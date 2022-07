Matrix-elokuvasarjasta tuttu näyttelijä Mary Alice on kuollut

Mary Alice oli kuollessaan 80-vuotias.

Yhdysvaltalainen Hollywood-näyttelijä Mary Alice on kuollut 80 vuoden iässä. Asiasta uutisoi muun muassa

New Yorkin poliisilaitoksen mukaan Alice kuoli keskiviikkona New Yorkissa. Hänen kuolinsyynsä ei ole vielä tiedossa, kertoo Variety.

Suru-uutisen jälkeen sosiaalisessa mediassa sateli kunnianosoituksia. Muun muassa Kova laki -sarjasta tuttu näyttelijä S. Epatha Merkerson jakoi Twitterissä särkyneitä sydämiä.

– RIP Mary Alice… alkuperäinen Rose Maxson. Olit yksi kaikkien aikojen parhaista näyttelijöistä!! Kiitos työstä, inspiraatiosta ja kiitos Rosesta. Godspeed Queen, twiittasi myös näyttelijä Viola Davis.

Mary Alice Smith luopui aikoinaan opettajan työstään ryhdyttyään näyttelijäksi. Hän aloitti uransa yhteisöteattereissa ja 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa pääsi New Yorkin teattereihin. Hänen ensimmäinen elokuva oli The Education of Sonny Carson (1974).

Emmy- ja Tony-palkittu näyttelijä teki pitkän näyttelijän uran 1970-luvulta lähtien. Hän jäi työstään eläkkeelle vuonna 2005. Alice tunnetaan ehkäpä parhaiten Oraakkelin roolistaan vuoden 2003 Matrix Revolutions -elokuvassa. Hän näytteli roolin myös videopelissä Enter The Matrix.

Hänet muistetaan useista televisiosarjoista, kuten Kreisi College (1987–1993) ja Kauas pois (1991–1993) sekä musikaalidraamaelokuvasta Sparkle (1976).