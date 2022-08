Mikko Alatalo teki koskettavan version klassikkobiisistä, kun hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli – nyt ulkomailta tipahti uutisia, jotka hämmästyttivät muusikon

Mikko Alatalo saa vihdoin levyttää kappaleen, jonka hän kirjoitti ensimmäisen vaimonsa muistolle.

Pitkän linjan muusikko Mikko Alatalo, 71, saa vihdoin levyttää suomeksi kitaristilegenda Eric Claptonin klassikon Tears in heaven. Alatalo yritti saada kappaleeseen käännösoikeuksia jo 30 vuotta sitten. Silloin tuli ehdoton kielto. Nyt Claptonin leiristä näytettiin Alatalolle vihreää valoa.

Kappaleen tausta on traaginen. Eric Claptonin nelivuotias Conor-poika putosi maaliskuussa 1991 pilvenpiirtäjän ikkunasta ja menetti henkensä.

Tapaturman jälkeen Clapton vetäytyi omaan rauhaansa, ja syntyi kappale Tears in heaven.

Alatalo teki ensimmäisen vaimonsa muistolle käännöksen Taivaassa ei ole kyyneleitä.

Traaginen tausta on myös Mikko Alatalon suomenkielisellä versiolla.

Alatalo teki käännöksen pian sen jälkeen, kun hänen ensimmäinen vaimonsa Marja oli tehnyt itsemurhan syksyllä 1992.

– Tein silloin lauluja, joilla kirjoitin itseni ulos surusta, Mikko Alatalo kertoo IS:lle.

Yksi noista kappaleista oli suomenkielinen versio Eric Claptonin kuunnelluimmasta laulusta Tears in heaven.

– Marjan muistolle tein käännöksen Taivaassa ei ole kyyneleitä. Esitin sen Rififi-ohjelmassa, jota juonsin Anna Hanskin kanssa.

– Silloin Claptonilta tuli viesti kustannusyhtiön kautta, että sitä laulua ei levytetä muuta kuin englannin kielellä.

Mikko Alatalo kirjoitti kappaleen 90-luvun alussa. Kuva vuodelta 1998.

Nyt Alatalolta ilmestyy alkusyksystä levy Surun, toivon ja rakkauden laulut.

Siellä ovat Pispalan miehen herkimmät teokset.

– Kun lähdin tekemään levyä, ajattelin että laitan vielä kerran pyynnön Warner Chappellille, että saisiko tämän levyttää suomeksi. Yhtäkkiä tuli Englannista viesti, että saan levyttää suomeksi Tears in heavenin.

Studion kätköistä löytyi 30 vuotta vanha kelanauha, jolla soittavat myös Alatalon pojat Kalle, 13, ja Jaska, 16. Kallen kitarat ja Jaskan gongat kuuluvat myös uudella versiolla.

– Tämä laulu on meidän perheen juttu. Se oli Kallelle terapiabiisi. Hän soitti sitä omassa huoneessaan kitaralla koko talven äidin poismenon jälkeen, Mikko Alatalo kertoo.

Käännösoikeuksien saaminen ei Mikkoa rikastuta.

– Yleensä kääntäjä saa 10 prosenttia. Minä en saa killinkiäkään. Kustantajan viestissä luki, että "Ei osuuksia". Ei se minua haittaa.

– Minulle tärkeää on se, että saan tehdä laulun, joka on minulle tärkeä muistojen laulu, Mikko Alatalo sanoo.

Alatalo löysi Marjan kuoleman jälkeen uuden onnen Seija Alatalon kanssa.

Nykyään Alatalo on naimisissa Seija-puolisonsa kanssa. Pari meni naimisiin vuonna 1995.

Seija pelasti Alatalon Marjan kuoleman aiheuttamalta surulta. Alatalo kertoi asiasta Me Naisten haastattelussa vuonna 2021.

– Marjan kuoltua itsemurhaan vuonna 1992 tuli Seija surun ja tragedian jälkeen pelastajakseni. Ei ollut helppo tämä surun murtama mies, hän sanoi Me Naisille.

Seija ja Mikko Alatalo ovat olleet naimisissa 27 vuotta.

Tänä syksynä Alatalo nähdään pitkästä aikaa tv:ssä, sillä hän tähdittää Vain elämää -ohjelman uutta kautta.

– Vain elämää on portti nuoremmille sukupolville, jotka eivät tunne tuotantoani. Osa ei edes tiedä minun olleen olemassa ennen Känkkäränkkää, Alatalo kommentoi osallistumistaan ohjelmaan mediatiedotteessa.

Alatalo on nauhoittanut uransa aikana yli 700 laulua, 54 albumia, ja hänen levyjään on myyty yli 400 000 kappaletta. Lisäksi Mikolla on neljä Syksyn sävel -voittoa. Hän on tehnyt yli 6 000 keikkaa. 70-luvun alussa Mikko oli luomassa legendaarista manserockia yhdessä Juice Leskisen ja Harri Rinteen kanssa.