Näin ollen Heard kuittaa kotinsa myymisestä muhkean, yli 50 prosentin voiton.

Talo sijaitsee Mojaven autiomaassa. Asuinpinta-alaa siinä on noin 228 neliömetriä ja tontin koko on noin 2,5 hehtaaria. Kolmen makuuhuoneen ja kolmen kylpyhuoneen lisäksi talossa on kolmen auton autotalli, ja 30 metriä pitkää puusiltaa pitkin pääsee kukkulalla sijaitsevaan huvimajaan.

Mojaven aavikolla sijaitseva talo on rakennettu noin 2,5 hehtaarin tontille.

Amber Heard tienasi lehtitietojen mukaan kolme vuotta sitten ostamallaan talolla 480 000 dollaria eli noin 468 400 euroa.

Valamiehistö antoi päätöksensä 1. kesäkuuta. Tasan kuukautta myöhemmin Heard lakitiimeineen jätti tuomiosta valituksen, joka kuitenkin hylättiin. Valituksessa Heard vaati koko tuomion ja vahingonkorvausten mitätöintiä.

Heard perusteli vaatimustaan uudesta oikeudenkäynnistä muun muassa valamiehistöön liittyvällä epäselvyydellä. Yksi valamiehistä ei ollut hänen mukaansa tehtävään kutsuttu mies, vaan tämän poika.

Uutistoimisto AP:n mukaan Heardin asianajajat olivat pyynnössään ottaneet esille useita seikkoja. Tuomari Penney Azcarate kumosi kaikki heidän esittämänsä väitteet. Hänen mukaansa erityisesti valamieheen liittyvät kysymykset ovat asiaankuulumattomia.

– Ei ole todisteita petoksesta tai väärinkäytöksestä, Azcarate sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tuomarin mukaan valamies oli täyttänyt palvelukselle asetetut lakisääteiset vaatimukset.

Kolmen makuuhuoneen ja kolmen kylpyhuoneen talossa on asuinpinta-alaa yli 220 neliömetriä sekä kolmen auton autotalli.

Oikeudenkäynnissä oli kyse Heardin Washington Postissa julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jossa hän kertoi joutuneensa lähisuhde­väkivallan uhriksi. Heard ei maininnut tekijää nimeltä, mutta sen katsottiin yleisesti viittaavan Johnny Deppiin, jonka kanssa Heard oli naimisissa vuosina 2015–2016.

Depp haastoi Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta ja vaati tältä 50 miljoonan dollarin korvauksia, sillä Depp katsoi kirjoituksen tuhonneen hänen uransa. Depp menetti kohun seurauksena useita elokuvarooleja. Heard puolestaan nosti Deppiä vastaan vastakanteen, jolla hän vaati yhteensä 100 miljoonan dollarin korvauksia.

Viikkoja kestäneessä oikeudenkäynnissä ruodittiin laajalti muun muassa Deppin päihteidenkäyttöä ja ex-pariskunnan parisuhteen likaisia kiemuroita.

Depp hävisi aiemmin vuonna 2020 Britanniassa käydyn oikeudenkäynnin, jossa hän syytti britannialaista The Sun -lehteä kunnianloukkauksesta. Lehti oli otsikossaan kutsununut Deppiä vaimonhakkaajaksi. Tämä tapahtui ennen kuin Heardin kirjoitus julkaistiin Washington Postissa.