Johnny Deppin maalaukset myytiin miljoonilla hetkessä: tällaisia teokset ovat

Johnny Depp myi 780 taideteostaan vain tunneissa.

Näyttelijä ja muusikko Johnny Depp on kokeillut taitojaan myös maalauksen saralla.

Hän teki hurjan tienestin vain muutamassa tunnissa myymällä uudet debyyttiteoksensa noin 2,9 miljoonan euron (3 miljoonan dollarin) kokonaishintaan, kertoo BBC.

Depp myi 780 teosta brittiläisen taidegalleriaketju Castle Fine Art's 37:n kautta. Teokset loppuivat vain tuntien päästä siitä, kun Depp ilmoitti myynnistä Instagramissa.

Kokoelma on nimeltään Friends and Heroes, joka tarkoittaa suomeksi ystäviä ja sankareita. Depp on maalannut tauluihin ihmisiä, jotka ovat inspiroineet häntä. Heihin kuuluvat esimerkiksi rocktähti Keith Richards ja näyttelijä Elizabeth Taylor.

– Olen aina käyttänyt taidetta tunteideni ilmaisemiseen, 59-vuotias Depp kertoi aiemmin.

– Maalaukset olivat osa elämääni, mutta pidin ne piilossa ja rajoitin itseäni. Kenenkään ei tulisi rajoittaa itseään.

Teoksissa esiintyvät myös näyttelijä Al Pacino ja folkmuusikko Bob Dylan.

– Nämä ovat ihmisiä, jotka merkitsevät minulle eniten. He ovat perhettä, ystäviä ja ihmisiä, joita ihailen, Depp kuvailee kokoelmaansa.

Yksittäiset kehystetyt teokset maksoivat 3 950 puntaa eli noin 4 700 euroa. Neljän kappaleen teospaketti maksoi yhteensä 14 950 puntaa eli noin 17 800 euroa.

Deppin Instagram-päivitys taidemyynnistä sai gallerian verkkosivut kaatumaan hetkellisesti.

Gallerian aikaisemman tiedotteen mukaan Deppin teosten tyyli on poptaiteen ja katutaiteen väliltä.

BBC:n mukaan taidegalleria oli jo pitkään keskustellut Deppin kanssa hänen taiteensa esittelystä ja myymisestä. Galleria aikoo jatkaa yhteistyötä näyttelijän kanssa.

Johnny Depp vieraili Suomessa Jeff Beckin ja tämän kiertuekokoonpanon kanssa kesäkuussa.

DEPP vieraili Suomessa kesäkuussa yhdessä kitaravirtuoosi Jeff Beckin ja tämän kiertuekokoonpanon kanssa. Depp esiintyi heidän kanssaan konserteissa Helsingin Kaisaniemessä ja Tampere-talossa Tampereella.

Ilta-Sanomat tavoitti Deppin Tampereella, kun tämä tuli yllättäen tapaamaan konserttipaikan taka-ovelle leiriytyneitä faneja.

Hän kertoi Ilta-Sanomille toivovansa pääsevän Suomeen uudelleen, sillä sen hetkinen vierailu oli hänen mielestään liian lyhyt. Fanit olivat hullaantuneita päästessään tapaamaan Pirates Of The Caribbean -tähden kasvokkain.