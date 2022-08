Rantabaarista tuttu näyttelijä Ilkka Olavi muutti rakkauden perässä Pohjois-Ruotsiin – etäsuhteen ajaksi täytyi keksiä pelisäännöt

Näyttelijä Ilkka Olavi on viettänyt kesän Helsingissä kuvauksissa. Sen aikaa hän on jälleen kaukosuhteessa miesystävänsä kanssa.

Näyttelijä Ilkka Olavin, 32, kesä on ollut työntäyteinen Rantabaari -tv-sarjan kuvauksien myötä. Helsingissä kuvauksissa vietetyn kesän jälkeen hän palaa kuitenkin takaisin kotiinsa pieneen Råneån kylään Pohjois-Ruotsiin.

Mikä sitten vei alunperin Kouvolasta kotoisin olevan näyttelijän pieneen ruotsalaiseen kylään? Ilkka Olavi kertoo syyn olleen rakkaus.

Ilkka Olavi kertoo rakastavansa pientä ruotsalaiskylää, jota hän kutsuu kodiksi.

Kuutisen vuotta sitten hän tapasi deittisovelluksessa Johan-nimisen ruotsalaismiehen, jonka kanssa juttua riitti, vaikka kaksikko ei nähnyt toisiaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ollenkaan.

– Jos vanhanaikaisesti selittää, se tutustuminen oli sellaista kirjeenvaihtoa, Ilkka Olavi naurahtaa.

Ensimmäinen kohtaaminen on jäänyt selkeästi Ilkka Olavin mieleen. Suomessa juhlittiin 100-vuotiasta itsenäisyyttä ja Ilkka Olavilla ei ollut päivälle mitään suunnitelmia.

– Rohkenin onnekseni ehdottaa Johanille, että haluaisiko hän tulla luokseni Suomeen.

Johan suostui ja niin itsenäisyyspäivänä hän pysäytti autonsa Ilkka Olavin kerrostaloasunnon pihalle.

Ilkka Olavi kertoo tunteneensa olonsa rauhalliseksi, vaikka ei ollutkaan tavannut koko ihmistä kasvotusten aikaisemmin.

– Tuntui, että olen tuntenut tämän tyypin jo pitkään. En usko että se oli rakkautta ensisilmäyksellä, koska emme olleet siinä vaiheessa vielä rakastuneita. Kaikki tuntui kuitenkin hirveän luontevalta.

Seurustelua on takana nyt lähes viisi vuotta. Siitä kahden vuoden ajan pariskunta on asunut yhdessä Råneåssa, mutta sitä ennen heidän täytyi saada kaukosuhde toimimaan.

– Aluksi se ei tuntunut siltä, mutta pidemmän päälle se oli aika raskasta, Ilkka Olavi kertoo.

– Muutama vuosi meni vielä asenteella, että näkee kumppaniaan viikonloppuisin tai lomilla. Siihen päälle vielä puhelut ja viestittely.

Ilkka Olavi näyttelee Rantabaari-sarjassa Oskari Männistöä.

Ajan kuluessa toista rupesi kuitenkin kaipaamaan enemmän osaksi omaa arkea.

Silti päätös muuttaa Helsingistä Pohjois-Ruotsiin ei ollut helppo. Projektiluontoisten töiden puolesta muuttaminen oli kuitenkin juuri Ilkka Olaville helpompaa.

– Kumppanini on henkilökohtainen avustaja samassa kylässä asuvalle pojalle ja hän on tavallaan kiinni siinä, llkka Olavi selittää.

Muuttoa helpotti myös se, että Ilkka Olavi oli ehtinyt jo asua ulkomailla aiemmin. Lapsuudessa näyttelijän perhe asui Ilkka Olavin äidin opiskelujen vuoksi muutaman kuukauden ajan Floridassa.

Sen lisäksi näyttelijä vietti itse Yhdysvalloissa myöhemmin vielä vaihtovuoden ja näyttelijäksi hän opiskeli Lontoossa valmistuen sieltä vuonna 2015.

Ensimmäisellä kerralla käydessään muutaman tuhannen ihmisen asuttamassa Råneåssa, Ilkka Olavi muistaa olleensa hiukan tyrmistynyt. Samalla kylä tuntui kuitenkin hellyttävältä.

Nyt Ilkka Olavi rakastaa Råneån pienen kylän tarjoamaa rauhaa ja luontoa, joka on hänen mukaansa aivan omaa luokkaansa. Siitä hän nauttii ulkoillessaan koiriensa kanssa.

Ilkka Olavi kuvailee arjen olevan tasaisempaa kuin Helsingissä.

– Elämisen sykli on erilainen. Aikahan on sama kaikille, mutta Råneåssa se tuntuu kuluvan jotenkin rauhallisemmin.

Kesän Ilkka Olavi on asunut jälleen Helsingissä, sillä hän on kuvaamassa Rantabaarin viidennen kauden jaksoja. Se tarkoittaa sitä, että näyttelijä on kesän ajan elänyt jälleen kaukosuhteessa.

– Johan kannustaa menemään omia unelmia kohti. Hän tietää, miten tärkeää tämä on minulle ja sen vuoksi se on hänelle tärkeää.

– Ja minä teen samaa hänelle.

Tällä kertaa pariskunta loi kuitenkin aiempien kokemusten pohjalta niin sanotut pelisäännöt helpottamaan arkea erillään.

Tärkein sääntö on, että kaikesta puhutaan heti. Aiemmin asioita saatettiin jättää odottamaan sitä, kun nähtäisiin taas.

– Jos toiselle ei heti kerro missä mättää, jos on vaikka paha mieli tai aihe josta haluaa puhua, se rupeaa kasautumaan sisällä.

– Sitten kärpäsestä tulee härkänen.

Ikävä on kaukosuhteessa myös usein läsnä, ja sitä pystyy lievittämään puheluiden avulla.

Sekin voi kuitenkin käydä kuluttavaksi, jos puhelimessa oloa vaatii toiselta. Aiempien kokemusten pohjalta Ilkka Olavi ja hänen kumppaninsa sopivat, ettei puheluja välttämättä tarvitsisi venyttää vain, jotta kuulisi toisen äänen.

– Jos toisella on hirveä ikävä ja toisella vain on ajatukset muualla, niin täytyy muistaa ettei se johdu välttämättä meistä vaan on saattanut olla pitkä päivä takana.

Eniten Ilkka Olavia jännittää, jos kotona sattuu jotain sillä aikaa, kun hän on poissa. Sekin on jotain, mitä pariskunta on yhdessä aiemmin kokenut.

– Olin poissa ja toisen läheinen kuoli. Tuli voimaton olo, kun en pystynyt olemaan toisen tukena silloin, kun hän oikeasti sitä tarvitsi.

Siitä vaikeasta ajasta oppineina pariskunta sopi, että toisen lähtökohtia ja tilanteen mukaisia voimavaroja täytyy osata kunnioittaa.

Vaikeassa tilanteessa toisen tukena voi ja täytyy olla välimatkasta huolimatta, mutta huomioiden käytettävissä olevat voimavarat ja resurssit.

– Onneksi voi soittaa, mutta siitä huolimatta siinä tilanteessa työkalut tuntuvat olevan hirveän vähissä.

– Mutta kun olemme omasta tahdostamme tai tahtomattamme erillämme etäsuhteessa, voi vain tehdä rakkaudesta käsin parhaansa niillä pelimerkeillä, joita siinä tilanteessa on käytettävissä ja annettu.

Toisen voimavarojen tunnistaminen on asia, jota Ilkka Olavi ja Johan yrittävät parhaansa mukaan harjoittaa. Ilkka Olavi toteaakin, että siinä on oppimista pitkäksi aikaa.

– Henkilökohtaisesti varmasti loppuelämäksi.

Ilkka Olavin kesä on ollut tv-sarjan kuvausten vuoksi kiireinen.

Kesän aikana Ilkka Olavi on ikävöinyt kotoa eniten sitä, että pääsee yhdessä nukkumaan pitkän päivän jälkeen.

Ikävöi hän myös koiriaan. Nauraen hän kertoo ikävöivänsä sitä, kun voi vaan silitellä koiran turkkia.

– Ikävä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä. Omia arjen asioita arvostaa sitten vaan enemmän kun pääsee takaisin kotiin, Ilkka Olavi kertoo.

Ennen sitä Ilkka Olavi kuitenkin nauttii täysillä näyttelemisestä Rantabaarissa. Hän kertoo sen tuntuneen isolta kunnialta, kun hänet pyydettiin mukaan vielä uudelle kaudelle.

– Mielestäni on kutkuttavaa päästä kertomaan oman roolihahmon kautta tarinaa.

Tarinoita Ilkka Olavi on tykännyt kertoa jo pienestä asti ja Kouvolan Lehtomäen asukkaat saivatkin kutsuja kerrostalon pommisuojaan seuraamaan esityksiä, joissa alle kouluikäinen Ilkka Olavi esiintyi.

Kunnon kipinä näyttelemiseen heräsi kuitenkin silloin, kun Ilkka Olavin isä vei tämän katsomaan Titanicia elokuvateatteriin.

– Se oli järisyttävä kokemus. Olin ihmeissäni, että on ihmisiä, jotka pystyvät kertomaan tarinoita ja herättämään muissa ihmisissä tällaisia tunteita.

Ilkka Olavi on suomalainen näyttelijä ja kirjailija. Hän on näytellyt Rantabaarin lisäksi Parasta aikaa -tv-sarjassa.

Näyttelemisen lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa Kundiopas tytöille -tietokirjan sekä Mitä ihmettä, Aliisa! -lastenkirjasarjan.